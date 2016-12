Produs aparut la editura CURTEA VECHE si disponibil pe Libris.ro

Autor: Wayne W. Dyer

Prezentare

Cu 500 de ani inainte de Cristos, filozoful chinez Lao zi a scris 81 de versete despre natura umana si felul in care oamenii trebuie sa-si traiasca viata si sa-si indeplineasca menirea. Adunate intr-o carte numita Tao Te King, ele constituie un indrumar catre o viata echilibrata din punct de vedere moral si spiritual, vizand, in permanenta, binele.

Recurgand la multe traduceri moderne ale vechii lucrari chinezesti, dr. Wayne W. Dyer a realizat o versiune personala a celebrelor versete, careia i-a adaugat o interpretare adecvata zilelor noastre. Rezultatul este un indreptar de gandire si actiune care imbina indemnul antic la pace si liniste interioara cu imperativele lumii actuale orientate spre dinamism si dezvoltare continua.

Meditand asupra mesajului lui Lao zi, Wayne Dyer a alcatuit o carte care isi propune sa transmita omului modern roadele unei intelepciuni vechi de milenii.

Esenta cartii de fata este definita exemplar de autorul ei, dr. Wayne W. Dyer: „In mai putin de o suta de paragrafe scurte, acest text descrie un mod de viata absolut echilibrat, atat moral, cat si spiritual. Iar metoda de fata functioneaza pentru orice inseamna viata pe acest pamant.“

Aprofundand invataturile din aceasta carte, veti ajunge sa intelegeti vechiul adevar din spatele cuvintelor taoiste: „Cand schimbi felul in care privesti lucrurile, lucrurile la care te uiti se schimba.“

Parcurgeti aceasta carte in tihna. Asa cum spune autorul, este o carte care va va schimba fundamental perspectiva asupra propriei vieti, determinandu-va sa va duceti existenta in deplina armonie cu natura. Aveti, acum, ocazia sa descoperiti cum puteti avea o viata mai fericita, mai inspirata si mai plina de speranta.

Dr. Wayne D. Dyer este autor si conferentiar de renume international in domeniul dezvoltarii personale. Are un doctorat in consiliere educationala la Wayne State University si, un timp, a fost profesor asociat la St. John’s University din New York. Dyer este autor a 30 de carti, a numeroase programe pe suport audio si video si a aparut in mii de emisiuni de radio si televiziune. Cartile Manifest your destiny, Wisdom of ages, There’s a Spiritual Solution to Every Problem si bestsellerurile desemnate de publicatia New York Times: 10 Secrets for Success and Inner Peace, The Power of Intention si Inspiration au marcat nu doar piata editoriala americana, ci si perceptia publica a unui domeniu de activitate: educatia. In consecinta, Wayne Dyer este supranumit in SUA „parintele motivatiei“.