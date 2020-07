Endoscopia digestivă superioară și colonoscopia: metode de screening, diagnostic și tratament

Endoscopia digestivă superioară (EDS) și colonoscopia au fost adoptate ca metode de screening pentru cancerele digestive în multe țări occidentale, având o acuratețe superioară oricărei alte investigații. Ca și screeening, endoscopia digestivă superioară și colonoscopia sunt recomandate după vârsta de 40-45 de ani, dar aceste investigații pot fi realizate și la vârste mai tinere, dacă există risc sau indicație medicală, fiind utile și în diagnosticul și/sau tratamentul altor patologii digestive (reflux gastro-esofagian, simptome ale ulcerului gastric, vărsături cu sânge, scaun cu sânge, constipație cronică, alternanța constipație-diaree și așa mai departe).

Astfel endoscopia digestivă superioară și colonoscopia devin atât cele mai bune metode de screening pentru bolile digestive, dar și metode de diagnostic și tratament.

Informații pentru pacient despre Endoscopia digestivă superioară (EDS)

Ce este endoscopia digestivă superioară (EDS)?

Endoscopia digestivă superioară EDS este o procedură care permite vizualizarea mucoasei esofagului, a stomacului și a primei porțiuni a intestinului subțire, numită duoden, utilizând un endoscop – un tub flexibil și controlabil de către medic, care este înghițit de către pacient și care prezintă la capătul de investigație o cameră ce înregistrează imagini, dar și o lampă ce iluminează puternic. La celălalt capăt se află zona de control, pe care o utilizează medicul, având posibilitatea să realizeze și unele proceduri prin intermediul endoscopului, cum ar fi lavaj (spălare), biopsie sau chiar intervenție terapeutică (rezecție, cauterizare, injectare etc.).

IMPORTANT: Rata diagnostică a endoscopiei digestive este superioară oricărei explorări radiologice (CT, IRM, examen baritat), fiind de peste 95% - influențată de calitatea pregătirii pacientului (cât de curat este tubul digestiv superior).

Cum se realizează endoscopia digestivă superioară? Este o metodă dureroasă?

Prima grijă a pacientului, o grijă firească, este reprezentată de modul în care va resimți procedura. Este aceasta dureroasă? Endoscopia digestivă superioară nu este dureroasă, însă pacientul poate simți un ușor disconfrot la înghițire și în timpul procedurii, disconfort ce poate fi accentuat de teamă (senzație de sufocare, greață și balonare).

Pentru reducerea posibilelor simptome de disconfort pentru pacient, se realizează anestezie locală cu Xilină spray care se pulverizează profund în gât. Acest tip de anestezie este cel mai des folosit și este suficient pentru procedură.

În unele situații, mai rare, poate fi necesară sedare/anestezie generală, cu participarea unui medic anestezist și presupune costuri suplimentare.

Procedura durează destul de puțin timp, între 2 și 10 minute, în medie 5 minute, fiind bine tolerată de majoritatea pacienților.

Cum se pregătește pacientul înainte de endoscopia digestivă superioară?

Pregătirea pacientului presupune un post anterior procedurii – acesta nu are voie să mănânce și să bea minim 6 ore, preferabil 12 ore, înaintea procedurii. De asemenea, pacientul nu are voie să fumeze sau să consume gumă de mestecat anterior procedurii.

Când este indicată endoscopia digestivă superioară?

Este important de reținut că această investigație, folosită ca diagnostic și tratament, este foarte utilă și ca metodă de screening, având o acuratețe superioară altor investigații (CT, RMN, radiografie etc.). In cazurile cu istoric de cancer gastric in familie este necesar a fi efectuat periodic screeningul, medicul gastroenterolog este cel care va recomanda frecventa acestuia, tinand cont de toate analizele pacientului. EDS poate fi corelată și cu alte analize medicale și investigații.

Principalele situații în care endoscopia digestivă superioară este indicată:

Stări repetate de greață și vomă;

Tulburări de înghițire (de deglutiție);

Dureri abdominale sau toracice, arsuri epigastrice (pirozis), reflux gastro-esofagian;

Sângerări digestive, manifestate clinic prin vomă cu sânge (aspect de zaț de cafea) sau scaun cu sânge (scaun de culoare neagră, lucios, moale);

Confirmarea diagnosticului pentru ulcer, polipi, tumori, obstrucție digestivă superioară, malformații congenitale, eroziuni/ulcerații, cauze de hemoragie digestivă superioară (varice esofagiene, gastrite erozive, ulcere, tumori, malformații arterio-venoase), leziuni cu risc de malignizare (metaplazie, esofag Barrett, unele tipuri de polipi) sau alte situații patologice;

Când există istoric familial de cancer digestiv;

Când unele analize de laborator sunt modificate, de cauză incertă: anemie, teste de inflamație modificate (VSH, proteina C reactivă, fibrinogen etc.)

Confirmarea infecțiilor (Helicobacter Pylori sau fungice, de exemplu candidoza esofagiană).

Tot în scop diagnostic pot fi prelevate fragmente de țesut ce urmează a fi analizat microscopic/anatomo-patologic: puncție;

În scop terapeutic pot fi efectuate manevre curative la nivelul tubului digestiv superior, direct prin intermediul endoscopului: rezolvarea unei stenoze (îngustări), cauterizare, injectare, polipectomie, extragere de corpi străini, terapie cu plasmă-argon, cuttere pentru mucosectomie.

Unde se poate realiza endoscopia digestivă superioară?

Informații pentru pacient despre colonoscopie

Ce este colonoscopia?

Colonoscopia reprezintă o procedură de screening, diagnostică sau terapeutică prin intermediul căreia se examinează mucoasa intestinului gros, adițional fiind posibilă evaluarea ultimei porțiuni a intestinului subțire. Imaginile sunt preluate cu ajutorului colonoscopului introdus prin anus (tub flexibil, de grosimea unui deget, prevăzut cu o cameră de filmat și o sursă de lumină la unul din capete).

Colonoscopul prezintă și posibilitatea de a efectua diferite intervenții locale, colonice, cum ar fi cauterizări, rezecții, injectari, prelevarea de biopsii etc.

Cum se realizează colonoscopia? Este aceasta dureroasă pentru pacient?

Teama de durere atunci când vine vorba despre o procedură medicală este firească pentru fiecare pacient. Colonoscopia se poate efectua fără sedare, cu sedare superficială sau anestezie generală – ultima variantă presupune participarea unui anestezist și oferă cel mai bun confort pentru pacient și pentru medicul care efectuează procedura. Trebuie menționat că în majoritatea cazurilor (8 cazuri din 10) procedura este nedureroasă, în condițiile efectuării sedării. Explorarea propriu-zisă durează, în medie, 30 de minute.

Cum se pregătește pacientul înainte de colonoscopie?

Pregătirea pacientului presupune o dietă și un post alimentar cu câteva zile înainte de procedură, astfel încât să fie eliminate resturile alimentare și materiile fecale din colon, pentru a permite o imagine cât mai bună la colonoscopie. Pentru detalii, întrebați medicul sau persoana cu care intrați în contact în cadrul clinicii unde veți efectua procedura.

În general, cu 3 zile înainte de explorare se interzice consumul/ingestia de:

Vegetale – salată verde, spanac, fructe și legume cu coajă și semințe (roșii, struguri, pepene roșu, ardei, căpșuni, fructe de pădure, kiwi, semințe de in, susan, mac)

Cărbune medicinal, uleiuri laxative, preparate medicamentoase pe baza de fier.

În ziua dinaintea explorării se poate mânca până la după-amiază, apoi se va sista consumul de alimente până a doua zi când va fi realizată colonoscopia.

Pentru a elimina toate resturile de materii fecale se recomandă ingestia unei soluții care se prepară după instrucțiunile medicale primite.

Când este recomandată colonoscopia?

În țările occidentale, colonoscopia este deja recomandată ca metodă de screening si prevenţie pentru cancerele colo-rectale la pacienții cu vârstă peste 40-45 de ani. In Romania, numarul medicilor care recomanda colonoscopia pentru preventie pacientilor cu istoric familial de cancer colorectal in familie este in crestere. Importanta descoperirii bolii inca din faza incipienta ajuta la reusita tratamentului si duce la o calitate cat mai buna a vietii pacientului oncologic. Colonoscopia este utilizată însă și în scop diagnostic sau de tratament.

Principalele recomandări ale colonoscopiei sunt:

Istoric familial de polipi colonici sau cancer colorectal;

Dureri abdominale de cauza neprecizată, mai ales la persoane cu vârstă peste 45 de ani;

Tulburări persistente de tranzit intestinal: constipație cronică, diaree, dar mai ales alternanța constipație/diaree;

Prezența sângelui în materii fecale (sânge proaspăt, dar mai ales sânge „digerat”: scaun negru, moale, lucios)

Modificarea unor rezultate ale analizelor de laborator fără o cauză evidentă (anemie, fier scăzut în sânge, teste de inflamație modificate - VSH, fibrinogen, proteina C reactivă);

markeri tumorali cu valoare peste normal (CEA, CA 19-9);

screening, efectuat la pacienții fără simptome, în scopul prevenției și depistării precoce a unui posibil cancer colonic, respectiv polipi colonici.

În scop diagnostic: pentru confirmarea prezenței unor polipi, a unor tulburări ale mucoasei colonice, a diverticulilor colonici, a unei tumori etc.;

Prin colonoscopie se poate preleva biopsie;

În scop interventional/terapeutic: rezecție (a unor polipi de exemplu), cauterizare, injectare, extragere de corpi străini etc.

