Screeningul cancerului de sân: recomandat pentru fiecare femeie

Cancerul de sân reprezintă, chiar și în zilele noastre, o preocupare reală în domeniul medicinei și o îngrijorare la nivel mondial. Cancerul mamar poate fi prevenit prin metodele de screening, acesta putând fi vindecat în peste 95% din cazuri dacă este DEPISTAT PRECOCE. Cu toate acestea, cancerul de sân rămâne cel mai frecvent tip de cancer la femei, statisticile arătând că, de-a lungul vieții, afectează una din opt femei.

Centrul de Control al Bolilor (Center for Disease Control) din SUA estimează că mai mult de 192,370 de femei sunt diagnosticate cu cancer de sân în fiecare an, însă numărul de cazuri noi a scăzut în ultimii 10 ani. Vârsta de apariție a cancerului mamar este în scădere, afectând femei tot mai tinere, astfel că screeningul cancerului de sân este astăzi recomandat cu regularitate.

Iată care sunt principalii factori de risc pentru apariția cancerului mamar:

Primul ciclu menstrual la vârste mici;

Intrarea la menopauză la vârstă înaintată;

Factori familiali;

Lipsa nașterilor sau a alăptării;

Alimentația bogată în grăsimi;

Radiațiile;

Traumatismele locale.

Ce reprezintă screeningul cancerului mamar?

Prin screening înțelegem necesarul de teste și investigații prin care putem preveni sau depista cât mai precoce o posibilă boală, putând evalua de la factori de risc la modificările în sine date de boală.

În cazul cancerului mamar, screeningul constă în 3 indicații de bază, urmând ca acestea să fie completate de analize și investigații suplimentare, atunci când medicul specialist consideră că este cazul:

Autoexaminarea sânilor;

Ecografia mamară;

Mamografia;

Screeningul cancerului de sân are scopul de a depista cât mai precoce o leziune malignă.

Cancerul mamar poate fi vindecat dacă este descoperit în stadii timpurii de evoluție!

În afara celor 3 metode de screening prezentate mai sus, medicina modernă aduce și alte câteva teste, importante în practica medicală pentru depistarea cancerului de sân:

HALO Test pentru sân;

Sonoelastografia mamară;

Recoltarea de markeri tumorali specifici cancerului de sân.

Controlul de rutină al sânilor se realizează în funcție de vârsta fiecărei paciente în parte. Astfel, controlul se realizează pe categorii de vârstă și anume:

Între 20-30 ani se recomandă autoexaminarea lunară a sânilor și examenul clinic la 3 ani;

Între 30-40 ani: autoexaminarea lunară a sânilor, examen clinic la medicul specialist anual, ecografie mamară anual;

Între 40-50 ani sunt importante următoarele: autoexaminarea lunară a sânilor, examen clinic la medicul specialist anual și ecografie mamară sau mamografie;

După 50 ani: autoexaminarea lunară a sânilor, examen clinic la medicul specialist anual, mamografia bilaterală completată de ecografie dacă este necesar;

Autoexaminarea sânilor

Începând încă de la vârsta pubertății, fetele sunt încurajate să își examineze sânii, atât vizual, cât și prin palpare.

La inspecția vizuală se pot decela asimetrii ale sânilor, pete la nivelul pielii, umflături, zone roșii, aspect de „coajă de portocală” a pielii, iritații, înfundarea mamelonului, scurgeri mamelonare.

Palparea se realizează în 5 cadrane, dar și la nivelul axilei, stând în picioare sau culcat pe spate. Se împarte sânul în 4 cadrane, prin intersecția a două linii imaginare – una orizontală și alta verticală – ce trec peste mamelon. Cadranele deliminate sunt astfel: supero-lateral, supero-medial, infero-lateral, infero-medial, iar zona mamelonului va reprezenta al cincilea cadran. Se palpează astfel riguros sânul, cu blândețe, pentru a identifica un posibil nodul sau zonă dureroasă. La final se palpează mamelonul și se strânge blând, pentru a observa dacă există o posibilă scurgere mamelonară.

Semnele și simptomele care ar trebui să alerteze orice femeie și să o determine să consulte medicul pentru a preveni extinderea sau agravarea unui potențial cancer de sân, sunt:

Anumite modificări ce pot fi observate la nivelul pielii sânului, cum ar fi modificări de aspect și culoare (înroșire sau aspect de “coajă de portocală”);

Observarea unor modificări la nivelul mamelonului (invaginarea acestuia, descuamări, înăsprirea) sau apariția unei senzații de arsură, apariția unei ulcerații;

Apariția unui nodul în sân sau în axilă, nedureros sau care provoacă o senzație de înțepătură, care nu dispare după ciclul menstrual;

Durere și sensibilitate la nivelul sânului;

Secreții mamelonare;

Asimetrii ale sânilor.

Autoexaminarea sânilor se poate realiza lunar, după perioada menstruală și reprezintă primul pas în screeningul cancerului mamar.

Foto: By lovelyday12/shutterstock.com

Mamografia

Mamografia este o metodă imagistică radiologică, folosește raze X pentru obținerea imaginilor și este adresată femeilor peste 50 ani asimptomatice, ca metodă de elecție în screeningul de cancer mamar. Se adresează de asemenea femeilor de peste 40 ani cu simptomatologie la nivelul sânilor sau pacientelor sub 40 ani, la care, ecografic, se descoperă leziuni suspecte.

Limitele mamografiei sunt determinate de densitatea sânului care apare la femeile sub 40 ani, de aceea acuratețea acestei investigații crește odată cu vârsta.

Astfel, la femeia sub 40 de ani, sânii sunt denși și omogeni, sensibilitatea mamografiei fiind scăzută, indicația principală la această categorie de vârstă fiind ecografia mamară.

Ecografia mamară

Ecografia de sân este una dintre cele mai frecvente investigații recomandate de către medici, această examinare putându-se realiza oricând, la orice vârstă, fără niciun risc sau efect advers, pentru că nu este dureroasă, nu utilizează radiații și oferă informații valoroase despre sănătatea glandelor mamare și a zonelor din vecinătate.

Această investigație este recomandată femeilor tinere (sub 40 de ani), celor însărcinate sau care alăptează, putând completa mamografia la femeile cu vârstă de peste 40 de ani, dacă țesutul sânului este prea dens. Ecografia de sân este recomandată anual.

Realizarea unei ecografii de sân în fiecare an este recomandată pentru screening în depistarea precoce a cancerului de sân, însă diagnosticul de certitudine se realizează prin biopsie. Trebuie menționat că și bărbații pot suferi de cancer mamar, într-o incidență mai mică. O investigatie importanta pentru tratamentul in cazul cancerului de san este testul HER 2. Testarea are ca scop stabilirea indicatiei pentru tratamentele oncologice tintite. Testarea HER 2 este gratuita in baza voucherelor emise de catre medicul oncolog si anatomopatolog pentru toate tipurile de cancer mamar si pentru cancerele gastrice metastatice.

Sonoelastografia mamară

Elastografia este o metodă mai nouă de investigație și diagnostic, ce combină ultrasunetul cu compresibilitatea asupra unei leziuni. Aceasta reprezintă o metodă complementară ecografiei clasice, oferind, în plus, informații despre structura, duritatea sau elasticitatea leziunilor.

Majoritatea leziunilor benigne sunt ușor compresibile și elastic, în schimb cele maligne sunt incompresibile și cu elasticitate redusă. Astfel, elastografia mamară poate diferenția, cu o acuratețe ce poate ajunge la 90%, tumorile maligne (canceroase) de tumorile benigne (necanceroase).

Halo Test pentru sân sau HALO PAP

Acest test mai este supranumite și „Testul Papanicolau pentru sân”, fiind recomandat împreună cu alte investigații în evaluarea femeilor cu risc crescut pentru cancerul de sân. Testul HALO se numește testul Papanicolau pentru sâni deoarece folosește aceeași metodă de examinare a celulelor ca cea utilizată în cazul testului Babeș-Papanicolau: examenul citologic.

Testul HALO Papanicolau (PAP) pentru sâni este o metodă non-invazivă, automatizată și rapidă prin care se colectează fluid din mamelon printr-un dispozitiv de aspirație similar cu pompa de sâni folosită de femeile care alăptează. Pentru obținerea fluidului, sânul este încălzit și masat cu ajutorul unor cupe moi, flexibile și fără conținut de latex. Recoltarea durează doar 5 minute, iar lichidul prelevat este trimis la laborator pentru efectuarea examenului citologic.

Rezultatele au o acuratețe foarte mare și pot identifica prezența unei anomalii celulare sau a cancerului în fazele foarte incipiente, chiar înainte ca leziunea să devină macroscopică, adică inainte să poată fi observată ecografic sau prin mamografie.

Femeile care au cazuri de cancer in familie au un risc crescut de aparitie a bolii, iar recomandarea medicilor este de a-si face screeningul periodic. Testele genetice specifice indica prezenţa anumitor mutaţii la nivelul genelor. Prezenta mutatiilor este asociata cu un risc crescut de a dezvolta cancer mamar si/sau ovarian.

Screeningul cancerului de sân trebuie să reprezinte o prioritate în managementul sănătății fiecărei femei. Realizat cu regularitate, screeningul cancerului mamar salvează vieți!

Foto articol: By siam.pukkato/shutterstock.com