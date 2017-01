Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

Foto interior si prima pagina: Daria Volyanskaya / Shutterstock

Simti ca lucrurile iti scapa printre degete si te intrebi cum poti avea mai mult control asupra vietii tale. Rezolvarea se gaseste in interiorul tau, explica Gregg Braden in "Matricea Divina", una dintre cartile sale de succes. Constiinta creeaza. Actul de a-ti concentra constiinta asupra unui gand, unei dorinte, unei intamplari sau a unei persoane este un act de creatie. Acesta si nu circumstantele exterioare da nastere tuturor experientelor tale.

Intr-o lume cuantica, populata de posibilitati infinite (in cazul in care nu ai facut-o pana acum, iti recomand sa vezi filmul What the Bleep Do We Know), obiectul asupra caruia ne concentram atentia devine realitatea lumii noastre. Holograma cu conexiuni universale a constiintei face ca, exact in momentul in care iti pui o dorinta sau te rogi, acestea sa ajunga instantaneu la destinatie. Cea mai mica shimbare in constiinta noastra se reflecta peste tot in lumea noastra.

Astfel, in fiecare clipa detii toata puterea de care ai nevoie pentru a-ti transforma viata asa cum iti doresti.

Primul pas este sa iti schimbi atitudinea si constiinta, sa muti centrul de interes si focusul de la situatia prezenta la cea la care visezi. Stii ce se spune: orice ne imaginam cu ochiul mintii, este la indemana noastra si poate deveni realitate.

Al doilea pas este sa intri intr-o stare de bucurie si recunostinta, ca si cum dorinta ta este deja realitate. Sentimentele si emotiile, explica Gregg Braden, reprezinta limbajul inteles de matricea divina. Adica, sa transformi visul despre viitor intr-un moment al prezentului. Poti incepe cu lucruri mai mici pentru a capata incredere in acest proces. Gasirea unui loc de parcare atunci cand ai nevoie este un exercitiu pe cat de simplu, pe atat de util.

Omul de stiinta avertizeaza insa ca nu orice emotie este potrivita. Indoiala si egoul reprezinta obstacole puternice in atragerea realitatii dorite si trebuie inlaturate. Dorinta nu trebuie sa porneasca din ego, din ambitii meschine si, de asemenea, nu trebuie sa te agati de rezultat sau sa judeci. Pentru asta, este nevoie sa te conectezi cu inima ta si sa iti transformi fricile in iubire.

Gregg Braden afirma ca radacina experientelor noastre negative se gaseste intr-una sau o combinatie a celor trei frici universale. Prima dintre aceasta este frica de despartire, de a fi parasiti. Aceasta creeaza o predispozitie emotionala care atrage tocmai acele situatii care ne ajuta sa o identificam si o vindecam. Cea de-a doua este frica de a nu fi destul de buni. Mecanismul de functionare si rezolvare este identic. Cea dea treia este frica de a ne abandona si a avea incredere. Sentimentul nostru de siguranta in lume este dat de siguranta pe care o avem in interiorul nostru. Solutia este sa lucram asupra increderii in sine si sa avem incredere in inteligenta Universului.

Si sa nu uitam nici o clipa faptul ca viata este o oglinda care reflecta catre noi ceea ce noi gandim despre ea.