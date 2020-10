Infiltrațiile intra-articulare cu acid hialuronic și PRP (plasma îmbogățită cu trombocite). Care sunt afecțiunile pentru care medicul ortoped, Tarek Nazer, îți recomandă acest protocol de tratament.

Afecțiunile de la nivelul genunchiului intră în categoria celor mai des probleme medicale ale omului modern. Sedentarismul, alimentația proastă, menținerea pe termen lung a genunchilor flexați, toate contribuie la declanșarea acestora.

„Durerea de genunchi este o problemă foarte comună, care afectează atât tinerii cât și vârstnicii. În rândul atleților, durerea genunchiului poate da bătăi de cap în sporturi care presupun alergarea și răsucirea. În cazul persoanelor în vârstă, cartilajul, care funcționează ca o pernă de protecție pentru genunchi, deseori se uzează și produce durere cronică și rigiditate.”, explică dr. Tarek Nazer, chirurg Ortoped.

De îndată ce sunt identificate cauzele care determină apariția durerilor, specialistul prescrie tratamentul adecvat și cel potrivit. O abordare curativă, cu rezultate foarte bune, în ultima vreme, sunt infiltrațiile intra-articulare.

„Infiltrațiile cu Acid hialuronic si Plasma imbogatita cu trombocite la nivelul genunchiului reprezintă un tratament eficient în afecțiuni articulare, aplicat în medicina sportiva pentru a grabi procesul de vindecare, recuperare si regenerarea rapida a tesuturilor, dar și pentru a ușura simptomele unor boli inflamatorii precum Gonartroza . În cadrul clinicii Masaya, folosesc, cu succes, și recomand infiltrațiile cu acid hialuronic și PRP (plasma îmbogățită cu trombocite)."

Infiltrațiile la nivelul genunchiului pot avea și efecte secundare mai ales atunci cand nu sunt efectuate de catre un specialist care are experienta in acest domeniu, o infiltratie efectuata in tesut si nu intra-articular poate provoca dureri si redoare articulara si sa agraveze situatia . De asemenea pot fi usoare dureri sau inflamatie in primele 48 de ore, care dispar de obicei prin aplicarii reci locale si masaj usor, explică, în continuare specialistul ortoped.

Acidul hialuronic este o substanta vascoelastica care asigura o lubrifiere articulara si reducere mecanismul de frecare intre cartilajele intra-articulare deterioarate avand ca rezultat reducerea inflamatiei si a durerii, se pot efectua in doza unica sau doze multiple, mentioneaza Chirurgul Ortoped Nazer Tarek.

Infiltratiile cu PRP ( Plasma imbogatita cu trombocite ) reprezinta o metoda naturala de regenerare a cartilajului si testutului folosind sange propriu , prin aceasta metoda se obtine o plasma de 10 ori mai concentrata decat concentratia pe care o gasim in sangele normal fara prelucrarea lui. Pentru preparearea infiltratiei se recolteaza sangele venos intr-o eprubeta speciala care contine un gel separator si un anticoagulant care se centrifugheaza la un numar mare de rotatii pana obtinem un concentrat de plasma de culoare glabena pe care il injectam intra-articular pentru a trata diferite probleme intra-articulare. Vezi VIDEO

Infiltrațiile intra-articulare: Care sunt afecțiunile care pot fi tratate astfel

Paleta de afecțiuni care pot fi tratate cu ajutorul infiltrațiilor intra-articulare este generoasă. Specialistul în Ortopedie și Traumatologie, dr. Tarek Nazer, a amintit câteva dintre ele.

Gonartroza ( Deterioarea cartilajului ) - boala articulară degenerativă, frecventă a genunchiului, care apare de obicei la persoane peste 60 de ani cu o preponderență mai mare la femei. În gonartroză, cartilajul genunchiului se degenerează. Vorbim despre o afecțiune extrem de dureroasă care provoacă inflamații și imobilitate la nivelul articulației.

Tendinita - determinată de inflamația unui tendon. Altfel, afecțiunea poate fi determinată și de declanșarea unei boli sistemice - poliartrita reumatoidă, scleroza sistemică, guta, artrita reactivă sau diabet.

Bursita - inflamație acută sau cronică a bursei seroase. Bursa este un sac umplut cu lichid de lubrifiere aflat între țesuturi, oase, mușchi, tendoane și piele. Bursita reprezintă, de fapt, inflamația apărută în această zonă care provoacă durere deseori insuportabilă.

Sinovita - determinată de inflamarea membranei care acoperă interiorul capsulei articulațiilor mobile. Afecțiunea este declanșată o boala de sistem (precum lupus eritematos diseminat), artrita inflamatorie (spondilartrita anchilozantă, poliartrita reumatoidă), guta sau condrocalcinoza articulară.

Artrita gutoasă - apare atunci când în sânge și în țesuturi există o cantitate prea mare de acid uric. Provoacă dureri articulare severe din cauza cristalelor de acid uric care s-au depus la nivelul articulațiilor.

„Infiltrația intra-articulară este, în esență, o injecție căreia, însă, trebuie să i se acorde maxim de importanță. Este vital ca injecția să fie efectuată corect, pentru că, în caz contrar, acele substante pot fi o sursa de durere, timp de una sau două zile după injectare. În cazul acesta, se vor administra medicamente antiinflamatoare până când infiltrația își face efectul.”, conchide dr. Tarek Nazer.

Daca suferiti de dureri articulare nu ezitati sa apelati la specialistul Ortoped al Clinicii Masaya , unde puteti beneficia de investigatii si tratamente de ultima generatie, fiind o clinica medicala dedicata ortopediei si medicinii sportive.