Ce trebuie sa stii despre faringita: cauze, simptome, diagnostic si tratament

Ce este faringita

Cauze pentru faringita

Cum se transmite faringita

Simptome faringita

Diagnostic pentru faringita

Tratamente și remedii la domiciliu pentru faringita

Faringita este termenul medical pentru o durere în gât. Cauzele faringitei includ infecțiile virale, cum ar fi răcelile comune și infecțiile bacteriene, cum ar fi streptococul din grupa A.

Faringita este o afecțiune comună și rareori este un motiv de îngrijorare. Faringita virală dispare adesea pe cont propriu într-o săptămână. Cu toate acestea, cunoașterea cauzei poate ajuta oamenii să-și restrângă opțiunile de tratament.

În acest articol, analizăm cauzele, transmiterea și simptomele faringitei..

Infecțiile virale și bacteriene pot provoca faringită.

Infecțiile virale sunt cea mai frecventă cauză a faringitei. Unii viruși comuni care pot provoca faringită includ:

rhinovirus, coronavirus, sau parainfluenza, care sunt cauzele comune

adenovirus, care poate provoca conjunctivită și răceala obișnuită

gripa

Virusul Epstein-Barr, care provoacă mononucleoza

Mononucleoza, sau mono, este o infecție virală contagioasă care provoacă o serie de simptome asemănătoare gripei. Virusul se poate răspândi prin saliva, astfel încât o persoană poate să o contracte prin împărțirea ustensilelor și a tacâmurilor, fiind expusă la tuse și strănut, sau prin sărutare. De asemenea, cunoscut sub numele de boala sărut, mononucleoza afectează în cea mai mare parte adolescenți și adulți tineri.

In timp ce sunt mai putin frecvente, infectiile bacteriene pot provoca, de asemenea, faringita. Grupul A Streptococcus bacteria este responsabil pentru faringita la copii in jur de 20-40 la suta din timp. Oamenii se referă în mod obișnuit la faringita cauzată de infecția cu Streptococul de grup A sub formă de streptococ.

Alte infecții bacteriene care pot provoca faringită includ:

grupa C și G Streptococcus

chlamydia

gonoree

mycoplasma pneumoniae

Factorii care pot crește riscul unei persoane de faringită includ:

cu istoric de alergii

având o istorie a infecțiilor frecvente ale sinusurilor

fumatul sau expunerea la fumatul pasiv

Ambele forme virale și bacteriene de faringită sunt contagioase. Germenii care provoacă faringită tind să trăiască în nas și gât.

Atunci când o persoană cu aceasta condițea tuseste sau strănută, eliberează picături mici care conțin virusul sau bacteriile în aer. O persoană se poate infecta prin:

respirarea acestor picături mici

atingerea obiectelor contaminate și apoi atingerea feței

consumând alimente și băuturi contaminate

Acesta este motivul pentru care este esențial ca o persoană să-și spele mâinile înainte de a manipula alimentele sau de a le atinge fața.

Oamenii se recuperează, de obicei, din infecțiile virale, cum ar fi raceala comuna, în decurs de 7 până la 10 zile. Cu toate acestea, datorită perioadei de incubație virale, oamenii pot fi contagioși înainte de apariția oricăror simptome.

O persoană cu faringită, de obicei, va avea o gâtul dureros, uscat sau va prezenta mâncărime.

Principalul simptom al faringitei este gâtul dureros, uscat sau care prezinta mâncărime. Pot apărea simptome suplimentare, în funcție de tipul de infecție, cum ar fi simptomele la rece sau gripa.

Simptomele faringitei virale includ:

o tuse

o durere de cap

febră

dureri de corp

strănut

congestie în căile nazale

Noduli limfatici umflați

oboseală

ulceratii bucale

Faringita asociată cu mononucleoza poate avea simptome suplimentare, cum ar fi:

dureri abdominale, în special în partea stângă sus

oboseală copleșitoare

apetit scăzut

Noduli limfatici umflați

eczemă

Simptomele faringitei bacteriene pot include:

dureri semnificative la înghițire

ganglioni umflați

vizibile pete albe sau puroi pe partea din spate a gâtului

amigdalele care sunt umflate și roșii

o durere de cap

durere abdominală

oboseală

greaţă

vărsături

erupție cutanată, cunoscută sub numele de scarlatină sau scarlatină

Durerile gâtului pot rezulta dintr-o varietate de afecțiuni medicale. In timp ce infectiile virale sunt cea mai frecventa cauza a faringitei, este inca important sa se diagnosticheze corect cauza pentru a trata starea cu succes.

Un medic va începe, de obicei, să diagnosticheze faringita efectuând un examen fizic. Ei vor examina simptomele actuale ale persoanei și vor verifica gâtul, urechile și nasul pentru semne de infecție.

foto: By BLACKDAY, Shutterstock

Când un individ are semne clare de infecție virală, medicul nu va efectua teste suplimentare.

Dacă medicul suspectează o infecție bacteriană, poate să comande o cultură a gâtului pentru a confirma diagnosticul. Aceasta implică luarea unui tampon al gâtului persoanei și trimiterea acestuia la un laborator pentru analiză.

Starea hidratată poate ajuta la ameliorarea simptomelor faringitei.

Tratamentul adecvat pentru faringită variază în funcție de cauza sa principală.

Pentru infecțiile bacteriene, un medic poate prescrie unei persoane un curs de antibiotice orale, cum ar fi amoxicilina sau penicilina. Antibioticele au ca scop prevenirea complicațiilor, cum ar fi febra reumatică sau afecțiunile renale, pentru a nu trata durerea gâtului. Este esențial să se finalizeze întregul curs de antibiotice pentru a se asigura că infecția a fost curățată și pentru a preveni reinfectarea.

Faringita virală nu răspunde la antibiotice, dar, de obicei, va disparea singură. Cu toate acestea, medicamentele fără prescripție medicală, cum ar fi acetaminofenul sau ibuprofenul, pot ajuta la reducerea durerii și a febrei.

Remediile interne care pot ajuta la accelerarea recuperării includ:

să se odihnească mult

hidratarea

folosirea unui umidificator pentru a adăuga umiditate în aer

gargara cu apă sărată

bea băuturi calde, cum ar fi ceaiul

foto main: By Orawan Pattarawimonchai, Shutterstock