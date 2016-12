Produs aparut la editura Paralela 45 si disponibil pe Elefant.ro

Autor: Deepak Chopra

La cincisprezece ani dupa primul sau bestseller New York Times (Ageless Body, Timeless Mind/ Trup fara varsta, minte vesnica), Deepak Chopra ne reaminteste „miracolul uitat“, respective, puterea corpului de a se transforma si innoi mereu. Acest miracol se va revela insa, spune Chopra, doar celor dispusi sa isi recreeze corpul in intregime, sa il transforme dintr-un element material intr-un proces caracterizat de o dinamica perpetua. „Nu e adevarat ca trupul e ceva fizic“, sustine autorul. Fiecare celula e formata din doua componente invizibile: constiinta si energie. Chopra ne invata cum sa parcurgem in zece pasi drumul spre implinire eliminand, cu ajutorul acestor componente fundamentale, energiile negative care produc imbatranirea, slabiciunea, boala.

Recrearea trupului, reinvierea sufletului descrie zece etape: in cinci se desfasoara recrearea trupului, in celelalte cinci reinvirea sufletului, iar, dupa ce le vei parcurge, vei invata cum sa devii alt om. Folosind un limbaj accesibil, clar, Chopra ne arata cum sa dobandim o constiinta mai profunda si sa inlaturam obstacolele care ne chinuie mintea si trupul, ne sfatuieste sa consideram prioritare relatiile interumane, si nu bunurile materiale, si sa privim fiecare zi ca pe o lume noua.