Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

Atunci cand un eveniment ne raneste, a ne comporta ca si cum nimic nu s-ar fi intgamplat este la fel de eficient precum furia, invinovatirea, respingerea ajutorului sau scufundarea in tristete.

Exista o multime de moduri sanatoase de a face fata adversitatilor care ne ajuta nu doar sa gasim solutii si sa mergem inainte, dar si sa cultivam bunatatea, fericirea si conexiunea cu ceilalti oameni. Iata cinci dintre acestea.

1. Schimba povestea

Atunci cand se intampla ceva rau, retraim evenimentul in mintea noastra si luam o doza suplimentara de durere. Acest proces ne impiedica sa ne vindecam si sa crestem. Practica scrisului in jurnal ne poate ajuta sa avem o perspectiva noua asupra provocarilor din viata noastra. Ideal este sa scrii continuu, timp de 20 de minute, despre o problema, explorand cele mai profunde ganduri si sentimente despre aceasta. Un studiu din 1988 a constatat ca participantii care au facut acest exercitiu timp de patru zile au fost mai sanatosi sase saptamani mai tarziu si mai fericiti trei luni mai tarziu decat subiectii care au scris despre subiecte superficiale. Scrisul ne obliga sa ne evaluam ideile una cate una, ceea ce poate duce la noi perspective.

Odata ce am explorat latura mai putin placuta a unei experiente, putem alege sa vedem si partea plina a paharului. Te poti gandi, de exemplu, la trei aspecte pozitive legate de aceasta.

2. Confrunta-ti fricile

Cum poti invinge frici curente, zilnice precum cea de vorbit in public sau de a-ti pierde serviciul? Uneori, doar vorbele nu sunt suficiente, este nevoie de actiune. Primul pas este sa incepi sa te expui treptat exact acelui lucru de care te temi mai tare. Pentru ca stii ce se spune, de ce ti-e frica, nu scapi. Astfel de actiuni te ajuta sa faci schimbari in mintea ta referitoare la asocierile pe care le faci cu un anumit stimul.

3. Practica compasiunea fata propria persoana

Temerile si adversitatea ne pot face sa ne simtim singure, sa ne intrebam de ce doar noi ne simtim astfel si ce anume este in neregula cu noi. Compasiunea fata de propria persoana inseamna sa treci prin suferinta cu o atitudine de caldura si tandrete, fara judecata. Si sa iti amintesti ca nu esti singura care trece prin situatii grele in viata.

4. Mediteaza

Meditatia este una dintre cele mai eficiente forme de a te conecta cu adevaratul tau sine si a te echilibra. Indiferent de ceea ce se intampla in lume, vei reusi sa faci fata adversitatilor si sa gasesti solutii cata vreme esti echilibrata. Meditatia - golirea mintii si atingerea starii de pace interioara, este un instrument minunat pentru aceasta.

5. Invata sa ierti

Iertarea este un cadou pe care ti-l faci tie insati. Nu poti atrage in viata ta bucurie cata vreme porti la piept un buzunar cu amaraciune. Nu poti merge cu capul drept cata vreme spatele iti este cocosat de un rucsac cu resentimente.