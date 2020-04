Clinica ONLINE GRAL Medical: consultații medicale din confortul casei tale

Este imperios necesar să avem posibilitatea de a rămâne în contact cu medicii și de a avea acces la analize medicale în această perioadă de criză generată de noul coronavirus, SARS – CoV-2. Fie că există riscul unor situații nou apărute de boală, ce necesită consultații și investigații imediate pentru diagnostic, sau că vorbim despre monitorizarea evoluției și a tratamentului unor boli deja cunoscute pentru pacient – accesul la serviciile medicale trebuie să fie pe cât de larg se poate, indiferent dacă ne aflăm sau nu în stare de urgență.

GRAL Medical deschide Clinica GRAL ONLINE, cu aplicație video dedicată, unde poți efectua consultații medicale la distanță, chiar din confortul și siguranța casei tale! Acum, când este recomandată distanțarea socială, poți face o programare direct de pe laptopul, tableta sau telefonul tău, alegând ziua, ora și specialitatea la care ai dori să fii consultat/ă. Prin intermediul Clinicii GRAL ONLINE consultația va putea fi realizată la distanță, în mediul virtual, având astfel acces la o evaluare de specilitate și la recomandări medicale adecvate.

De ce să accesezi Clinica GRAL ONLINE?

În această perioada când este declarată stare de urgență pentru a preveni răspândirea noului coronavirus, SARS – CoV-2, clinica virtuală îți oferă mai multe beneficii:

Poți accesa consultația medicală chiar de la tine de acasă, nefiind necesar să te deplasezi la clinică;

Poți trimite documente medicale și poți cere o părere medicală de specialitate privind unele rezultate obținute în documentația medicală;

În cazul în care prezinți unele simptome și stare de rău, poți cere o consultație virtuală pentru stabilirea unui diagnostic și a unui tratament adecvat problemelor actuale cu care te confrunți;

Poți realiza consultațiile periodice de monitorizare a evoluției unei boli în privința căreia ești luat/ă deja în evidență;

Prin aceste consultații medicul poate reevalua eficiența unui tratament și îl poate modifica (prin schimbarea dozelor sau înlocuirea cu alte medicamente);

Se pot elibera rețete care te ajută să îți procurezi tratamentul de care ai nevoie;

Consultația poate fi accesată de pe telefonul mobil, tabletă sau laptop, accesul fiind astfel ușor de realizat pentru pacient;

Consultația este salvată în contul tău și poți avea acces oricând la raportul medical;

Îți reamintim că poți oricând să mergi la analize medicale recomandate de către medicul tău, în condiții de siguranță. Laboratoarele GRAL Medical recoltează , în condiții de siguranță atat pentru pacient cat și pentru personalul medical și efectuează RAPID analize medicale, cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist, în formatele aprobate în această perioadă în care a fost declarată starea de urgență. Citește mai multe informații aici: https://www.gralmedical.ro/Importanta-analizelor-medicale-in-aceasta-perioada

Ce pași poți urma pentru o consultație virtuală în cadrul Clinicii GRAL ONLINE?

Este atât de simplu! Iată ce poți face:

Intri pe site-ul www.gralmedical.ro si din lista de Centre GRAL Medical alegi Clinica GRAL ONLINE, sau din modulul de programări > Clinica: „Clinica GRAL ONLINE” Alegi specialitatea dorită și, dacă există, medicul la care dorești consultația ( pretul este specificat pentru fiecare medic si serviciu ) Selectezi opțiunile nou apărute: medicul de specialitate, serviciu și ziua în care dorești să aibă loc consultația; Se deschide un formular. După completarea acestuia trimiți datele selectate pentru confirmare, astfel încât ziua, ora și consultația aleasă de tine să fie disponibilă. Gata! În scurt timp vei fi contactat telefonic de către un operator din callcenter-ul GRAL Medical. Acesta îți va oferi confirmarea programării sau te va ajuta să reprogramezi și îți va oferi toate informațiile de care vei avea nevoie mai departe, detaliile de plata, linkul pentru consultatia online. Va trebui sa fii disponibil si sa poti accesa linkul primit la ora programata pentru consultatie. O vei putea face de pe orice dispozitiv care are video si microfon: telefon, tabletă sau laptop, important e sa ai acces la internet.

Programarea se poate face simplu si rapid si din aplicatia GRAL Medical. Poti descarca pe telefonul tau aplicatia GRAL Medical disponibila pe IOS si Android.

În cazul în care există, îți recomandăm să ai la dispoziție pentru consultație și dosarul medical cu analizele realizate până la momentul consultației. Aceste vor putea fi trimise medicului, anterior consultatiei.

De asemenea, dacă dispui acasă de un aparat medical (aparat pentru măsurarea tensiunii arteriale și a pulsului, glucometru etc.), îl poți pregăti pentru consultație, în cazul în care medicul va dori să realizezi unele măsurători.

Pentru informații suplimentare și detalii despre consultațiile virtuale în cadrul Clinicii GRAL ONLINE , te rugăm să suni la numărul de telefon: 021 323 0000.

In situatia actuala, in care infectia cu COVID-19 este amenintatoare si distantarea sociala obligatorie, trebuie sa gasim solutii pentru tratarea celorlalte boli, care isi urmeaza cursul normal. Ele nu asteapta, de aceea este important sa fie descoperite si tratate la timp. Clinica GRAL Online este o solutie foarte buna in aceste vremuri, dar nu numai. Fiecare pacient va avea tot istoricul medical aici, sectiunea dedicata din site va putea fi accesata oricand.

Foto front: By elenabsl/shutterstock.com

Foto int: By PureSolution/shutterstock.com