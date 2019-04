(P) Second Opinion nu este un moft, ci o decizie inteleapta

Cand 90% dintre pacientii romani, adica aproape 4 milioane de oameni anual nu stiu ca pot beneficia de o a doua opinie medicala, de sprijin si ghidare in a-si elucida un diagnostic complicat si deseori necrutator, e nevoie ca opinia publica sa afle ca exista o clinica specializata in Bucuresti care cu asta se ocupa. Intermedicas este singura clinica specializata Romania care are ca obiectiv sa familiarizeze pacientii romani cu decizia de a apela la o a doua opinie medicala atunci cand exista indoieli in privinta diagnosticului sau a tratamentului.

Ca multi altii, doamna Casandra Burz Pinzar a venit in clinica Intermedicas pentru prima data in anul 2018, in cautarea unei elucidari diagnostice si a unor optiuni de tratament pentru afectiunea de care sufera.

incepand de la varsta de 18 ani, pacienta a inceput sa aiba episoade frecvente de tahicardie paroxistica supraventriculara supranumita TPSV. Dupa mai multe incercari de tratament medicamentos, care nu au reusit sa stabilizeze frecventa episoadelor, s–a adresat clinicii de chirurgie cardiovasculara din Timisoara, unde s-a facut o interventie, prin cateterism cardiac, o interventie de aritmologie, prin care s-a facut o ablatie cu radiofrecventa. Dupa interventia din 2006 situatia a fost cu mult ameliorata, dar totusi cu o frecventa destul de mare a episoadelor de TPSV in ciuda medicatiei concomitente. In primavara anului 2018, pacienta a hotarat sa apeleze la o clinica din Bucuresti, unde medicul aritmolog a informat-o ca interventia din 2006 a reusit de fapt sa faca o ablatie partiala, si nu totala.

Intermedicas - o solutie

Datorita informatiilor contradictorii si neclare, Casandra a decis sa apeleze la clinica Intermedicas pentru second opinion. „Sfatul nostru a fost sa mearga intr-un centru de excelenta in aritmologie – centru de excelenta insemand un flux foarte de mare de pacienti pe aceste tipuri de patologie aritmologice, unde departamentul cu pricina se ocupa doar de asta – si nu intr-un spital de cardiologie generala, unde din cand in cand se gestioneaza situatii cu interventii aritmologice. in Romania nu exista acesta nisare pe sectii – exista medici supraspecializati pe aritmologie, dar nici ei nu fac doar aceste tipuri de interventii. impreuna am ales centrul de aritmologie din cadrul grupului Sandonatto din Mailano, la unul dintre cei mai reputati aritmologi interventionisti din Europa, la prof. Dr. Carlo Pappone.” Dr. Marinela Stanculete, manager de caz Intermedicas.

Intermedicas s-a ocupat de intreg procesul de comunicare a informatiei, transmiterea documentelor medicale, facute in Romania, care au fost acceptate ca documente cu valoare medicala – si pe baza analizei lor, echipa medicala a a decis sa ibe loc un nou studiu electrofiziologic, adica o o cercetare intracardiaca a surselor din care se declanseaza aceste episoade de TPSV si care sunt optiunile terapeutice. Astfel, in septembrie 2018, Casandra s-a internat la Sandonato, unde s-a facut o noua interventie, care nu a reusit sa rezolve integral problema, ci a mai facut un pas in scopul ameliorarii consistente a tulburarii de ritm a pacientei. „In momentul de fata suntem in curs de bilant la 6 luni dupa interventie, pacienta urmeaza tratament medicamentos, iar analizele foarte bune”, dr. Marinela Stanculete.

Second Opinion – salveaza vieti

„ Sunt extraordinar de incantata de relatia mea cu intreg personalul INTERMEDICAS (medical, administrativ, tehnic). Va pretuiesc pe toti si va multumesc pentru grija permanenta pe care mi-ati aratat-o inca din momentul in care am ajuns prima data la INTERMEDICAS. Modul in care ati gestionat toate aspectele administrative, gasirea foarte rapida a celei mai bune solutii pentru problema mea medicala, colaborarea voastra cu centrele de excelenta de specialitate, interesul real pe care mi l-ati aratat, mi-au demonstrat ca eu sunt mult mai mult decat un numar de cod de pacient. Pe scurt, pentru mine INTERMEDICAS inseamna INCREDERE, SIGURANTA, RESPECT, CORECTITUDINE, PROFESIONALISM ( ❤ ) si e institutia la care voi reveni pentru controalele mele periodice si pe care am recomandat-o/o voi recomanda mereu. Va imbratisez pe toti cu drag mult!” Casandra Burz Pinzaru, pacienta Second Opinion, Intermedicas

