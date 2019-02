Alimente bogate in carbohidrati buni: ce beneficii pot avea pentru sanatatea ta

Cele mai sanatoase alimente bogate in carbohidrati buni, ideale de introdus in dieta.

Nu toți carbohidrații sunt creați egali. Alimentele junk food prelucrate cu conținut ridicat de zahăr rafinae sunt cu siguranță nesănătoase și îngrasa - în timp ce alimentele bogate în fibre sunt sănătoase.

Deși dietele cu conținut scăzut de carbohidrați pot fi benefice pentru unele persoane, nu ar trebui să evitați neapărat toate alimentele bogate în carbohidrați. Iata o lista cu alimente bogate in carbohidrati

Alimente bogate in carbohidrati buni

1. Quinoa

Quinoa este o sămânță nutritivă care a devenit incredibil de populară în comunitatea de sănătate naturală.

Este clasificat ca un pseudocereal, o sămânță care este pregătită și mâncată sub forma de boabe.

Quinoa gătită contine 21,3% carbohidrați, făcându-l un aliment bogat în carbohidrați. Cu toate acestea, este de asemenea o bună sursă de proteine ​​și fibre.

Quinoa este bogat în multe minerale și compuși ai plantelor. Acesta a fost legat de beneficiile pentru sănătate, inclusiv îmbunătățirea controlului asupra zahărului din sânge.

Nu conține gluten, făcându-l o alternativă populară la grâu pentru cei care au o dietă fără gluten.

Quinoa este, de asemenea, foarte hranitor, deoarece are o cantitate mare de fibre și proteine. Din acest motiv, poate ajuta la scăderea în greutate.

2. Ovăz

Ovăzul poate fi cea mai sănătoasă hrană din cereale integrale de pe planetă.

Ele sunt o mare sursa de multe vitamine, minerale si antioxidanti. Ovazul brut contine 66% carbohidrati, din care aproape 11% sunt fibre. Ele au o cantitate deosebit de ridicata dintr-o fibră puternică solubilă numită beta-glucan de ovăz.

Ovăzul este, de asemenea, o sursă relativ bună de proteine, care conține mai mult decât majoritatea boabelor.

Cercetările sugerează că ovăzul poate reduce riscul bolilor de inimă prin scăderea nivelului de colesterol. Consumul de ovăz poate, de asemenea, să scadă nivelul zahărului din sânge, în special la persoanele cu diabet zaharat de tip 2.

3. Hrisca

Hrișca este, de asemenea, un pseudocereal. În ciuda numelui, hrisca nu are legătură cu grâul și nu conține gluten.

Hrișca bruta conține 71,5% carbohidrați, în timp ce hrișcă gătită conține aproximativ 20% carbohidrați.

Hrisca este foarte hrănitoare, care conține atât proteine, cât și fibre. De asemenea, are mai multe minerale și antioxidanți decât majoritatea boabelor.

În plus, poate fi deosebit de benefic pentru sănătatea inimii și controlul glicemiei, în special la persoanele cu diabet.

4. Banane

Bananele sunt printre cele mai populare fructe din lume. Acestea sunt formate din aproximativ 23% carbohidrați, fie sub formă de amidon sau zaharuri.

Bananele verzi, au o cantitate mai mare de amidonul, care se transformă în zaharuri naturale, pe măsură ce bananele se cocă, devenind galbene în proces.

Bananele sunt bogate în potasiu, vitamina B6 și vitamina C. Acestea conțin, de asemenea, mai mulți compuși de plante benefici.

Datorită conținutului lor de potasiu, bananele pot ajuta la scăderea tensiunii arteriale și îmbunătățirea sănătății inimii.

Conțin, de asemenea, cantități decente de amidon rezistent și pectină, ambele susținând sănătatea digestivă și bacteriile intestinale.

5. Cartofi dulci

Cartofii dulci gătiti conțin aproximativ 18-21% carbohidrați. Acest conținut de carbohidrați constă în amidon, zahăr și fibre. Cartofii dulci sunt o sursă bogată de provitamină A (de la beta-caroten), vitamina C și potasiu.

Acestia sunt foarte bogati în antioxidanți și pot contribui la reducerea leziunilor oxidative, scăzând riscul unor afecțiuni.

6. Sfeclă roșie

Sfecla cruda și fiarta conțin aproximativ 8-10% carbohidrați, în principal din zahăr și fibre.

Aceasta contine vitamine, minerale, antioxidanți puternici și compuși ai plantelor.

Sfecla are, de asemenea, un nivel ridicat de nitrați anorganici, care se transformă în oxid nitric în corpul dumneavoastră. Oxidul de azot scade tensiunea arterială și poate scădea riscul unor afecțiuni.

7. Portocale

Portocalele sunt printre cele mai populare fructe din lume. Ele sunt compuse în principal din apă și conțin 11,8% carbohidrați. Portocalele sunt, de asemenea, o bună sursă de fibre.

Portocalele sunt bogate in vitamina C, potasiu si unele vitamine B. În plus, ele conțin acid citric, precum și câțiva compuși de plante foarte puternici și antioxidanți.

Consumul de portocale poate îmbunătăți sănătatea inimii și poate preveni pietrele la rinichi. De asemenea, acestea pot crește absorbția fierului din alimente, reducând riscul de anemie.

8. Afine

Afinele sunt incredibil de delicioase. Acestea sunt frecvent comercializate ca fiind super-alimentate datorită cantităților mari de compuși ai plantelor și antioxidanți. Ele constau în mare parte din apă, precum și aproximativ 14,5% carbohidrați. Afinele conțin, de asemenea, cantități mari de vitamine și minerale, inclusiv vitamina C, vitamina K și mangan.

Studiile au arătat că afinele vă protejează organismul împotriva daunelor oxidative. De asemenea, pot îmbunătăți memoria la adulții mai în vârstă.

9. Grapefruit

Grapefruitul este un citrus cu aromă dulce, amară și acră. Conține aproximativ 9% carbohidrați și are cantități mari de vitamine, minerale și compuși ai plantelor. Consumul de grapefruit poate ajuta la scăderea în greutate și la reducerea rezistenței la insulină.

În plus, consumul de grapefruit poate ajuta la prevenirea pietrelor la rinichi, la scăderea nivelului de colesterol și la protecția împotriva cancerului de colon.

10. Mere

Merele sunt un fruct popular, cu o aromă dulce și o textura distinctivă crocantă. Ele sunt disponibile în mai multe culori, dimensiuni și arome, toate conținând, în general, 13-15% carbohidrați.

Ele sunt o sursă decentă de vitamina C, antioxidanți și compuși sănătoși din plante.

Consumul de mere poate avea beneficii de sănătate în mai multe moduri, cum ar fi îmbunătățirea controlului zahărului din sânge și reducerea riscului de boli de inimă. Merele pot scădea, de asemenea, riscul unor tipuri de cancere.

11. Năut

De asemenea, cunoscut sub numele de fasole garbanzo, năutul face parte din familia leguminoaselor.

Năutul gătit conține 27,4% carbohidrați, din care 8% sunt fibre. Ele sunt, de asemenea, o bună sursă de proteine ​​pe bază de plante.

Năutul conține multe vitamine și minerale, inclusiv fier, fosfor și vitamine B.

Năutul este legate de îmbunătățirea sănătății inimii și digestive.

