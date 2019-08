Cum și pentru ce putem utiliza CĂTINA – Ginsengul Românesc?

Cătina, denumită științific Hippophae Rhamnoides, este un arbust de la care folosim fructele, frunzele, mugurii și scoarța, atât în dietă, cât și în preparate naturiste sau cosmetice.

Arbustul este unul țepos, cu o inaltime cuprinsă între 2 și 6 metru, având frunzele alungite și de culoare verde-argintiu, iar fructele, mai ales pe meleagurile noastre, sunt în special de culoare galben-portocaliu, dar există și cătină cu fructe alte sau roșii.

Fructele de cătină : beneficii și utilizare

Găsim fructele de cătină pe piață încă de la finalul verii, putând fi culese până spre începutul iernii.

Fructele de cătină – conținut nutritional

Fructele de cătină sunt cunoscute în special pentru conținutul bogat în vitamina C (de două ori mai bogate în vitamina C decât fructele de măceșe și de 10 ori mai bogate în vitamina C decât citricele), dar și pentru conținutul ridicat în antioxidanți.

Fructele de cătină sunt bogate în vitamine precum vitamina A și carotenoide, B1, B2, B6, B9, colină, inositol, vitaminele E, K, P şi F, celuloză și fibre, acizi grași polinesaturati, uleiuri complexe din care se obţine uleiul de cătină, uleiuri volatile, flavonoide, pectine, taninuri. Dintre mineralele conținute în fructele de cătină enumerăm calciu, fosfor, magneziu, potasiu, fier, sodiu.

Cum putem folosi fructele de cătină ?

Le putem consuma proaspete, ca atare sau alături de alte fructe, de exemplu în salate de fructe.

Cătină poate fi un ingredient delicios și în smoothie sau în unele rețete de salate de crudități. Fructele de cătină pot orna prăjituri și alte preparate de cofetărie sau pot fi uscate și apoi măcinate.

Pudra se poate folosi de asemenea și în preparate cosmetice sau la prepararea unor tincturi.

Beneficiile consumului fructelor de cătină :

Creșterea aportului de vitamine și minerale, util pentru menținerea optimă a funcțiilor sistemului imunitar;

aportului de vitamine minerale, util pentru a Menținerea fermității și tinereții pielii , at ât prin consum, cât și prin uz cosmetic;

, consum, prin uz cosmetic; Îmbunătățirea absorbției fierului în organism, în special a fierului non-hem (provenit din vegetale) – vitamina C influențează transformarea la nivelul stomacului din fe3+ în Fe 2+, o formă biodisponibila a acestui mineral;

organism, special a fierului non-hem (provenit vegetale) – C transformarea nivelul stomacului din fe3+ Fe 2+, o biodisponibila a acestui mineral; Vitamina C contribuie de asemenea la formarea colagenului din peiele, tendoane și oase ;

C contribuie de asemenea peiele, tendoane ; Antioxidanții ajută la reducerea stresului oxidativ , jucând rol protector în cazul bolilor cardiovasculare, a cancerului și diabetului zaharat de tip ÎI ;

, rol protector cazul bolilor cardiovasculare, a cancerului diabetului zaharat de ; Conținutul bogat in fibre stimulează peristaltismul intestinal și ajută la reglarea scaunului;

bogat in fibre peristaltismul intestinal Fructele de cătină sunt energizante și pot fi consumate în periadele de convalescență pentru accelerarea recuperării sau în perioadele de stres (dianintea examenelor) sau de oboseală intensă ;

Amestecul ce cătină cu miere

Foarte popular este acest amestesc. Se folosește o parte de miere la 3 părți de fructe proaspete de cătină. Fructele se spală, se curată de codițe și se zdrobesc până se obține un suc viu colorat, care se amestecă apoi cu mierea. Amestecul se lasă la macerat aproximativ 10 zile, ferit de lumina și căldură. Se obține un amestec dulce-acrișor, gustul este plăcut chiar și pentru copii. Se poate consumă o linguriță pe zi, în preparate sau înainte de masă, cu condiția să nu incalziti termic acest amestec (să nu îl gătiți).

Mugurii de cătină – folosiți în gemoterapie

Extractul de muguri de cătină este un gemoderivat folosit ca adjuvant în infecțiile și bolile respiratorii, ca tonic imunitar și nervos, fiind de asemenea recomandat în stările de oboseală și convalescență.

Tinctura din scoarţă de cătină

Tinctura este recomandată pentru încetinirea procesului de îmbătrânire, ca tonic hepatic, având puternic efect antiseptic, regenerator şi cicatrizant.

Ceaiul de cătină

Ceaiul de cătină poate înlocui cu succes cafeaua de dimineață, fiind un bun energizant. Este recomandat și celor care urmează un regim de slăbire sau de scădere a colesterolului.

Când este contraindicat să consumăm cătină ?

Având în vedere că este un bun energizant și totodată cătină prezintă ușoare efecte anticoagulante, sunt câteva precauții de luat în seama:

Ar trebui să evite consumul de cătină sau să opteze pentru un consum minim persoanele care urmează să aibă o intervenție chirurgicla sau care se află pe terapie anticoagulantă sau suferă de boli hemoragice sau trombofilii;

evite consumul de opteze pentru un consum persoanele o chirurgicla sau care pe terapie sau de boli hemoragice sau trombofilii; Persoanele care suferă de hipertiroidie vor consumă cu atenție cătină ;

de hipertiroidie vor cu ; Persoanele care suferă de insomnii sau tulburări ale somnului vor evita consumul de cătină în a două jumătate a zilei, la fel și copiii ( în general cătină se consumă în prima jumătate a zilei, mai ales dimineață ).

de insomnii ale somnului vor consumul de a a zilei, fel copiii ( general a zilei, ). În bolile gastrointestinale manifestate prin vomă sau diaree consumul de cătină se va evita , dar cătină poate fi consumată în perioadele de recuperare, sub recomandarea medicului.

Important: cereți sfatul medicului înainte de a face modificări în dietă sau de a urma un plan terapeutic naturist.

