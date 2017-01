Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

_______

In sufletul fiecareia dintre noi se afla bunatate. Drept dovada faptul ca atunci cand cineva ne spune ca suntem o persoana sufletista, ne simtim bine si parca inflorim. Uneori insa, ne temem sa ne-o aratam de teama sa nu fim ranite. Persoanele sufletiste au cateva caracteristici in comun. Sunt sigura ca te vei regasi si tu macar intr-una dintre ele.

Caracteristicile unei persoane sufletiste

Nu este materialista

O persoana sufletista nu este materialista. Unii dintre cei mai de succes oameni ai planetei au pornit afaceri dorinta de a ajuta oamenii si din pasiune pentru o ideea. Desigur, este minunat sa ai abundenta financiara si nimeni nu iti neaga acest drept Insa nu face din bani motorul actiunilor tale.

Este empatica

O componenta majora a compasiunii este placerea de a-i ajuta si sprijini pe ceilalti. Modul de a o face poate fi diferit de la o persoana la alta. De la a face voluntariat la donatie, de la a trimite un gand bun cuiva, la a-i oferi ajutorul unui prieten aflat la ananghie. Este vorba de capacitatea de a te pune in pielea celuilalt si de a-l intelege. Asta nu inseamna ca trebuie sa ii preiei povara. Nimanui nu i se da mai mult decat poate duce.

Se iubeste pe sine insasi

Iubirea de sine nu este nici pe departe egoism. Ci o recunoastere a frumusetii si complexitatii fiecaruia dintre noi. Este starea de armonie interioara, de prea plin care ne permite sa iubim pe ceilalti - cu adevarat (asa cum se spune). Iubirea de sine este paznicul impotriva obiceiurilor si actiunilor, gandurilor si sentimentelor care ne pot face sa ne ratam viata

Are inteligenta emotionala

Nu se invata in scoala este insa esentiala in viata de zi cu zi. Inteligenta emotionala iti permite sa ii intelegi pe ceilalti si pe tine, sa fii in contact cu propriile emotii, sa le eliberezi in loc sa le mentii captive. De asemenea intelegi ca fiecare om percepe lumea prin propriul set de valori si credinte.

Isi exprima recunostinta

Nu exista zi in care nu avem cel putin un motiv de recunostinta. De la faptul ca suntem sanatosi si ca avem un serviciu, la faptul ca seara cineva ne tine in brate. Persoanele sufletiste recunosc binecuvantarile din viata lor si sunt reunoscatoare pentru acestea. Aceasta atitudine actioneaza ca un magnet care atrage si mai multe motive de recunostinta.