Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

Foto interior si prima pagina: patrice6000 / shutterstock

In numerologie, anul 2017este un an de vibratie 1, de noi inceputuri. Atunci cand ne dorim sa schimbam ceva in viata noastra, este necesar sa schimbam modul de actiona. Faptele noastre sunt insa ghidate de viziunea pe care o avem asupra lumii si a propriei persoane. Iata 9 lucruri pe care, poate nu le stiai despre tine, care sa te ajute sa pui bazele unei noi vieti.

1. Esti extensia fizica a ceea ce este non-fizic.

Tot ceea ce este - si tu numesti Dumnezeu, este nesfarsit si asteapta sa intri in rezonanta. Esti expresia acestei substante pe Pamant.

2. Te afli aici, in acest corp, pentru ca asa ai ales.

Ai ales oportunitatea de a experimenta acest contrast delicios in timp si spatiu, de a fi co-creator alaturi de alti oameni, de a invata arta de a-ti rafina gandurile.

3.Fundatia vietii tale este libertatea, scopul, bucuria

Esti libera sa alegi sa descoperi noi modalitati de a experimenta bucuria. Bucuria te ajuta sa evoluezi. Esti la fel de libera sa experimentezi durerea insa retine ca intotdeauna alegem ceea ce credem ca ne va face sa ne simtim mai bine.

4. Esti o creatoare, creezi cu fiecare gand

Legea Atractiei face ca tu sa atragi acele lucruri, situatii, oameni asupra carora te concentrezi. O poti face in mod constient sau inconstient. Emotiile pe care le simti in corp iti spun daca atragi ceea ce doresti sau contrariul.

5. Poti avea sau face tot ceea ce iti imaginezi

Atunci cand te intrebi ce vrei, esenta dorintei este activata si Universul se pune in miscare pentru a ti-o indeplini. Cu cat sunt mai intense sentimentele tale pozitive, cu atat aceasta se implineste mai repede.

6. Emotiile te ajuta sa iti alegi gandurile

Sinele tau interior iti ofera indrumare sub forma emotiilor. Atunci cand ai ganduri negative, emotiile sunt pe masura. Schimba-ti gandul si iti vei shimba emotia.

7. Universul te iubeste pentru ca iti cunoaste adevaratele intentii

Ai ales sa vii pe Pamant cu intentii marete iar Universul te ghideaza in permanenta si te sustine spre indeplinirea acestora. Faptul ca te simti bine reprezinta un indiciu ca esti in acord cu intetiile tale.

8. Starea naturala este starea de bine

Esenta a ceea ce apreciezi este atrasa zilnic in realitatea ta. Cu cat gasesti mai multe motive de recunostinta, cu atat atragi mai multe motive pentru a fi recunoscatoare. Starea ta naturala este starea de bine.

9. Bucuria ta atrage abundenta in viata ta

Atunci cand traiesti fiecare clipa cu bucurie, conform scopului tau cel mai inalt, abundenta de orice fel, inclusiv cea materiala, apare in viata ta. Aceasta este, de altfel si un indiciu ca iti indeplinesti misiunea cu care ai venit pe Pamant.