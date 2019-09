Moringa: o plantă premiată pentru beneficiile sale dovedite științific

Nu ați auzit niciodată de Moringa? Nu este de mirare, această plantă a fost adusă în atenția noastră de puțin timp. Moringa a devenit mediatizată după ce, în anul 2008, câștigă titlul de “Plantă anului” desemnat de Institutul Național de Sănătate (Național Institute of Health) din SUA, astăzi beneficiile sale fiind dovedite în peste 1000 de studii care o menționează.

Ce este moringa?

Moringa este un copac care crește destul de înalt, ajungând la aproximativ 12 metri la maturitate, de la care noi putem folosi frunzele pentru beneficiile aduse sănătății, dar si samburii. Nu este primul copac ale cărui frunze le folosim pentru proprietățile terapeutice, știați de exemplu că frunzele de dud sunt recomandate pentru scăderea acidului uric din sânge?

Moringa crește în India și în unele părți ale Africii, fiind întâlnit în special în munții Himalaya.

Beneficiile consumului de Moringa

Frunzele de moringa conțin numeroase componente bioactive, inclusiv vitamine, acizi fenolici, flavonoide, izotiocianati, tanini și saponine, care sunt prezente în cantități semnificative în diverse componente ale plantei.

Frunzele de Moringa Oleifera sunt cele mai studiate și s-au dovedit a fi benefice în mai multe afecțiuni cronice, inclusiv hipercolesterolemie, hipertensiune arterială, diabet, rezistența la insulină, bolile hepatice nealcoolice, cancerul și bolile inflamatorii. În general, este bine documentat faptul că frunzele de Moringa Oleifera reprezinta o strategie bună pentru diverse afecțiuni asociate cu boli de inimă, diabet, cancer și ficat gras.

Moringa este bogată în proteine, dar și în vitamine precum vitamina A, C, E, vitamine din complexul B, minerale precum magneziu, calciu, zinc, fier, mangan, fosfor, potasiu etc.

Moringa scade colesterolul, având efect hipolipidemic

Componenții polifenolici, la fel ca și flavonoidele, regleza metabolismul lipidic. Moringa scade producția excesivă de colesterol la nivelul ficatului, iar saponinele pe care le conține reglează absorbția colesterolului din alimente, având astfel un dublu efect reglator asupra colesterolemiei.

Prin aceste efect Moringa este adjuvant în dieta celor cu ficat gras, dar și a celor care doresc să prevină sau să trateze ateroscleroza și complicațiile acesteia, cum ar fi hipertensiunea arterială de exemplu. Per ansamblu putem spune că Moringa este un protector cardio-vascular.

Moringa susține procesele antioxidante din organism, având efecte anticancerigene și reprezentând o veritabilă sursă de vitamina A

Datorită concentrațiilor ridicate de antioxidanți prezenți în frunzele sale, Moringa poate fi folosită la pacienții cu afecțiuni inflamatorii, inclusiv cancer, hipertensiune arterială și boli cardiovasculare. Carotenul conținut în frunzele de Moringa s-a dovedit un excelent antioxidant. Un studiu recent la copii a demonstrat că frunzele de Moringa ar putea fi o sursă importantă de vitamina A . Carența de vitamina A se numără printre cele mai frecvente avitaminoze atât în rândul copiilor, cât și al adulților.

Moringa prezintă efecte antiinflamatorii și imunomodulatoare

Extractul din frunzele de Moringa conține, de asemenea, taninuri, saponine, flavonoide, terpenoide și glicozide,proprietăți medicinale. Acești compuși s-au dovedit aantioxidanți eficienți, agenți antimicrobieni și anti-cancerigeni.

Moringa prezintă efecte anticancerigene dovedite (inhibă producția de citokine de către macrofage – TNF-alfa, IL-6 și IL-8), limitând inclusiv efectele cancerigene induse de fumat. Moringa stimulează răspunsurile sistemului imunitar, crește rezistența în fața infecțiilor, scade factorii inflamatori (inhibă neutru kappa-beta (NF-kβ) și procesele inflamatorii dependente de NF-kB), iar fermentația crește potențialul antiinflamator la Moringa.

Moringa este un veritabil hepato-protector

Moringa ameliorează riscul de afectare hepatică produsă de medicamente (în special la pacienții care iau cronic un tratament), stimulează funcțiile celulelor hepatice, prezintă efecte energizante și reduce valorile transaminazelor, fiind indicată inclus persoanelor care suferă de hepatită sau ficat gras (steatoză hepatică).

Moringa prezintă efecte antidiabetice și hipoglicemiante

Izotiocianatii reduc rezistența la insulină din diabetul zaharat de tip II, precum și gluconeogeneza hepatică. Acizii fenolici și flavonoizii afectează homeostazia glucozei, influențând masa și funcția celulelor β și cresc sensibilitatea la insulină în țesuturile periferice.

Alte beneficii pe care ni le aduce Moringa:

Modulează tensiunea arterială , având un efect hipotensor în cazul persoanelor care suferă de hipertensiune arterială , fără a scădea tensiunea în cazul persoanelor sănătoase ;

tensiunea , un efect hipotensor cazul persoanelor de hipertensiune , a tensiunea cazul persoanelor ; În afecțiuni oculare: ajută la îmbunătățirea vederii, la întârzierea proceselor de îmbătrânire a ochiului și a tulburărilor de vedere, previne cataractă și degenerescență maculară ;

oculare: vederii, la proceselor de a ochiului a de vedere, previne ; Ameliorează sau reduce riscul de boală Alzheimer, având rol în stimularea proceselor de memorie și atenție ;

reduce riscul de Alzheimer, rol stimularea proceselor de memorie ; Reduce oboseală , fiind un veritabil energizant;

, un veritabil energizant; Inhibă procesele de îmbătrânire celulară , Moringa fiind utilizată cu succes inclusiv în tratamentele cosmetice;

procesele de , Moringa cu succes tratamentele cosmetice; Prezintă efecte anticancerigene dovedite prin modularea răspunsului imun;

efecte anticancerigene dovedite modularea imun; Moringa este un veritabil neuro-protector;

Poate fi considerat un antibiotic natural;

Cum putem utiliza Moringa?

O puteti consuma cruda in smoothie-uri, in sucuri, in salate de legume sau fructe, avand un gust aproape insesizabil si o usoara aroma de ceai.

