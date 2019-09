7 Uleiuri pe care să le folosești în bucătărie: alternative la cele de floarea-soarelui și măsline

Cele mai folosite uleiuri în bucătărie sunt în special cele de floarea-soarelui, de măsline, răpiță sau chiar ulei de palmier. Fiecare dintre acestea, în funcție modul în care au fost obținute, au proprietăți aparte. Dar v-ați gândit că puteți varia uleiurile din bucătărie, bucurându-va de beneficiile aduse și de alte sortimente?

Va propunem 7 variante de uleiuri extravirgine, obținute prin presare la rece, cu proprietăți benefice sănătății și arome atât de variate.

Uleiul de cânepă

Uleiul de cânepă extravirgin și provenit din semințe de cânepă organice este considerat a fi cel cu un conținut optim de grăsimi sănătoase. Acesta conține acizii grași omega 6 și omega 3 în cel mai bun raport demonstrat de studii și anume 3:1, protejând organismul împotriva aterosclerozei, bolilor cardiovasculare, hipertensiunii arteriale, accidentelor vasculare sau infarctelor. Totodată acest raport de acizi grași omega este benefic bunei funcționari a sistemului nervos.

Uleiul de cânepă conține și acid gamma-Linolenic benefic în tratarea simptomelor premenstruale şi ale menopauzei. Puteti achizitiona acest Ulei de canepa Canah.

Uleiul de cocos

Uleiul de cocos este foarte nutritiv și este recomandat inclusiv persoanelor care suferă de intoleranță la histamină sau prezintă boli inflamatorii cronice. Este bogat în minerale și vitamine (Vitamina E, vitamina K și minerale, cum ar fi de Fier non-hem), dar totodată prezint o cantitate mai mare de grăsimi săturate în comparație cu alte uleiuri. Chiar dacă este pentru consum alimentar, poate fi folosit și în prepararea pastelor de dinți home-made, a măștilor pentru ten, piele și par.

Va recomandam acest Ulei de coco organic.

Uleiul de semințe de dovleac

Uleiul din semințe de dovleac este foarte bogat în nutrienți, are ușoare proprietăți antiparazitare, este recomandat persoanelor care suferă de boli de piele și căderea părului, dar și în prevenirea și dieta celor cu boli cardiovasculare, în diabet, afecțiuni inflamatorii. Uleiul de semințe de dovleac este bogat în vitamina A, vitaminele din grupa B, responsabile de sănătatea celulelor nervoase și de activitatea creierului (B1, B2, B3, B5, B6), C, D, E, F, K), minerale (cupru, magneziu, calciu, fosfor, potasiu, fier) și acizi graşi mono și poli-nesaturați: Omega3, Omega6, Omega9 (mai mulți decât uleiul de măsline), precum și lecitină. Conține caroten, care-i dă o culoare roșu rubin.

Va recomandam acest Ulei de seminte de Dovleac organic

Uleiul de i n

Uleiul de in are o aromă aparte și proprietățile sale sunt de neegalat. Uleiul de in conține “de 2 ori mai mulţi acizi graşi Omega 3(Acid Alpha Linoleic) decât uleiul de peşte şi un amestec de acizi esenţiali Omega 3 şi Omega 9(Acid Oleic). Toţi aceşti aminoacizi au un rol primordial în refacerea celulară, fiind foarte utili în diverse afecţiuni. Proteină din uleiul de seminţe de în este uşor digerabilă şi conţine toţi aminoacizii necesari pentru menţinerea unui organism puternic şi sănătos. În compoziţia uleiului de seminţe de în, întră lignani care au proprietăţi antivirale, antibacteriene, antiparazitare şi antitumorale. Uleiul de seminţe de în conţine lecitină şi este deosebit de eficient în reglarea tranzitului intestinal”, ne informează Vegis.ro

Va recomandam acest Ulei de in organic presat la rece

Uleiul de Negrilica

Acest ulei este mai puțin cunoscut, însă deosebit de nutritiv. Este bogat în vitamine A, B1, B2, B3, B5, B6, E, C, D, F, K; minerale - seleniu, cupru, magneziu, calciu, fosfor, zinc, potasiu, fier; acizi grași - oleic, palmitic, linoleic, stearic.

din

străvechi

proprietățile

sale:

informează

Acest ulei este utilizattimpuripentru“stimulent imunitar puternic, antioxidant, antiinflamator, antispastic, calmant, nutritiv, detoxifiant, antitusiv, anti-bacterian, antiviral, antimicotic, hipo-glicemiant, antihelmintic, antialergic, tonic cardiac, emenagog, vermifug, carminativ, bronhodilatator, vasodilatator cerebral, antitumoral, galactogog, energizant”, ne

Va recomandam acest Ulei de Negrilica

Uleiul de șofrănel

Semințele de șofrănel se numără printre primele din care s-a obținut ulei, în timpuri îndepărtate. Acest ulei este recomandat în dietă celor cu colesterol crescut, având o cantitate mare de grăsimi nesaturate, “grăsimi bune” care ajută la echilibrarea metabolismului lipidic.

Acest ulei are o aromă foarte plăcută și un gust delicat, fiind ideal atât pentru gătit, cât și pentru salate. Va recomandam acest Ulei de Sofranel

Uleiul de susan

Acesta poate fi folosit atât ca uz cosmetic, cât și în diverse preparate alimentare. Uleiul de susan prezintă proprietăți antiinflamatorii, antivirale, detoxifiante, antiseptice și regenerante. Este bogat în calciu și magneziu, dar și în grăsimi neaturate, fiind recomandat în dietă pentru scăderea colesterolului.

Va recomandam acest ulei de susan organic.

Foto: By Africa Studio/ shutterstock.com