Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

Nu ne plac mincinosii. Din copilarie invatam ca nu este nici bine si nici frumos sa mintim. Cu toate acestea, nu ne dam in laturi de la a ne mintim pe noi insine in fiecare zi. Este un fel de a ne proteja de suferinta sau de a ne conforma unui model invatat. Insa odata ce constientizam acest lucru, nimic nu ne poate impiedica sa redevenim sincere cu noi insene si sa inlocuim neadevarurile cu ceea ce ne reprezinte. Iata cele mai des intalnite miciuni pe care ni le spunem zilnic.

1. Sunt o victima a trecutului

Nu existe victime, doar alegeri. Esti mai degraba o victima a mintii tale care alege sa isi focuseze atentia asupra unor evenimente mai putin placute care s-au intamplat deja. Nimeni nu spune ca acestea sunt lipsite de impact - te pot invata si ajuta sa evoluezi, insa a continua sa le mentii vii in prezent este o alegere. Trecutul va continua sa te bantuie atata vreme cat ii permiti sa o fac.

2. E prea tarziu sa mai fac ceva

Cea mai varstica femeie body-builder din lume s-a apucat de sport la 50 de ani. Nelson Mandela a devenit presedinte la 76 de ani. Leonardo Da Vinci a pictat-o pe Mona Lisa pe cand avea 51 de ani. Colonelul Sanders a deschis prima fransiza KFC la 61 de ani. Daca ei au reusit, mai poti spune ca la 20 sau 30 de ani este prea tarziu sa dai curs pasiunii din copilarie? Nimeni nu este prea tanar sau prea batran pentru a-si exprima talentul.

3. Banii nu ma iubesc

Banii reprezinta unul dintre subiectele sensibile ale lumii moderne. Oamenii se tem de bani datorita credintelor limitative trecute din generatie in generatie de tipul banii nu aduc fericirea sau banii sunt greu de facut. La aceasta se adauga si lipsa educatiei financiare si a ideii conform careia un job bine platit este singura modalitate de a castiga bani. Legea atractiei functioneaza si in cazul banilor. Invata sa ii iubesti si te vor iubi la randul lor.

4. Pot face asta mai tarziu

Timpul este infinit insa durata vietii noastre pe pamant este finita. Mai mult decat atat, nici macar nu stim cat de mare este. Ne amagim ca, intr-o buna zi, vom face lucrurile pe care ni le dorim cu adevarat doar pentru a le amana la infinit. Aceasta nu este decat o scuza. Iti recomand sa stai de vorba cu tine insati si sa descoperi care este motivul real pentru care amani. Odata descoperit, vei putea face pasii necesari in directia dorita.

5. Nimeni nu ma intelege

Majoritatea oamenilor cred asta asa ca, respira, nu esti singura. Faptul ca cineva are o opinie diferita de a ta, nu inseamna ca nu te intelege. Ba mai mult decat atat, te poate ajuta sa te cunosti mai bine.