Comunicat de presă

Timp de 10 zile, pe parcursul lunii mai, echipa Bonduelle a mers în şcolile din Bucureşti pentru a îi învăţa pe cei mici că mâncând sănătos, vor creşte frumos şi vor fi plini de energie. Atelierele – desfăşurate în sala de clasă – au avut o durată de o oră şi au îmbinat jocul şi zâmbetele, cu sfaturi utile şi curiozităţi.

Imaginaţia face totul posibil

Este pentru al 4-lea an consecutiv în care Bonduelle România organizează atelierele «Şcoala Altfel.Masa Altfel», din dorinţa de a demola mitul legumelor plictisitoare şi fără gust. De la lansarea proiectului şi până în prezent, 3.000 de copii au luat parte la atelierele organizate în şcoli.

"A fost odată ca niciodată o căsuţă frumoasă şi mică şi omul care locuia acolo s-a dus să culeagă legume. Evident că legumele aveau vitamine, aşa că au început să danseze." Aşa începe o poveste improvizată de micuţii unei clasei pregătitoare, în prima parte a atelierului. Piraţi, extratereştri, animale cu puteri supranaturale şi grădinari curioşi, cu toţii şi-au găsit locul în jocul de improvizaţie. În secţiunea de art craft, copiii au putut afla mai multe despre beneficiile legumelor şi şi-au folosit creativitatea pentru a realiza un omuleţ din legume proaspete. La final, au primit vizita mascotelor Bonduelle, care au răsplătit entuziasmul celor mici cu premii educative.

"Şcoala Altfel.Masa Altfel este proiectul în care am investit multă pasiune, pentru că avem convingerea că poate schimba cu adevărat ceva. E o ocazie specială, în care lucrăm cu copiii şi contribuim, pe cât posibil, la dezvoltarea unor obiceiuri alimentare echilibrate. Prin joc şi poveste, prin exemple care stârnesc curiozitatea, tot mai mulţi copii descoperă că legumele şi fructele sunt secretul unei copilării sănătoase şi pline de energie" a spus Monica Roşu, ‎Head of Marketing and Communications – Balkans, Ukraine, Caucasus and Middle Asia – ‎Bonduelle.