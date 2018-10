In cadrul campaniei “Avantaj Dublu” fiecare pacient poate beneficia, in 8 judete din tara, de reducere 50% la pachetul de screening la care se adauga 25% reducere pentru orice investigatie suplimentara recomandata de medic. Pentru monitorizarea cancerului la san se ofera ecografie mamara la jumatate de pret , iar pentru afectiunile tiroidiene, pachetul cuprinde analize medicale dedicate la doar 65lei .

Gral Medical a unit 2 mari campanii intr-una singura, astfel incat pacientii sa poata efectua, impreuna sau separat, cele 2 pachete de screening. Aceasta a fost una dintre solicitarile pacientilor din campaniile anterioare, astfel incat sa se evite drumurile repetate la medic.

Cancerul mamar (cancerul la san) se afla pe primul loc in topul cancerelor la femei, in crestere cu 15% in ultimii ani, cu un trend alarmant in randul femeilor tinere.

Disfuntia tiroidiana este diagnosticata din ce in ce mai mult in randul populatiei, deoarece tiroida este un organ de echilibru in organism, iar orice dereglare sub forma hipotiroidiei sau hipertiroidiei afecteaza viata de zi cu zi, iar in cazuri mai grave debuteaza cu unul dintre cele 3 tipuri de cancer de tiroida: cancer tiroidian papilar, cancer tiroidian folicular, cancer tiroidian medular si cancer tiroidian nediferentiat.

Foarte important este faptul ca investigatiile de control trebuie efectuate anual, analizele medicale monitorizate in dinamica de catre medicul specialist, iar daca rezultatele sunt in parametri normali, dar reapar secvential simptome, se impune o perioada de expectativa vigilenta (supraveghere fara initierea unui tratament).

Campania se desfasoara pana la sfarsitul anului 2018 in 8 orase din tara (Bucuresti, Ploiesti, Focsani, Bacau, Sibiu, Pitesti, Valcea, Craiova). Deoarece oferta este valabila pe o perioada limitata de timp, iar numarul cererilor pot depasi orarul medicilor, orice programare efectuata pe perioada campaniei va fi onorata si dupa terminarea ei, programarile vor fi facute in ordine cronologica.