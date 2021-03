Clinicile GRAL Medical sunt primele clinici medicale private care au primit certificarea ce confirmă că toate măsurile de siguranţă luate de noi împotriva răspândirii Covid-19 sunt implementate corect şi sunt conforme cu standardele internaţionale ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi a cerinţelor locale (stipulate de Guvernul României prin Institutul Naţional de Sănătate Publică, I.N.S.P., Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne/Externe, M.A.I./M.A.E.)

Certificarea DEKRA Trusted Facility atestă Clinicile GRAL Medical ca fiind locații sigure si de încredere pentru pacienţi privind măsurile luate pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2. Pacienţii noştri pot veni oricând pentru analize, consultaţii sau investigaţii în Clinicile noastre având încredere că sunt implementate măsurile de prevenire şi siguranţă împotriva răspândirii Covid-19 conform standardelor in vigoare.

Certificarea DEKRA a fost acordată în urma unui proces de audit şi control riguros. Auditul clinicilor a fost realizat de o echipă de auditori care au verificat îndeplinirea unui set extins de condiţii privind implementarea măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19 şi gestionarea cazurilor de Covid-19. “Standardul Trusted Facility al DEKRA dezvoltat în Germania are un număr extins de criterii de evaluare a siguranței spațiilor și se acordă numai în urma evaluărilor și controalelor în teren. Auditurile noastre sunt efectuate prin liste de verificare bazate pe principalele recomandări și protocoale internaționale ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, dar și locale, ale agențiilor și autorităților naționale. Astfel, am luat in calcul foarte multe criterii atât în verificarea documentaţiei puse la dispoziţie de GRAL Medical, cât şi la vizitele din locaţii, unde am verificat spaţiile destinate clienţilor, pacienţilor, angajaţilor, recepţia şi toate spaţiile comune” a declarat Cornel Iacob, Director Regional - DEKRA Romania. Compania germană de auditare DEKRA este una dintre cele mai importante din lume, ce activează în domeniul siguranței de peste 90 de ani, în peste 60 de țări. Înființată în 1925 în Germania, ca Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V., organizația oferă servicii de expertiză calificate și independente în domeniul siguranței.

“Certificarea DEKRA, prima pentru o clinică medicală privată, demonstrează încă o dată că responsabilitatea pentru pacienţi şi angajaţi este una din valorile fundamentale ale companiei noastre. Încă de la începutul pandemiei de Covid-19 ne-am reorganizat activitatea în clinici şi în spitale, astfel încât să fie protejaţi împotriva răspândirii SARS-CoV-2, atât pacienţii, cât şi angajaţii noştri.”, a declarat Robert Şerban, Director General al GRAL Medical. “Personalul medical lucrează după proceduri, protocoale şi circuite bine implementate. Grija şi siguranţa pentru pacienţi şi angajaţi sunt priorităţile GRAL Medical. Siguranţa pacienţilor şi calitatea serviciilor medicale sunt preocupările zilnice ale noastre, atât a managementului cât şi a personalului clinicilor şi spitalului, de mai bine de 15 ani de când tratăm cu succes bolnavii.”

