Ce este amigdalita?

Cauzele amigdalitei

Simptome amigdalita

Tipuri de amigdalita

Cum este diagnosticata amigdalita

Tratarea amigdalitei

Complicatiile amigdalitelor

Amigdalele sunt cei doi ganglioni limfatici localizati pe fiecare parte a spatelui gatului. Ele functioneaza ca un mecanism de aparare. Ele va ajuta sa preveniti infectia organismului. Cand amigdalele se infecteaza, boala se numeste amigdilita.

Amigdalita poate aparea la orice varsta si este o infectie comuna in timpul copilariei. Aceasta este cel mai adesea diagnosticat la copiii de la varsta prescolara. Simptomele includ dureri in gat, amigdale umflate si febra.

Aceasta afectiune este contagioasa si poate fi cauzata de o varietate de virusuri si bacterii comune, cum ar fi bacteriile streptococice. Amigdalitele cauzate infectie streptococica pot duce la complicatii grave daca sunt lasate netratate.

Amigdalele sunt prima linie de aparare impotriva bolii. Ele produc celulele albe din sange pentru a va ajuta organismul sa lupte impotriva infectiilor. Amigdalele combat bacteriile si virusii care intra in corp prin gura. Cu toate acestea, amigdalele sunt, de asemenea, vulnerabile la infectiile acestor invadatori.

Amigdalitele pot fi cauzate de un virus, cum ar fi raceala obisnuita sau de o infectie bacteriana, cum ar fi o infectie streptococica. Se estimeaza ca 15 pana la 30% din cazurile de amigdalita se datoreaza bacteriilor. Cel mai adesea sunt bacterii streptococice.

Virusii sunt cea mai frecventa cauza de amigdalita. Virusul Epstein-Barr poate provoca amigdalita, care poate provoca si mononucleoza.

Copiii intra in contact strans cu ceilalti la scoala si joaca, expunandu-i la o varietate de virusuri si bacterii. Acest lucru ii face deosebit de vulnerabile la germenii care provoaca amigdalita.

Exista mai multe tipuri de amigdalita si exista multe simptome posibile care includ:

o durere foarte mare

dificultati la inghitire sau inghitire dureroasa

o voce ragusuta

respiratie urat mirositoare

febra

frisoane

dureri ale urechilor

dureri de stomac

dureri de cap

un gat rigid

durerea maxilarului si a gatului datorita ganglionilor limfatici inflamati

amigdalele care apar rosii si umflate

amigdalele cu pete albe sau galbene

La copiii foarte mici, se poate observa, de asemenea, iritabilitate crescuta, apetit scazut sau slabire excesiva.

Amigdalita recidivanta

Episoade multiple de amigdalita acuta pe an.

Amigdalita cronica

Episoadele dureaza mai mult decat amigdalitele acute, in plus fata de alte simptome care includ:

durere cronica in gat

respiratia urat mirositoare sau halitoza

ganglioni limfatici inflamati in gat

Cand sa vedeti un doctor

In cazuri rare, amigdalitele pot provoca gatul sa se inflameze atat de mult incat sa provoace probleme de respiratie. Daca se intampla acest lucru, solicitati asistenta medicala imediata.

Consultati un medic daca aveti urmatoarele simptome:

febra care este mai mare de 39,5 °C

slabiciune musculara

rigiditate a gatului

durere in gat care nu dispare dupa doua zile

In timp ce unele episoade de amigdalita dispar singure, unele pot necesita alte tratamente.

Diagnosticul se bazeaza pe examinarea fizica a gatului. De asemenea, medicul dumneavoastra poate lua o cultura a gatului. Cultura va fi trimisa la un laborator, intr-un container special, pentru a identifica cauza infectiei gatului.

Un caz bland de amigdalita nu necesita neaparat tratament, mai ales daca un virus, cum ar fi o raceala, il provoaca.

Tratamentele pentru cazuri mai severe de amigdalita pot include antibiotice sau amigdalectomie.

Antibioticele vor fi prescrise pentru a lupta impotriva unei infectii bacteriene. Este important sa finalizati cursul complet al antibioticelor. Medicul dumneavoastra poate dori sa programati o vizita pentru a se asigura ca medicamentul a fost eficient.

Chirurgia pentru a elimina amigdalele se numeste amigdalectomie. Aceasta a fost odata o procedura foarte comuna. Cu toate acestea, amigdalectomiile de astazi sunt recomandate numai persoanelor care sufera de amigdalita cronica sau recurenta. Chirurgia este recomandata, de asemenea, pentru a trata amigdalita care nu raspunde la alt tratament, sau amigdalita care cauzeaza complicatii.

Daca o persoana devine deshidratata datorita amigdalei, ei pot avea nevoie de fluide intravenoase. Medicamentele de durere pentru ameliorarea durerii in gat pot ajuta, de asemenea, in timp ce gatul se vindeca.

Sfaturi de ingrijire la domiciliu pentru a usura o durere in gat

beti multe lichide

odihniti-va suficient

faceti gargara cu apa cu sare de cateva ori pe zi

utilizati pastile care reduc inflamatia si durerea in gat

utilizati un umidificator pentru a umezi aerul din casa

evitati fumul

Persoanele care sufera de amigdalita cronica pot incepe sa prezinte apnee in somn obstructiva. Acest lucru se intampla atunci cand caile respiratorii se umfla si impiedica o persoana sa respire bine in timpul somnului. De asemenea, este posibil ca infectia sa se inrautateasca si sa se raspandeasca in alte zone ale corpului.

Aceasta este cunoscuta sub numele de amigdalita celulara. Infectia poate determina, de asemenea, o persoana sa dezvolte o acumulare de puroi in spatele amigdalelor, care este cunoscuta sub numele de abces peritonsillar. Acest lucru poate necesita drenaj si o alta interventie chirurgicala.

Daca o persoana nu ia un ciclu complet de antibiotice sau antibioticele nu ucid bacteriile, este posibil ca o persoana sa poata dezvolta complicatii. Acestea includ febra reumatica si glomerulonefrita poststreptococica.