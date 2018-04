foto: Kateryna Kon, Shutterstock

Ce este stafilococul auriu?

Cine este în pericol pentru infecțiile cu stafilococi?

Simptomele și semnele unei infecții cu stafilococ auriu

Tipuri de infecții cu stafilococi?

Stafilococ auriu tratament

Stafilococul este un grup de bacterii (microbi sau germeni) care pot provoca o serie de boli infecțioase în diverse țesuturi ale corpului. Boala legată de Stafilococ poate varia de la ușoară și nu necesită tratament până la severă și potențial letală.

Numele Staphylococcus vine din stafilocul grecesc, adică o grămadă de struguri, iar kokkos, adică boabe, și așa stau bacteriile stafale sub microscop, ca o grămadă de struguri sau fructe mici. (Din punct de vedere tehnic, acestea sunt gram-pozitive, facultative anaerobe, de obicei cocci neîncapsulate.)

Peste 30 de tipuri diferite de stafilococi pot infecta oamenii, dar majoritatea infecțiilor sunt cauzate de Staphylococcus aureus. Stafilococii pot fi găsiți în mod normal în nas și pe piele (și, mai puțin frecvent, în alte locații) la aproximativ 25% -30% dintre adulții sănătoși și în 25% din lucrătorii spitalului sau medical. În majoritatea cazurilor, bacteriile nu provoacă boli. Cu toate acestea, o tăietură, abraziune sau alte deteriorări ale pielii pot permite bacteriilor să depășească mecanismele naturale de protecție ale corpului, ducând la infecții.

Oricine poate dezvolta o infecție cu stafilococi, deși anumite grupuri de persoane prezintă un risc mai mare, inclusiv nou-născuții, femeile care alăptează și persoanele cu afecțiuni cronice, cum ar fi diabetul, cancerul, bolile vasculare și afecțiunile pulmonare. Utilizatorii de droguri injectabile, cei cu leziuni sau afecțiuni ale pielii, catetere intravenoase, incizii chirurgicale și cei cu un sistem imunitar slăbit din cauza bolii sau a unui rezultat al medicamentelor care suprimă imunitatea au un risc crescut de a dezvolta infecții stafilologice.

Cât timp este o infecție stafilologică contagioasă?

O infecție stafilologică este contagioasă atât timp cât persoana infectată are o infecție activă (în curs de desfășurare).

Care este perioada de incubație pentru o infecție cu stafilococi?

Multe infecții cu stafilococi apar din bacterii care sunt deja prezente în mod natural pe piele și / sau în membranele mucoase ale individului. Deci, nu există o perioadă de incubație adevărată pentru aceste cazuri. Cu toate acestea, pentru infecțiile cu stafilococi contractate de la o altă persoană, perioada de incubație variază, de obicei, de la aproximativ patru până la zece zile.

Boala stafilococică a pielii duce, de obicei, la o colecție localizată de puroi, cunoscută sub numele de abces sau furuncul, în funcție de tipul exact al leziunii prezente. Simptomele infecției cu Stafilococ pot include o zonă de piele care apare: roșie, umflata și dureroasa.

Drenajul sau puroiul sunt frecvente. Atunci când stafilococul este în sânge (bacteremie sau sepsis), poate provoca febra ridicată, frisoane și tensiune arterială scăzută.

Infecțiile cutanate sunt cele mai frecvente tipuri de boli produse de Staphylococcus. Infecțiile cu Stafilococ de pe piele pot progresa până la impetigo (o crustingură a pielii) sau inflamația straturilor mai profunde ale pielii și a țesutului conjunctiv sub piele, care duce la umflături și roșeață a zonei. La femeile care alăptează, stafilocul poate duce la mastită (inflamația sânului) sau la abcesul sânului. Stafilococul abceselor mamare poate elibera bacteriile în laptele matern.

foto: Evgeny Atamanenko, Shutterstock

Când bacteriile intră în sânge și se răspândesc în alte organe, pot apărea o serie de infecții grave. Răspândirea organismelor în sânge este cunoscută sub numele de bacteremie sau sepsis. Când bacteriile stafilococice sunt prezente în sânge (infecție a sângelui), această afecțiune este cunoscută sub denumirea de bacteriemie stafilococică. Sepsisul stafilococic, caracterizat prin scăderea tensiunii arteriale, febra și frisoane, este cauzată de bacteriemie stafilococică. Sepsisul este o cauză principală de șoc, colaps circulator și deces la persoanele cu arsuri grave pe suprafețe mari ale corpului. Când este netratată, sepsisul S. aureus are o rată a mortalității (mortalitate) de peste 80%. Deși nu este comună, S. aureus a fost raportat ca o cauză a corioamnionitei și sepsisului neonatal în timpul sarcinii, dar streptococi de grupul B sunt cea mai frecventă cauză bacteriană a acestei afecțiuni care pune viața în pericol pentru făt.

Când bacteriile Stafilococice se răspândesc în alte organe, acestea pot provoca diverse condiții:

Pneumonia stafilococică afectează în mod predominant persoanele cu afecțiuni pulmonare care stau la baza și poate duce la formarea de abces în plămâni.

Infecția valvelor cardiace (endocardită) poate duce la insuficiență cardiacă.

Răspândirea stafilococilor în oase poate duce la o inflamație severă a oaselor cunoscute sub numele de osteomielită. Artrita septică poate aparea, de asemenea.

Tromboflebita apare când bacteria infectează o venă. Tromboflebita din stafilococi apare cel mai frecvent la pacienții spitalizați, la locul unui cateter venos.

Infectia alimentelor cu stafilococi este o boală a intestinelor care provoacă greață, vărsături, diaree și deshidratare. Acesta este cauzat de consumul de alimente contaminate cu toxine produse de Staphylococcus aureus, mai degrabă decât o adevărată infecție cu bacterii. Simptomele se dezvoltă de obicei în decurs de una până la șase ore după consumul de alimente contaminate. Boala durează, de obicei, una până la trei zile și rezolvă singură. Pacienții cu această boală nu sunt contagioși deoarece toxinele nu sunt transmise de la o persoană la alta.

Sindromul șocului toxic este o boală cauzată de toxinele secretate de bacteriile S. aureus care cresc în condiții în care oxigenul este redus sau absent. Sindromul șocului toxic este caracterizat prin debutul brusc cu febră mare, vărsături, diaree și dureri musculare, urmată de scăderea tensiunii arteriale (hipotensiune), care poate duce la șoc și moarte. Există adesea o erupție asemănătoare arsurilor solare, cu peeling de piele.

Infecțiile cutanate minore sunt, de obicei, tratate cu un unguent cu antibiotice, cum ar fi un amestec triplu-antibiotic fără prescripție medicală. În unele cazuri, pot fi administrate antibiotice orale pentru infecții cutanate. În plus, dacă sunt prezente abcese, acestea sunt drenate chirurgical. Infecțiile mai grave și care pun viața în pericol sunt tratate cu antibiotice intravenoase și cu asistență medicală în spital.

Medicii folosesc mai multe tipuri diferite de antibiotice pentru a trata infecțiile cu stafilococi. Alegerea antibioticului depinde de tipul și severitatea infecției, precum și de modelele de rezistență la medicament ale tipului particular de bacterii. Unele dintre antibioticele utilizate pentru tratamentul infecțiilor cu stafilococi sunt cefazolin, cefuroximă, cefalexin, nafcilină (Nallpen), oxacilină (Bactocill), dicloxacilină, vancomicină, clindamicină (Cleocin), rifampicină și telavancin (Vibativ). Pot fi folosite și alte antibiotice. Unele tulpini de stafilococ, cum ar fi MRSA, sunt rezistente la multe antibiotice.