Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

_______

Foto interior si prima pagina: Sergey Nivens / Shutterstock

Sunt momente in viata atunci cand iti vine sa lasi balta tot, sa te asezi in varful patului si sa nu mai faci nimic. Asta desi stii bine ca trebuie sa actionezi exact pe dos. Sunt acele momente in care ai senzatia ca viata te-a lovit atat de tare, incat nu te mai poti ridica. In care crezi ca totul e zadarnic. Prietenul meu Vishnu, autorul blogului Visnu's Virtues, a trecut prin aceasta experienta. Divortul a fost un astfel de moment. Odata depasit socul initial, americanul a decis sa isi puna invatamintele dobandite in urma acestei experiente in folosul altor oameni.

Atunci cand vrei sa renunti, respira profund si apoi mai respira o data. Nu lasa incorectitudinea sau nedreptatea vietii te te apese. O simpla respiratie te poate ajuta sa te simti mai usoara. Te ajuta sa eliberezi tensiunea si sa fii prezenta.

Da-ti seama cum experienta prin care ai trecut ti-a fost invatator, te-a ajutat sa cresti ca persoana. Poate ca in acest moment nu ai ceea ce visezi - cariera si familia insa te ai pe tine insati. Tu si cunoasterea, intelepciunea, empatia, intelegerea, puterea pe care le-ai dobandit. Ai instrumente si unelte pe care altii nu le vor capata in aceasta viata. Si stii cum sa fii alaturi de cineva atunci cand se afla la greu. Pentru ca ai fost, la randul tau, acolo.

Respira si trece in revista binecuvantarile pe care le-ai primit in aceasta viata. ”Viata are nevoie de timp, uneori, mult mai mult decat ti-ai dori," spune Vishnu. "In loc sa o invinovatesti ca nu se intampla asa cum iti doresti, ai incredere ca se va intampla asa cum este mai bine pentru tine la momentul potrivit." Desi simti ca te tarasti, vei vei ajunge la destinatie. Rabdarea si constanta sunt intotdeauna rasplatite.

Nu privi la ce fac altii cu viata lor. Orice comparatie este inutila si nu poti castiga jucand jocul altcuiva. Concentreaza-te asupra a ceea ce ai de facut pentru a castiga jocul tau. Societatea defineste succesul intr-un anumit fel, identic pentru toti. Asta nu inseamna ca nu poto avea propria ta viziune asupra succesului.

Iti poti crea propria poveste. Poti ramane autentica.

Asadar, atunci cand simti ca vrei sa renunti dar stii ca trebuie sa continui:

Respira adanc

Aminteste-ti prin ce ai trecut

Numara binecuvantarile din viata ta

Fii rabdatoare

Ai incredere in viata

Preda-te

Nu pleca urechea la ce spun altii

Nu juca dupa regulile societatii

Ramai sincera fata de tine insuti