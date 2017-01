Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

Mergi la sala, iti faci un selfie, il postezi de indata si apoi verifici Facebook din doua in doua minute sa vezi cate like-uri ai primit? Esti la un concert si principala ta preocupare este sa filmezi cat mai mult? Iti dai check-in in locuri cool atunci cand, de fapt esti acasa? Houston, avem o problema.

Oriunde intorci capul, oameni de toate varstele stau cu ochii pironiti in telefon. Google Maps si Waze ajuta, la fel si alte aplicatii care te scot din incurcatura atunci cand ai nevoie de o informatie rapida. Ce te faci insa atunci cand "statul pe telefon" devine o obsesie?

Publicatii internationale de prestigiu au publicat deja articole in care atras atentia asupra fenomenului "selfie" ca despre un efect al narcisismului si al unei stime de sine scazute. Oamenii care simt un gol interior au tendinta de a-l compensa prin vieti virtuale bogate si cosmetizate.

Faptul ca petreci foarte mult timp online, altfel decat cautand informatii care te ajuta in cariera sau dezvoltarea ta personala, poate fi un semn ca inca nu ti-ai gasit scopul in viata. Oamenii care stiu pentru ce traiesc, care sunt pasionati de ceea ce fac, sunt atat de incantati si prinsi de ceea ce se intampla in viata reala incat nu prea mai au timp de pierdut sa construiasca o viata virtuala artificiala sau sa vada ce fac altii. Nu mi-i imaginez pe Tony Robbins sau Oprah Winfrey petrecand minute intregi cu nasul in Facebook.

Desi comunicarea virtuala a devenit norma , nimic nu se compara cu interactiunea interumana. Persoanele care au un cerc de prieteni bine sudat si o viata sociala bogata, nu au nevoie si nici timp sa construiasca fel si fel de castele de nisip in mediul virtual. Niciodata nu este prea tarziu sa construim relatii de calitate cu oamenii din jurul nostru.

Atunci cand nu suntem in armonie cu noi insine, cand nu ne acceptam si iubim asa cum suntem, cautam validarea exterioara. Avem nevoie de aprobarea celorlalti pentru a ne simti, macar o clipa, valorosi. Insa a ne trai viata pentru a-i multumi pe ceilalti nu ne va aduce niciodata implinirea. Daca te recunosti in postura fetei ahtiate dupa like-uri, este momentul sa te asezi in fata oglinzii si sa te uiti bine la tine. Sa obtii validarea si aprobarea care conteaza cel mai mult: acelea care provin de la tine insati.

Cu cat viata ta va deveni mai plina de semnificatie, de implinire si iubire, cu atat mai putin vei simti nevoia sa ti-o expui in mediul virtual si sa cauti aprobarea celor din jur.