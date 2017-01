Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

Suntem la inceput de an, timp in care inca ne trasam sau adaugam tusele finale la ceea ce ne dorim pentru 2017. Cred ca nu exista persoana care sa nu isi doreasca sa evolueze, sa fie mai fericita si mai implinita. Si in aceasta situatie, cartile sunt ajutoare de nadejde. Iti recomand patru dintre cartile care m-au ajutat in ultimii ani sa imi schimb viata in bine si sa imi implinesc visele.

1. Neale Donald Walsch - Conversatii cu Dumnezeu

Neale Donald Walsch vorbeste despre dragostea nelimitata si neconditionata cu care Dumnezeu ne invaluie in permanenta. Dumnezeu nu este nici razbunare, nici ura sau pedeapsa ci iubire in starea pura. Intalnirea cu acesta nu are neaparat nevoie de mijlocitori ci se poate face in tacere, in biserica din inima noastra. Acolo afli ca viata ta este dirijata fie de frica, fie de iubire si ca cele doua stari nu pot coexista in aceeasi inima.

Sa presupunem ca ai putea sa-I pui lui Dumnezeu cele mai uluitoare intrebari despre existenta - intrebari despre iubire si credinta, viata si moarte, bine si rau. Sa presupunem ca Dumnezeu ti-ar da raspunsuri clare, usor de inteles.

Acest lucru i s-a intamplat lui Neale Donald Walsch. Ti se poate intampla si tie citind aceasta carte.

2. Lise Bourbeau - Cele Cinci Rani Ale Sufletului

Gandirea pozitiva este importanta dar nu suficienta pentru a ne schimba viata. Lise Bourbeau vorbeste despre un alt factor important, despre ceea ce avem de vindecat pentru a ne putea manifesta potentialul. Este vorba de cele cinci rani ale sufletului. Cartea demostreaza faptul ca toate dificultatile de ordin fizic, emotional sau mental isi au originea in cinci rani importante, suferite in copilarie: respingerea, abandonul, umilirea, tradarea si nedreptatea.

Datorita unei descrieri foarte amanuntite a acestor rani si a mastilor pe care le-ai creat pentru a nu le vedea, simti si mai ales pentru a nu le recunoaste, vei reusi sa identifici cauzele reale ale unei anumite probleme din viata ta. Aceste masti vor clarifica de asemenea aspectele legate de ingrasarea sau slabirea exagerata a unor persoane. Cartea te va ajuta sa intreprinzi demersul de vindecare corect, cel care va conduce spre rezultatul cautat: acela de a fi tu insati.

3. Debbie Ford - Secretul Umbrei

Un alt pas catre o viata fericita, in afara ranilor din copilarie, este acceptarea propriei persoane in totalitate. Inclusiv a acelor aspecte pe care le ascundem sub pres si pe care Debbie Ford le numeste "umbra". Cartea arata cum sa iti redescoperi adevarata esenta ce zace ascunsa in umbra propriilor povesti dramatice din viata. Secretul umbrei ne arata ca povestile pe care ti le spui despre viata ta nu te reprezinta. In realitate, te impiedica sa iti intelegi menirea si potentialul. Atunci cand traiesti in acele povesti, experimentezi dialoguri interioare zgomotoase, obiceiuri auto-distructive si comportamente abuzive. Insa dramele personale detin intelepciunea si informatiile pretioase care te pot ajuta sa iti descoperi adevaratul sine si adevarata menire in viata. Pentru a te putea vindeca, trebuie sa incetezi sa mai cauti ceea ce Debbie Ford numeste „momentele in care ne simtim bine“ si sa te aventurezi in calatoria extraordinara de iubire si de acceptare a tot ceea ce esti. Cartea iti ofera o cale de iesire din ciclul nesfarsit al durerii si al nemultumirii.

4. Joe Dispenza - Distruge-ti obiceiurile nocive. Cum sa-ti determini mintea sa lucreze in favoarea ta

Odata acceptata umbra si vindecate ranile copilariei, este momentul sa renunti la credintele limitative si sa patrunzi in subconstient. Joe Dsipenza stie cum. Aceasta lucrare, de referinta in domeniul sau, iti dezvaluie secretele campului cuantic si legatura care exista intre tine si Univers. Conform celor mai noi studii, gandul poate fi transformat in realitate, cu conditia intelegerii adecvate a puterii de care dispunem. Felul de a fi, obiceiurile nocive, sentimentele toxice, toate acestea pot fi lasate in urma. Iti poti transforma propria identitate, de la celula nervoasa si pana la gene. Esti creatoarea propriului destin, ajutata de o forta universala pe care trebuie doar sa o descoperi si sa o intelegi. Nici un om nu e condamnat din punct de vedere genetic sa ramana acelasi, legat pe viata de un anumit mod de a fi cu atat mai putin tu.

