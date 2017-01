Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

In cartea sa "Awaken The Giant Within", Tony Robbins vorbeste despre valorile de viata ca despre o busola care ne ajuta sa ne gasim directia in viata. Valori precum compasiunea, iubirea, sanatatea ne ajuta sa facem alegeri, sa avem un comportament costant si sa scapam din capcana mintii.

Cred ca ai observat cat de greu poate fi uneori sa luam decizii importante. Pentru multi oameni, uneori inseamna adeseori. Si asta nu numai pentru ca mintea gaseste intotdeauna argumente pro si contra unei situatii sau fricii de schimbare. Dar si datorita unui set de valori morale bine definite. De cele mai multe ori, le "mostenim" de la parinti si mai adaugam cate ceva de prin filme, reviste si anturaj.

Ce te faci insa cand valorile care iti guverneaza viata sunt oarecum abstracte? Succesul si fericirea, de exemplu, capata un inteles doar atunci cand il dai tu. Faptul ca atat multi oameni isi doresc sa fie fericiti sau sa aiba succes dar nu au nici una, nici alta, se datoreaza lipsei unei imagini clare a semnificatiei acestor cuvinte in mintea lor. Daca te numeri printre ei, este momentul sa definesti ce inseamna aceste cuvinte pentru tine, sa iti faci o harta mentala. Poti face un colaj de imagini care reprezinta pentru tine fiecare dintre aceste valori.

Nu este musai ca succesul sa insemne faima, bani sau statut social. Poate fi sa iti desavarsesti talentul, sa iti cresti copiii frumos sau sa reusesti sa lucrezi pe cont propriu. Fericirea poate insemna sa reusesti sa imbini cariera si viata personala in mod armonios si sa stii ca faci aceasta lume un loc mai bun. Ai tot dreptul sa alegi interpretarea si viziunea care ti se potrivesc.

Printre principalele valori de viata ale lui Tony Robbins se afla iubirea, fericirea, sanatatea, inteligenta, pasiunea. Numarul acestora este mai mare iar daca vei citi cartea - ceea ce iti recomand, le vei afla si pe celelalte. Autorul afirma ca nu doar sa iti stii valorile este important, dar si ordinea in care le pui. Poate ca nu le poti respecta intotdeauna pe toate cele 20 pe care ti le-ai ales insa nu ar trebui sa faci niciodata rabat de la primele cinci. Spre exemplu, daca sanatatea este una dintre ele pentru ca stii ca fara asta nu iti poti indeplini visele, iti va fi mult mai usor sa renunti la obiceiuri alimentare nocive sau la dependente si sa urmezi programul de antrenament pe care ti le-ai propus.

Intotdeauna iti vei gasi valorile de viata in suflet. Daca iti este insa greu sa incepi direct de acolo, gandeste-te la oamenii pe care ii admiri. Gandeste-te ce anume admiri la ei. Vezi care sunt valorile lor de viata si adopta-le pe acelea pe care ti se potrivesc. Iar pentru ca este inceput de 2017, iti daruiesc doua dintre valorile mele de viata care corespund initialelor prenumelor mele: autenticitate si gratitudine. Sa iti fie de folos.

