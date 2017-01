Sursa: Garbo.ro

Recent m-am bucurat din nou de savoarea unui preparat simplu care se numeste guacamole. Goacamole este o pasta care are la baza avocado si care este originar din Mexic. Mai exact, aztecii, vechii locuitori ai acestei regiuni a lumii, au fost primii care au consumat guacamole. Pentru ca este un aliment sanatos si satios, m-am gandit sa scriu un articol despre beneficiile fructului de avocado.

Putem gasi avocado cu usurinta in orice super-market si iata de ce ar trebui sa ne bucuram de savoarea acestui fruct. Aveti mai jos cel putin 5 argumente ca avocado este un fruct pe care il puteti introduce de aici in colo in dieta voastra!

Foto: Pixabay

Beneficiile consumului de avocado

1. Avocado este fooooooarte nutritiv

Avocado este foarte nutritiv. Este fructul pomului numit Persea americana. Avocado este cunoscut ca fiind unul dintre cele mai bogate in nutrienti. Se foloseste pentru a prepara numeroase feluri de mancare datorita texturii sale bogate si aromei puternice.

Cum spuneam, este ingredientul principal in guacamole. In zilele noastrem avocado a devenit deosebit de popular, odata cu cresterea in popularitate a dietelor de tip vegetarian, pentru ca el este foarte hranitor. Este adesea considerat un super-aliment. Iata o parte dintre cei mai importanti nutrienti pe care ii contine fructul de avocado: Vitamina K, Vitamina C, Potasiul, Vitamina B5, Potasiul, Vitamina B6, Vitamina E, Magneziu, Cupru, Fier, Zinc, Fosfor, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3.

Un fruct contine cam 160 de calorii, 2 grame de proteine si 15 grame de grasimi sanatoase. Contine 9 grame de carbohidrati fibra.

Avocado nu contine colesterol, sau sodiu si este sarac in grasimi saturate.

2. Avocado contine mai mult potasiu decat bananele

Potasiul este un nutrient de care foarte multi oameni sunt lipsiti din cauza dietei pe care o au. Acest mineral serveste unor functii importante in corp. Mai multe studii au aratat ca a avea o cantitate mare de potasiu ne reduce presiunea in sange si astfel scadem riscul atacurilor de cord si cedarii rinichilor. Este important de stiut ca din acest motiv, avocado este indicat pentru dieta noastra.

3. Oamenii care mananca avocado sunt mai sanatosi

Consumatorii de avocado sunt mult mai sanatosi decat oamenii care mananca avocado. Un sondaj de opinie pe tema alimentatiei a aratat xa oamenii care consuma avocado sunt mai sanatosi, acest aspect fiind aratat de capacitatea organismului lor de a asimila nutrienti si de a dezvolta sindrom metabolic.

De asemenea, oamenii care consuma avocado au o masa corporala mai scazuta si mai putina grasime in zona abdomenului.

Este posibil ca aceste rezultate sa aiba legatura cu un stil de viata sanatos general, dar ceea ce este cert este ca avocado este parte a acestui sti de viata sanatos.

Citeste mai departe despre beneficii si afla cum se prepara guacamole pe Garbo >>>