Cum se raspandeste Hepatita C si ce trebuie sa faci ca sa te feresti. Cauze, simptome si tratament

Majoritatea persoanelor expuse la hepatita C nu sunt în măsură să elimine virusul din corp după infecția inițială și rămân infectate pe viață dacă nu sunt tratate cu succes.

Ce este hepatita C

Cum se răspândește hepatita C

Semne si simptome ale Hepatitei C

Diagnostic Hepatita C

Tratament pentru Hepatita C

Profilaxie

Hepatita este o inflamație a ficatului, iar hepatita C este o inflamație a ficatului cauzată de virusul hepatitei C. Alte tipuri de hepatită virală includ hepatita A, B, D și E. Hepatita A și E sunt în general obținute din alimente și băuturi contaminate, în timp ce hepatitele B, C și D sunt transmise prin fluide corporale.

Hepatita C se răspândește prin contactul sângelui cu sângele prin puncția acului, pătrunderea sau ruperea membranelor mucoase (mucoasa subțire umedă a multor părți ale corpului, cum ar fi nasul, gura, gâtul și organele genitale).

Modalitatie de răspândire a hepatitei C sunt:

prin tatuaje nesterile, piercinguri corporale și acupunctură

prin proceduri medicale sau dentare nesterile, în special în țările în care hepatita C este mai frecventă

de la mamă la copil în timpul nașterii dacă mama are nivele ridicate de virus hepatitic C în sângele ei

prin leziuni ale acului și expuneri accidentale la sânge infectat sau produse din sânge

prin transfuzia de sânge infectat sau produse din sânge

Infecția acută este urmată de infecție cronică (în întreaga durată) în 50 până la 80% din cazuri. Majoritatea persoanelor expuse la hepatita C nu sunt în măsură să elimine virusul din corp după infecția inițială (acută) și rămân infectate pe viață (infecție cronică) dacă nu sunt tratate cu succes.

foto: By Kateryna Kon, Shutterstock

Infecție acută

Mai puțin de 25% dintre persoanele cu infecție acută dezvoltă simptome. Acestea pot include:

oboseală

apetit scăzut

dureri abdominale superioare in partea dreapta

febră cu grad scăzut de durată de 2 până la 10 zile

icter

greaţă

Funcția hepatică rămâne normală sau doar ușor afectată la unele persoane cu infecție cronică, deși cele mai multe dintre acestea vor avea o inflamație a ficatului. Când ficatul este inflamat pe o perioadă lungă de timp, ficatul poate dezvolta țesut cicatricial, cunoscut sub numele de fibroză. O cicatrizare extensivă a ficatului se numește ciroză. Se crede că fără tratament, 25% dintre persoanele cu hepatită cronică C vor dezvolta ciroză pe o perioadă medie de 18 ani și vor avea un risc mai mare de a dezvolta cancer de ficat în următorul deceniu. În timp ce mulți oameni nu au simptome, altele pot prezenta o varietate de simptome, printre care:

Oboseala care poate fi severa

stare de rău (senzație de rău)

durere sau disconfort în partea dreaptă superioară a abdomenului

greață, vărsături și diaree

dureri musculare

o erupție cutanată fină.

Test de anticorpi

Acesta detectează anticorpi împotriva virusului hepatitei C (anti-HCV) și este testul cel mai frecvent utilizat. Anticorpii sunt proteine ​​în sânge pe care organismul le produce pentru a încerca să distrugă virusul, deși cu virusul hepatitei C acest lucru nu este, de obicei, de succes. Poate dura 3 până la 6 luni pentru ca aceste teste să devină pozitive după apariția infecției. Anticorpii anti-HCV pot fi detectați la 50 până la 70% dintre pacienți la debutul simptomelor și la aproximativ 90% din pacienți la 3 luni de la debutul infecției; prin urmare, un rezultat negativ al anticorpilor nu poate exclude infecția acută cu hepatită C. Dacă testul de anticorpi este pozitiv, înseamnă că persoana a fost expusă virusului hepatitei C la un moment dat în viața sa.

Terapia antivirală îmbunătățită este disponibilă și tratamentele noi au crescut numărul persoanelor care au fost capabile să elibereze virusul (vindecate de hepatită C) și pentru a evita simptomele actuale și leziunile hepatice.

Persoanele care sunt infectate cu hepatita C ar trebui să solicite sfaturi privind reducerea la minimum a deteriorării ulterioare a ficatului cauzată de consumul de alcool și de droguri și prevenirea coinfecției cu virusurile transmise prin sânge, inclusiv imunizarea împotriva hepatitei A și hepatitei B.

Monitorizarea pe toată durata vieții a infecției cronice de hepatită C de către un medic generalist și specialist în ficat poate ajuta la prevenirea progresiei bolii hepatice grave, inclusiv a cancerului de ficat.

Excluderea de la îngrijire a copiilor, preșcolarilor sau muncă nu este necesară.

În prezent nu există vaccinuri pentru protecția împotriva infecției cu virusul hepatitei C. Persoanele cu hepatită C ar trebui să se asigure că sunt vaccinate împotriva hepatitei A și hepatitei B.

Nu există dovezi că administrarea imunoglobulinei (o soluție care conține anticorpi umani care se face din produse din sânge) după expunerea la hepatită C va preveni infecția.

Lucrătorii sanitari infectați trebuie să respecte cerințele consiliilor lor profesionale.

Toată lumea are responsabilitatea de a preveni răspândirea hepatitei C și de a avea grijă de ei înșiși și de alții. Asta înseamnă:

Nu împărtiți sau reutilizați niciun echipament de injectare - nu numai ace, ci și seringi, filtre, linguri, tampoane.

Evitarea tatuajului corporal sau a piercingului corporal efectuat de cei care nu sunt instruiți și nereglementați. Se recomandă tehnica sterilă în condiții sterile în incinte care sunt inspectate periodic de către agenții de sănătate din domeniul mediului. Echipamentele, unguentele, vopselele și suprafețele vopselei trebuie să fie sterile. Întrebați despre procedurile de sterilizare.

Acoperirea eventualelor leziuni, tăieturi sau abraziuni deschise cu pansamente impermeabile.

Utilizați întotdeauna precauții standard dacă se manipulează sângele sau fluidele corporale. Aceasta va elimina, în general, riscul de răspândire a hepatitei C.

Îndepărtați cu siguranță ace și seringi găsite sau utilizate într-un container securizat sau alt recipient sigilat și împiedicat de puncție.

Persoanele cu virus hepatitic C sau cu risc de infecție cu virusul nu trebuie să doneze sânge, organe sau alte țesuturi.