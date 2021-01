Cinci sfaturi pentru a te pregăti corect pentru o ecografie morfologică

Morfologiile fetale sunt importante pentru o monitorizare atentă a sarcinii.

În timpul sarcinii, va trebui să faci numeroase analize și investigații medicale, iar printre acestea se numără morfologia fetală, de obicei, una pe trimestru. Ecografia este o tehnică imagistică care folosește ultrasunetele pentru a explora un organ sau, în cazul femeii însărcinate, a fătului. Medicul poate monitoriza astfel creșterea fătului, poate să evalueze vitalitatea acestuia, să detecteze posibile complicații (anomalii fetale, sarcină ectopică) și chiar să vadă, de la un anumit moment, sexul acestuia. În timpul celor nouă luni de sarcină - mai mult sau mai puțin -, se fac în mod normal trei ecografii morfologice, care vor permite medicului să analizeze fătul din toate unghiurile. Prima morfologie fetală se face între săptămânile a 10-a și a 12-a de sarcină. A doua ecografie morfologică poate avea loc între săptămânile 20-22, iar a treia, între săptămânile 30-32. Iată câteva sfaturi care te vor ajuta să te pregătești cum trebuie pentru această investigație importantă, pentru ca totul să se desfășoare fără probleme.

Uită de cremele de corp cu câteva zile înainte de ecografie

Gelurile de duș, cremele hidratante și antivergeturi pot conține compuși din plastic sau silicon, „dușmani” ai aparatului cu care se realizează această investigație. Deși pot fi utile aceste produse, compușii din ele pot afecta calitatea ecografiei, deoarece nu lasă să treacă eficient ultrasunetele. Citește cu atenție etichetele produselor de îngrijire, iar, dacă ai dubii, nu le folosi cu două-trei zile înainte de a face o morfologie fetala.

Cu vezica plină sau nu?

Ar trebui să bei lichide sau să ai stomacul gol înainte de a face o ecografie? Răspunsul este simplu: ambele. Totul depinde de tipul de ecografie. O vezică plină poate schimba poziția uterului, curbându-l și împingându-l în sus. În plus, lichidul din vezică servește drept conductor pentru ultrasunete. În cazul unei ecografii morfologice, poți să bei 5 până la 6 pahare de apă fără ezitare. În cazul altor tipuri de ecografii abdominale, este recomandat ca vezica să fie goală. Dacă ai dubii, cel mai bine este să întrebi medicul și să urmezi instrucțiunile acestuia.

Poartă haine largi

Nu este nevoie să te dezbraci pentru o ecografie morfologică. Pe de altă parte, va trebui să îți ridici o parte din bluză pentru a-ți elibera abdomenul. Așadar, gândește-te la ținuta ta înainte de a te îndrepta spre medic. Important este să te simți confortabil.

Respectă tăcerea medicului

Este posibil ca specialistul în ecografie să nu îți spună nimic minute bune după începerea investigației. Nu te panica. Realizarea unei ecografii necesită o doză bună de concentrare și, prin urmare, medicul își va rezerva în general constatările pentru sfârșitul programării examinării. Așadar, ai răbdare, vei afla totul la momentul potrivit.

Lasă medicul să „trezească” fătul

Este posibil ca fătul să doarmă și, mai mult, într-o poziție nefavorabilă ecografiei. În astfel de condiții, imaginile sunt mult mai dificil de interpretat. Probabil că medicul îți va propune să te întorci într-un moment mai favorabil, deoarece nu poate efectua investigațiile corespunzător. O ultimă soluție poate fi aceea ca el să împingă puțin fătul apăsând pe abdomen, pentru a încerca să îl întoarcă într-o poziție mai bună. Deși metoda poate părea brutală, este complet inofensivă atunci când este efectuată de un specialist. Oricum ar fi, un medic conștiincios nu te va lăsa să pleci fără a încerca să verifice toți parametrii prevăzuți în acest examen.

Acceptă limitele acestei investigații

Per total, 65% dintre malformații pot fi detectate în timpul celor trei ecografii morfologice. Odată cu enormele progrese realizate în imagistica medicală, riscul zero poate părea garantat și toate anomaliile, detectabile. Cu toate acestea, este necesară o doză de precauție. Se estimează că spina bifida - o malformație a coloanei vertebrale - poate să fie detectată, în medie, în 90% din cazuri, dar trisomia 21 (sindromul Down) în doar 40% din cazuri. Aceasta înseamnă că, la sfârșitul investigației, medicul, ca măsură de precauție, nu poate spune că fătul este „normal”, ci că nu există nicio anomalie, din datele pe care le-a avut la dispoziție. Nuanțele nu ar trebui să te îngrijoreze prea mult și, oricum, ecografiile morfologice sunt doar o parte din tabloul general al sarcinii.

Pentru monitorizarea prenatală, sunt prevăzute trei ecografii morfologice, dacă sarcina se dezvoltă bine. Nu uita să te programezi la datele corecte, pentru a te asigura că bebelușul se dezvoltă bine.

Sursa foto: Pexels