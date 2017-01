Produs publicat in 2016 de Litera si disponibil pe Elefant.ro

Autor: Travis Bradberry, Jean Greaves

PREZENTARE

METODA VERIFICATA PENTRU A-TI CRESTE INTELIGENTA EMOTIONALA

In contextul vietii profesionale grabite de azi, oamenii petrec mai mult timp cu calculatorul, cu telefonul si in conferinte de afaceri decat comunicand direct, fata in fata. In aceasta retea din ce in ce mai complexa, inteligenta emotionala este mai importanta ca oricand. Conform cercetarilor, EQ-ul este de doua ori mai important decat IQ-ul pentru a obtine ce vrei in viata. Cartea contine un program pas cu pas care te va ajuta sa-ti identifici abilitatile de inteligenta emotionala, responsabila pentru 58% din performanta in toate tipurile de munca, sa ti le sporesti si sa te bucuri de succes atat in viata personala, cat si in cea profesionala.

Include un cod pentru accesarea gratuita a testului online de inteligenta emotionala cu ajutorul caruia vei afla ce EQ ai si ce poti face pentru a-l imbunatati imediat.

Travis Bradberry, doctor in psihologie clinica si industrial-organizationala, este, alaturi de Jean Greaves, cofondatorul TalentSmart®, o companie de consultanta care colaboreaza cu peste 75% dintre companiile din lista Fortune 500 si care este lider mondial in furnizarea de teste de inteligenta emotionala si de training. Cartile lui au fost traduse in 28 de limbi si sunt vandute in peste 150 de tari.

Dr. Jean Greaves este coautoare, alaturi de Travis Bradberry, a volumelor: Leadership 2.0 (2012) si The Emotional Intelligence Quick Book (2003).

Foto prima pagina: Babyboom / Shutterstock