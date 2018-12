Durerile de articulatii sunt printre cele mai neplacute din sfera de dureri pe care le putem resimti la nivelul organismului nostru. Cand suntem inca in floarea varstei si ne trezim cu dureri de genunchi dimineata avem in fara un semn clar ca un anume ceva din stilul nostru de viata nu merge cum ar trebui.

De multe ori, din cauza stresului de la munca, a lipsei de timp si a multor altor nevoi ce trebuie implinite, ajungem sa ignoram complet nevoia de miscare. Ceea ce ne aduce pana la urma la o vizita la un medic, pentru diverse dureri aparute ori la spate, ori intr-una din articulatiile mari.

Specialistii care se ocupa cu astfel de afectiuni, in speta reumatologii si ortopezii, au observat ca in ultima perioada se prezinta la medic pacienti din ce in ce mai tineri si ca afectiuni care in mod normal ar trebui sa apara dupa varsta de 40-50 ani, apar mai nou si in randul tinerilor de 20-30 ani.

Dr Paul Nastase ne da un exemplu: luam o pacienta de circa 30 ani, care are o munca de birou, sta in fata unui calculator minim opt ore pe zi, cinci zile pe saptamana. In pauza de masa vorbeste cu colegele de birou si le spune ca o dor muschii cateodata de la atata stat pe scaun. Fetele vin cu o idee foarte la moda, sa mearga la clase de aerobic, sau, mai interesant, spinning/cycling. Face asta cand si cand, o data, maxim de doua ori pe saptamana, din cauza lipsei de timp. Doua luni mai tarziu, vine la doctor cu dureri in fata genunchiului, intre rotula si femur. Aceasta e un caz clasic al modului cum poti sa iti afectezi singura articulatia, pornind de la cele mai bune intentii. Ti-ai dat seama ca ai nevoie de miscare, nu ai timp destul, organismul tau e oricum obisnuit in repaus, il fortezi destul de rar dar cu intensitate foarte mare a efortului fizic, toate cele de mai sus compun reteta perfecta pentru predispozitia la accidentare.

Ce trebuie sa stim? Articulatiile noastre au inauntrul lor cartilaj. Ei bine, acesta e tesutul cel mai nobil, cel care ne ajuta pe noi sa ne miscam fara durere. El din pacate nu are vase de sange si se hraneste din lichidul dinauntrul articulatiilor, care se numeste lichid sinovial. El din aceasta cauza se repara de la sine extrem de greu si de incet. Imaginati-va ca stati la birou, cu genunchii indoiti la 90 grade. In pozitia asta rotula sta lipita de femur, facand accesul acelor zone de cartilaj practic imposibil la nutrientii din lichidul sinovial. Drept urmare acele zone incep sa se degradeze si, daca dupa 8-10 ore de stat la birou merg la cycling unde o sa fiu impinsa de la spate de catre antrenorul de fitness sa pedalez cat pot de tare, apar microfisuri, care dor. Mai trebuie sa stiti ca muschii din jurul articulatiilor au si ei un rol major. Ei mentin articulatia stabila, pe langa alte structuri, in momentul cand noi ne miscam. Ori, daca avem un muschi obisnuit lenes, el va comenta ca il punem la treaba din senin, si asa apare senzatia de instabilitate din timpul efortului, precum si durerile musculare.

Ce e de facut totusi? E bine sa o luam progresiv. Daca avem probleme deja, medicul ne va recomanda niste investigatii si un tratament in consecinta. Daca vrem sa prevenim, putem sa incepem cu gimnastica medicala si sa ne stabilim un program lejer, progresiv, de efort fizic.

Dr Nastase recomanda ca dupa terminarea unui ciclu de fiziokinetoterapie sa incepem lucrul in sala de fitness, repetand practic ce ne-a invatat kinetoterapeutul nostru. Ar fi bine sa facem asta de minim trei ori, maxim cinci ori pe saptamana. Apoi, sa crestem progresiv doza de efort pana la rezultatul dorit. Ca si sporturi, inotul este cel mai recomandat de catre medici, fiind un sport in care gravitatia nu actioneaza foarte mult pe articulatii.

Si atentie, mersul pe jos normal nu e considerat efort fizic!