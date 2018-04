foto: ibreakstock, Shutterstock

Ce este Proteina C reactiva

Cauze pentru proteina C reactiva mare

Diagnostic proteina C reactiva mare

Proteina C reactiva valori

Proteina C reactivă (CRP) este produsă in tot corpul, în special de celulele imune, ficat și adipocite (celulele grase), in timpul fazei timpurii a unui stimul inflamator (cum ar fi infecția sau leziunea tisulară) .

CRP este un "marker" incredibil de sensibil și robust al inflamației generale. Este folosit pentru a urmări progresul afecțiunilor inflamatorii cronice, cum ar fi artrita reumatoidă, vasculita sau boli inflamatorii intestinale cum ar fi boala Crohn. În aceste cazuri, printr-o creștere a CRP se semnalează o "apariție" a bolii și indică necesitatea de a furniza terapie anti-inflamatorie.

Mai recent, cu toate acestea, CRP a fost recunoscută ca o cauză activă a inflamației, pe lângă faptul că pur și simplu este un marker al inflamației. Această descoperire importantă a deschis ușa pentru noi modalități de combatere a inflamației cronice.

Când CRP se leagă de molecule specifice din organism, acesta participă la creșterea rapidă a producției de molecule inflamatorii de semnalizare numite citokine și alți mediatori inflamatorii. Aceasta este o funcție sa inflamației acute deoarece contribuie la accelerarea cursei la locul de orice deteriorare, și distruge rapid organismele invadatoare.

Cu toate acestea, atunci când CRP crește necontrolat, poate contribui la inflamarea cronică distructivă.

În prezent, pentru evaluarea riscului cardiovascular se utilizează o măsurătoare mai sensibilă pentru a detecta CRP. Această proteină C reactivă de înaltă sensibilitate este denumită hs-CRP.

În general, principalele cauze ale creșterii CRP și a altor markeri ai inflamației sunt o varietate de afecțiuni, inclusiv

arsuri,

trauma,

infecții, cum ar fi pneumonia sau tuberculoza,

infarct,

boli cronice inflamatorii cum ar fi lupus, vasculită sau artrită reumatoidă,

boala inflamatorie intestinala

anumite forme de cancer

Nivelurile de proteina C-reactive sunt măsurate prin intermediul unui test de sânge. Există două teste pentru creșterea CRP. Se poate manifesta o crestere nespecifica a CRP care are loc cu modificari inflamatorii generale in organism. Celălalt test, hs-CRP, este o măsură a inflamației în vasele de sânge. Acesta este testul necesar pentru a ajuta la stabilirea riscului bolilor de inima.

foto: Jarun Ontakrai, Shutterstock

În evaluarea riscului cardiac, medicii se uită la un interval foarte restrâns de niveluri de proteine C reactive, de la zero la 3,0 și mai sus. Acest lucru necesită un test special numit proteină C-reactivă de mare sensibilitate (hs-CRP), care poate fi capabil să dezvăluie inflamația la nivelul micro-vascular.

În conformitate cu American Heart Association (AHA) și CDC, următoarele valori sunt de referinta pentru evaluarea riscului cardiovascular în ceea ce privește nivelurile hs-CRP:

Risc scăzut pentru boli cardiovasculare dacă hs-CRP este de 1 miligram (mg) pe litru sau mai puțin

Risc moderat pentru bolile cardiovasculare dacă hs-CRP este între 1 și 3 mg pe litru

Risc crescut pentru boli cardiovasculare dacă hs-CRP este mai mare de 3 mg pe litru

Nivelul CRP mai mare de 10 mg pe litru poate fi observat într-o ruptură de placă acută, cum ar fi un atac de cord sau un accident vascular cerebral, cu condiția să nu existe altă explicație pentru nivelul crescut (alt proces inflamator sau infecțios).

Testarea Hs-CRP in afectiuni reumatismale

Persoanele care au anumite afecțiuni reumatismale sau autoimune tind să aibă niveluri ridicate de proteine ​​C-reactive, deoarece inflamația stă la baza acestor tulburări. Artrita poate împinge rezultatele testului cu mult peste limitele utilizate pentru a evalua riscul bolilor cardiace. În majoritatea acestor persoane, nivelurile CRP tind să fie mai mari de 100 mg / l.

Testul hs-CRP nu este utilizat pentru pacienții cu poliartrită reumatoidă, boală inflamatorie intestinală sau alte afecțiuni autoimune. În schimb, medicii evaluează inflamația cu un test care măsoară niveluri mai mari de 10 mg / l. La verificarea CRP pentru afecțiunile artritice și autoimune, un nivel de 10 mg / L sau mai mic este considerat "normal".

Deoarece un test hs-CRP nu este util pentru evaluarea riscului cardiovascular la persoanele cu afecțiuni inflamatorii, acești pacienți trebuie să se bazeze pe factori de risc bine cunoscuți, cum ar fi tensiunea arterială crescută sau colesterolul ridicat, indiferent dacă fumează sau nu, greutatea și riscul lor de diabet. Măsurile standard pentru reducerea riscului bolilor cardiovasculare sunt reprezentate de exerciții fizice, menținerea greutății sub control, practicarea tehnicilor de reducere a stresului și odihna adecvata.