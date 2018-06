foto: By Emily frost, Shutterstock

Ce este colica biliara?

Cauze pentru colica biliara

Ce este bila?

Colica biliara simptome

Factori de risc colica biliara

Dieta și colica biliară

Colica biliara diagnostic

Tratament pentru colica biliara

Colica biliară este o durere în zona mediană spre partea dreaptă superioară a abdomenului. Apare atunci când este blocat conductul biliar, tubul care, în mod normal, drenează bila de la vezica biliară la intestinul subțire. Durerea dispare dacă piatra trece în intestinul subțire și deblochează conductul. Tratamentul obișnuit al pietrelor biliare cronice cu durere este îndepărtarea vezicii biliare. Acest organ nu este esențial pentru sănătatea digestivă.

Colica biliară apare atunci când vezica biliară se contractă și determină ca o piatră să blocheze temporar conductul prin care se dreneaza vezica biliară. Pietrele de bliț sunt mase grele care se formează în vezica biliara. Ele pot fi mici și numeroase, sau mari și puține. Pietrele se formează datorită dezechilibrelor chimice cauzate de golirea rara sau incomplete a vezicii biliare.

Presiunea crescuta in vezica biliara provoaca durerea si disconfortul asociat cu colica biliara.

Bila și enzimele digestive sunt transportate prin canalele biliare din ficat, vezica biliară și pancreas în intestinul subțire. Bila elimină deșeurile din ficat și ajută la digerarea grăsimilor. O parte din bilă este stocată în vezica biliară. Mancarea unei mese face ca vezica biliara sa se contracte. Acest lucru golește conținutul vezicii biliare în intestinul subțire.

O persoană cu colică biliară simte de obicei durere în mijlocul abdomenului superior. Durerea poate fi ascuțită, ca o crampa sau poate fi o durere constantă. Colica apare adesea seara, mai ales dupa o masa grea. Unii oameni simt asta după culcare.



Colică biliară vs. colecistită

Durerea se oprește atunci când piatra biliară se rupe liberă de tubul biliar și trece în intestin.

Colecistita este o inflamatie a vezicii biliare. Este nevoie de îngrijire medicală imediată. Similar cu colica biliară, calculii biliari sunt o cauză obișnuită de colecistită. Colecistita este o posibilă complicație a colicii biliare. Simptomele sale sunt mai severe decât cele asociate cu colica biliară și durează mai mult.

Simptomele colecistitei pot include:

durere abdominală prelungită care nu se îmbunătățește

febră sau frisoane

greață și vărsături

icter

urina colorata și scaune palide

Unii oameni au mai multe sanse de a avea calculi biliari decât altii, pe baza unor factori diferiți.

Gen: Femeile sunt mai susceptibile de a dezvolta calculi biliari decât bărbații. Acest lucru se datorează faptului că estrogenul, hormonul sexual feminin, poate determina formarea unor calculi biliari.

Ereditate: Un istoric familial al calculilor biliari mărește riscul de probleme ale vezicii biliare.

Vârstă: Pietrele sunt mai frecvente la persoanele mai în vârstă de 40 de ani.

Etnicitatea: americanii nativi și mexican-americanii sunt mai predispuși la calculii biliari decât alte grupuri.

Greutatea corporală: persoanele supraponderale sau obeze pot avea mai mult colesterol în bilă, ceea ce ajută la formarea pietrelor. Pierderea rapidă în greutate și postul cresc, de asemenea, cantitatea de colesterol din bilă.

Factorii dietetici pot creste șansa de formare a calculilor biliari, deși nu toate pietrele conduc la colică biliară.

Unele cercetări sugerează că dietele bogate în calorii și carbohidrații procesați, cum ar fi pâinea albă și dulciurile, pot ridica riscul de apariție a calculilor biliari. Boala Crohn și rezistența la insulină sunt, de asemenea, legate de problemele vezicii biliare.

foto: By Magic mine, Shutterstock

Riscuri de sanatate

Blocările prelungite ale conductelor biliare pot duce la complicații grave, cum ar fi leziunile și infecțiile în vezicula biliara, conductele biliare sau ficat. O complicație gravă este inflamația vezicii biliare. Aceasta se numește colecistită.

De asemenea, o piatră biliară care blochează canalul de la pancreas până la intestin poate provoca inflamația pancreasului, numită pancreatită de cauza biliară.

Puteți să vă adresați unui gastroenterolog dacă aveți colica biliari. Pietrele de calcul sunt diagnosticate folosind istoricul medical, testele de laborator și imagistica medicală.

Testul standard de imagistică este cu ultrasunete. Medicul va trece o baghetă specială pe burtă, dupa aplicarea unui gel. Ea răsună undele sonore de pe organele interne și poate dezvălui prezența pietrelor biliare. În unele cazuri, medicul dumneavoastră poate comanda o tomografie computerizată (scanare CT), imagistică prin rezonanță magnetică (RMN) sau alte teste de diagnosticare.

Tratamentul obișnuit al calculilor biliari este o intervenție chirurgicală pentru eliminarea vezicii biliare. Aceasta este cunoscută sub numele de colecistectomie. Chirurgia laparoscopică sau intervenția chirurgicală deschisa este cea mai obișnuită metodă de a efectua o colecistectomie. Este deseori efectuată ca procedură în ambulatoriu. În unele cazuri poate fi necesară o intervenție chirurgicală deschisă. Chirurgul face o incizie în zona abdominală. Pentru această procedură, este necesar un timp mai indelungat de ședere în spital pentru recuperare.

In cadrul interventiei laparoscopice, chirurgul introduce trei sonde prin trei incizii in abdomenul dumneavoastra. Avantajul pe care il are interventia laparoscopica este reprezentat de timpul mai scurt de recuperare, timpul intraoperator scurt si de natura estetica, cicatricile lasate de cele trei sonde fiind practic invizibile.

Dacă nu puteți efectua o intervenție chirurgicală, medicul dumneavoastră poate încerca alte proceduri pentru a dizolva sau a sparge pietrele. În astfel de cazuri, calculii biliari pot reaparea în câțiva ani.

Mulți oameni cu calculi biliari nu suferă de colica biliara. În astfel de cazuri, problema vezicii biliare este silențioasă, ceea ce înseamnă că nu cauzează probleme vizibile. Chisturile biliare cronice pot fi vindecate prin intervenție chirurgicală. Vezica biliară nu este esențială pentru sănătatea dvs. digestivă, astfel încât poate fi eliminată. Odată ce vezica biliară este îndepărtată, bilă curge direct din ficat în intestin și nu cauzează probleme de sănătate.