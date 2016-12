Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

_______

Studiile o spun: de sarbatori devenim mai buni. Suntem mai atenti si mai deschisi catre cei din jur, dar si la vocea noastra interioara. Este momentul potrivit pentru a ne gandi la evolutia noastra umana, la a ne trai viata in mod constient.

Primul pas iti suna, probabil, cunoscut si se numeste evaluare. A-ti trai viata in mod constient inseamna sa te opresti, sa pui o pauza. Sa iti focusezi atentia asupra momentului prezent. Este ceva ce iti recomand sa faci in mod constant daca vrei sa scapi de stilul de viata pe pilot automat. Asa cum pauzele dintre notele muzicale dau viata cantecelor, pauzele in care ne conectam cu fiinta noastra interioara ne ajuta sa ne transformam viata intr-o o oda a bucuriei. Atunci cand esti pe deplin conectata cu gandurile si sentimentele tale, intreba-te "ce anume functioneaza in viata mea si ce nu?", "ce anume vreau sa schimb?".

Al doilea pas este sa te adaptezi. Mai precis, sa iti adaptezi actiunile, gandurile, trairile in asa fel incat sa se potriveasca cu raspunsurile la cele doua intrebari de mai sus. Stii foarte bine ca, facand aceleasi lucruri, vei obtine aceleasi rezultate. Schimbarile pot fi mici sau mari. Poate este nevoie sa iti schimbi jobul sau sa renunti la o relatie toxica. Sau sa iti aranjezi mobila din casa in mod diferit. Important este ca in viata ta sa se instaleze o cantitate de bucurie pe masura dorintelor tale.

Odata facuti primii doi pasi, cel de-al treilea vine in mod natural. Pentru ca deja te afli pe drumul spre evolutia ta personala constienta. Evolutia presupune o schimbare sau dezvoltare treptata in timp care poate fi uneori resimtita ca fiind ceva neplacut. Atunci cand vine vorba de evolutie personala, te poti gandi la faptul ca redevii autentica, tu, asa cum esti de fapt. Evolutia inseamna sa renunti la frici, tipare de gandire, credinte limitative care nu iti mai folosesc, sa te accepti si sa te iubesti, sa traiesti viata dintr-un loc al increderii si bucuriei, sa te bucuri de calatorie, sa nu mai ai nevoie de validarea celor din jur si sa ai incredere ca Universul conspira sa iti implineasca cele mai indraznete vise.