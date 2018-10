Ce inseamna ovare polichistice

Hormonii implicați în sindromul ovarelor polichistice

Simptomele pentru ovare polichistice

Diagnosticul pentru ovare polichistice

Tratamente pentru ovare polichistice

Sindromul ovarului polichistic, sau PCOS (polycystic ovary symdrome), este o afecțiune care afectează aproximativ 10 milioane de femei din lume.

Cauza exactă este necunoscută, dar este considerată o problemă hormonală. Genetica și factorii de mediu sunt considerați a fi implicați în dezvoltarea PCOS. Este o cauză principală a infertilității feminine și este responsabilă pentru o serie de simptome care pot afecta fizic și emoțional organismul.

Androgenii. Toate femeile fac androgeni (numiți și "hormoni masculini"), dar există adesea nivele mai ridicate de androgeni la femeile cu PCOS. Androgenii în exces sunt produși în cea mai mare parte de ovare, dar pot fi implicate și glandele suprarenale. Excesul de androgeni este responsabil pentru multe simptome PCOS, incluzând acnee, păr nedorit, subțierea parului și cicluri menstruale neregulate.

Toate femeile fac androgeni (numiți și "hormoni masculini"), dar există adesea nivele mai ridicate de androgeni la femeile cu PCOS. Androgenii în exces sunt produși în cea mai mare parte de ovare, dar pot fi implicate și glandele suprarenale. Excesul de androgeni este responsabil pentru multe simptome PCOS, incluzând acnee, păr nedorit, subțierea parului și cicluri menstruale neregulate. Insulină. Acest hormon permite organismului să absoarbă glucoză (zahăr din sânge) în celule pentru energie. În PCOS, organismul nu este la fel de receptiv la insulină așa cum ar trebui să fie. Acest lucru poate duce la creșterea nivelului de glucoză din sânge și poate determina organismul să producă mai multă insulină. Având prea multă insulină poate determina organismul să producă mai mulți androgeni.

Acest hormon permite organismului să absoarbă glucoză (zahăr din sânge) în celule pentru energie. În PCOS, organismul nu este la fel de receptiv la insulină așa cum ar trebui să fie. Acest lucru poate duce la creșterea nivelului de glucoză din sânge și poate determina organismul să producă mai multă insulină. Având prea multă insulină poate determina organismul să producă mai mulți androgeni. Progesteronul. În PCOS, lipsa de progesteron contribuie la perioadele neregulate.

Simptomele de PCOS pot incepe la scurt timp dupa pubertate, dar se pot dezvolta si in ultimii ani de adolescenta si la varsta adulta. Deoarece simptomele pot fi atribuite unor alte cauze sau nu pot fi observate, PCOS poate să nu fie diagnosticat la timp.

Femeile cu PCOS au în mod obișnuit perioade menstruale neregulate sau pierdute ca rezultat al neovulației. Deși unele femei pot dezvolta chisturi ovariene, multe femei nu o fac.

Alte simptome includ:

Creștere în greutate. Aproximativ jumătate dintre femeile cu PCOS vor avea un câștig în greutate și o obezitate dificil de gestionat.

Aproximativ jumătate dintre femeile cu PCOS vor avea un câștig în greutate și o obezitate dificil de gestionat. Oboseală. Multe femei cu PCOS au raportat o oboseală crescută și o energie scăzută. Probleme similare, cum ar fi somnul putin, pot contribui la senzația de oboseală.

Multe femei cu PCOS au raportat o oboseală crescută și o energie scăzută. Probleme similare, cum ar fi somnul putin, pot contribui la senzația de oboseală. Creșterea părului nedorit (cunoscută și sub denumirea de hirsutism). Zonele afectate de creșterea excesivă a părului pot include fața, brațele, spatele, pieptul, degetele, degetele de la picioare și abdomen. Hirsutismul legat de PCOS se datorează modificărilor hormonale.

(cunoscută și sub denumirea de hirsutism). Zonele afectate de creșterea excesivă a părului pot include fața, brațele, spatele, pieptul, degetele, degetele de la picioare și abdomen. Hirsutismul legat de PCOS se datorează modificărilor hormonale. Păr subțire pe cap. Căderea părului asociată cu PCOS poate crește în vârstă mijlocie.

Căderea părului asociată cu PCOS poate crește în vârstă mijlocie. Infertilitate. PCOS este o cauză principală a infertilității feminine. Deși unele femei ar putea avea nevoie de asistență în tratamentul fertilității, altele sunt capabile să conceapă în mod natural.

PCOS este o cauză principală a infertilității feminine. Deși unele femei ar putea avea nevoie de asistență în tratamentul fertilității, altele sunt capabile să conceapă în mod natural. Acnee. Modificările hormonale legate de androgeni pot duce la probleme de acnee. Alte modificări ale pielii, cum ar fi dezvoltarea de leziuni cutanate sunt de asemenea legate de PCOS.

Modificările hormonale legate de androgeni pot duce la probleme de acnee. Alte modificări ale pielii, cum ar fi dezvoltarea de leziuni cutanate sunt de asemenea legate de PCOS. Schimbările de dispoziție. PCOS poate crește probabilitatea de schimbări de dispoziție, depresie și anxietate.

PCOS poate crește probabilitatea de schimbări de dispoziție, depresie și anxietate. Durere pelvină. Durerea pelvină poate apărea cu menstra, împreună cu sângerări severe.

Durerea pelvină poate apărea cu menstra, împreună cu sângerări severe. Dureri de cap. Modificările hormonale determină durerile de cap.

Modificările hormonale determină durerile de cap. Probleme de somn. Femeile cu PCOS raportează adesea probleme cum ar fi insomnia. Există mulți factori care pot afecta somnul, dar PCOS a fost legat de o tulburare de somn numită apnee în somn. Cu apnee în somn, o persoană isi va opri respirația pentru perioade scurte de timp în timpul somnului.

Nu există un test special care să poată diagnostica PCOS. Medicul dumneavoastră va începe prin a pune întrebări cu privire la antecedentele medicale ale simptomelor, cum ar fi perioadele neregulate, modificările în greutate, modificările părului și acneea. Medicul dvs. vă va întreba, de asemenea, despre istoricul medical al familiei. Medicul vă va verifica greutatea și vitalitatea și va efectua un examen fizic complet. Pot fi comandate un număr de teste de laborator, inclusiv nivelurile de zahăr din sânge și de androgeni. O echografie poate fi făcută și pentru evaluarea ovarelor.

Aceste teste ajută pentru un diagnostic de PCOS și exclude alte cauze ale simptomelor. Medicul dvs. principal vă poate de asemenea spune să vă adresați unui specialist endocrinolog.

Nu există nici un remediu încă, dar există multe modalități prin care puteți reduce sau elimina simptomele PCOS și vă simțiți mai bine. Medicul dvs. poate oferi medicamente diferite care pot trata simptome cum ar fi perioadele neregulate, acneea, excesul de păr și creșterea zahărului din sânge. Tratamentele de fertilitate sunt disponibile pentru a ajuta femeile să rămână gravide.

foto: By Scio21, Shutterstock

Dacă o femeie nu încearcă să rămână gravidă, controlul contraceptiv hormonal (cel mai adesea pilulele contraceptive) este un tratament standard. Anticoncepționalele reglează perioadele și îmbunătățesc excesul de păr și acneea prin scăderea nivelului de androgeni și protejarea endometrului (căptușeala interioară a uterului) împotriva creșterii celulare anormale. Tipurile mai vechi de pilule contraceptive au un risc mai mic de formare a cheagurilor de sânge periculoase și sunt preferate față de noile tipuri de pilule contraceptive.

Metformina este un medicament care face organismul mai sensibil la insulină. Acest lucru poate ajuta la scăderea nivelelor crescute ale glicemiei, și la nivelurile de androgeni. Persoanele care utilizează metformina pot pierde și greutate. Metformina poate îmbunătăți modelele menstruale, dar nu ajută la fel de mult pentru părul în exces nedorit.

Clomifenul (Clomid) este un medicament pe cale orală care este cel mai frecvent tratat utilizat pentru a induce ovulația. Utilizarea metforminei și a clomifenului are aproximativ aceleași rezultate de fertilitate ca și utilizarea clomifenului în monoterapie. Un avantaj este faptul că metforminul poate ajuta la reducerea riscului de sindrom de hiperstimulare ovariană. Alte tratamente pentru a stimula ovulatia includ un alt medicament pe cale orala numit letrozol (Femara) și gonadotropinele care sunt hormoni care sunt administrați prin injectare. Fertilizarea in vitro (IVF) și maturarea in vitro (IVM) pot fi alte opțiuni de tratament pentru fertilitate.

Stilul de viață pentru a obține o scădere în greutate de 5% -10% la femeile supraponderale poate ajuta la reglarea ovulației. Deși este necesară abordarea de bază a nutriției, poate fi mai dificil să pierdeți în greutate și să mențineți pierderea în greutate cu PCOS.

Medicamentele care reduc nivelurile de androgen sunt un alt tratament frecvent utilizat pentru PCOS. Prin scăderea nivelelor de androgeni, mulți pacienți au îmbunătățiri semnificative ale simptomelor legate de androgeni, cum ar fi părul în exces. Spironolactona este medicamentul anti-androgen utilizat cel mai adesea.

Două lucruri importante pe care trebuie să le menționăm sunt că efectele pe termen lung ale utilizării nu sunt cunoscute (dar medicamentul a fost utilizat de zeci de ani deja) și spironolactona NU ESTE SIGURĂ în timpul sarcinii, deci este folosită în mod obișnuit împreună cu pilulele contraceptive. Această utilizare a pastilelor contra nașterii protejează împotriva creșterii anormale a mucoasei uterului. Unele femei nu pot lua pastile pentru controlul nașterii, caz în care este important să utilizați alte mijloace de control al nașterilor dacă sunteți activa sexual în timpul tratamentului cu spironolactonă.

Vitaminele, suplimentele și alte tratamente complementare sunt populare în rândul femeilor cu PCOS. Cercetătorii studiază eficacitatea unor astfel de tratamente. Tratamentele populare includ scorțișoară, mio-inozitol, vitamina D, vitaminele complexului B și acupunctura.