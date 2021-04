Testele pentru depistarea anticorpilor anti SARS-CoV-2: De câte tipuri sunt, când și de ce se utilizează

Poate mai mult ca în alte situații pandemia ne-a determinat să ne concentrăm mai intens atenția asupra sănătății noastre, să ne protejăm mai mult pe noi și pe cei dragi, să găsim soluții de a face față schimbărilor fără precendent din această perioadă. În jurul infecției cu SARS-CoV-2 au luat naștere multe întrebări, lansate atât de către specialiști, cât și de către noi, în încercarea de a găsi cea mai bună strategie de sănătate la nivel individual și colectiv.

Vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 este o soluție în fața pandemiei, însă reprezintă un proces cu multe variabile, începând de la decizia oamenilor și până la durata vaccinării, care este una lungă, așadar nu ne oferă speranțe peste noapte, ci susținute în timp.

În ceea ce privește boala COVID-19, noi cazuri sunt raportate în fiecare zi, unele persoane aflându-se la prima infecție, iar altele vorbesc de reinfectare. În plus, infecția COVID-19 poate să apară și imediat după vaccinare, în acel interval de timp în care sistemul imunitar nu a dezvoltat încă anticorpii specifici împotriva infecției, astfel că în respectiva fereastră de timp, chiar și vaccinați, încă nu suntem portejati în fața infecției.

Dar cum știm dacă avem sau am avut infecția cu SARS-CoV-2, mai ales dacă suntem asimptomatici? Dar dacă prezentăm simptome sau am intrat în contact cu o persoană infectată, dar testul PCR Covid este negativ deocamdată, sigur nu suntem infectați? Dacă am avut infecția, am putea dona plasmă? Mai mult decât atât, cum evoluează protecția după vaccinare și cum răspunde sistemul imunitar după realizarea vaccinului? Cât timp durează protecția menținută de vaccin? Iată numai câteva întrebări al căror răspuns poate fi aflat într-un singur mod: dozarea anticorpilor anti SARS-CoV-2.

Anticorpii de fază acută și cei de durată: diferențele între imunoglobulinele M (IgM) și G (IgG)

Înainte de toate trebuie să punctăm faptul că există mai multe tipuri de anticorpi pe care organismul nostru îi dezvoltă împotriva unei infecții, răspunsul imun fiind relativ același și pentru SARS-CoV-2. Apoi, există mai multe modalități de a doza acești anticorpi din organism, în funcție de raspunsruile pe care specialiștii le caută.

Așadar, imediat ce organismul unei persoane a luat contact cu virusul, se dezvoltă o serie de anticopri care nu sunt foarte specifici, dar au totuși puterea de a ține în frâu progresia infecției – Imunoglobulinele M (IgM). Acești anticorpi, numiti "de faza acută", durează câteva săptămâni, timp în care sistemul imunitar, după ce a lansat prima strategie de luptă prin acești anticorpi, încearcă acum să dezvolte o „armă” îndreptată întocmai împotriva microorganismelor care au provocat infecția, o „armă” cu specificitate foarte înaltă, în față căreia „inamicul” nu are nicio șansă: Imuniglobulinele G (IgG). Acestea din urmă încep să apară în sânge după câteva săptămâni de la infecție, durata apariției acestora depinzând atât de tipul microorganismului infectant, cât și de puterea răspunsului imun al organismului, care diferă de la om la om. Mai mult decât atât, dacă IgM încep să dispară după câteva săptămâni, fiind înlocuiți de IgG, ei bine, Imunoglobulinele G pot să rămână o perioada lungă de timp în sânge, de la luni de zile la ani sau zeci de ani.

Foto: Leo Altman/Shutterstock.com

Această diferența de timp între apariția anticorpilor IgM și a celor IgG este semnificativă pentru a face diferența într-o infecție recentă sau în curs de dezvoltare și a unei infecții vechi. Așadar, dacă pacientul prezintă doar IgM prezenți la testele de anticorpi, cu siguranță se află într-o infecție recentă, abia apărută, pe când dacă prezintă IgG înseamnă că a avut deja infecția.

Este important de menționat că în cazul COVID-19 au fost identificate situații când anticorpii IgM au fost încă prezenți și după vindecare, alături de cei IgG, iar unele persoane dezvoltă un titru prea mic de anticorpi în urma bolii, care pot să dispara repede. De aceea, adesea, specialiștii pot corela testele de anticorpi anti SARS-CoV-2 cu alte teste și investigatii.

Avem la dispoziție teste calitative și cantitative de detecție a anticorpilor anti SARS-CoV-2.

Gral Medical efectuează tipurile de detecție serologica a anticorpilor anti SARS-CoV-2, la cerere sau la recomandarea specialistului, urmând ca rezultatul să fie transmis în cel mai scurt timp.

Teste pentru anticorpi anti SARS-CoV-2 prin chemiluminiscență

Aceste teste pot detecta:

Anticorpii SARS-CoV-2 IgM calitativi - sunt anticorpii anti proteină Spike, apar în faza acută a bolii și pot persista până la câteva săptămâni după vindecare. Ajută la evaluarea evoluției bolii, dar și la identificarea unei infecții recente, reaparute. Testul poate fi realizat la Gral Medical, cu rezultat în 48 de ore de la recoltare. Anticorpii SARS-CoV-2 IgG calitativi - sunt anticorpi îndreptați împotriva unor structuri proteice din nucleocapsida SARS-CoV-2, prezenți în serul și plasma pacienților care au fost infectați natural. Aceștia pot să apară încă din faza acută și pot fi prezenți în organism până la câteva luni după vindecare. Dozarea acestor anticorpi ajută, de asemenea, la evaluarea răspunsului imun al persoanelor care au trecut prin boală. Testul poate fi realizat la Gral Medical, cu rezultat în 48 de ore de la recoltare. Anticorpii anti SARS-CoV-2 IgG cantitativi in vitro. Acest test detectează anticorpii de tip IgG, inclusiv anticorpii neutralizanți anti Spike în serul și plasma atât ale pacienților care au fost infectați natural, cât și a celor vaccinați. Aceste teste sunt utile atât pentru monitorizarea recuperării la pacienții infectați, cât și în urmărirea răspunsului imun în cazul persoanelor vaccinate împotriva SARS-CoV-2. Testul poate fi realizat la Gral Medical, cu rezultat în 48 de ore de la recoltare.

Recomandări pentru testele de anticorpi IgG cantitativi:

Monitorizarea răspunsului sistemului imunitar după trecerea prin boală COVID-19;

Monitorizarea răspunsului sistemului imunitar după vaccinarea împotriva SARS-CoV-2;

Evaluarea periodică a prezenței anticorpilor IgG cantitativi în sânge pentru urmărirea raspunului imun al organismului în timp;

Evaluarea nivelului de anticorpi IgG cantitativi din sângele unei persoane, pentru a determina dacă aceasta este eligibilă în privința donării de plasmă;

Este recomandat ca monitorizările anticorpilor IgG să fie realizate pe același tip de test.

Testul imunocromatografic - Anticorpi SARS-CoV-2 IgM și IgG

Rezultatul acestui test este de tip „pozitiv” sau „negativ” pentru tipul de anticorpi căutați (IgM, respectiv IgG). La Gral Medical, testul poate fi realizat la cerere sau la recomandarea specialistului, cu rezultat în 24 de ore.

Indicațiile testelor pentru anticorpii anti COVID-19

Aceste teste sunt deosebit de utile în numeroase situații privind infecția, respectiv vaccinarea pentru COVID-19, fiind recomandate pentru:

Indicarea existenţei unui contact anterior cu virusul al organismului, chiar dacă persoana în cauza nu a prezentat simptome. Prezența anticorpilor anti SARS-CoV-2 confirmă contactul pacientului cu virusul;

Selecția persoanelor care pot dona plasmă (prezența aticoprilor și existența acestora într-un titru suficient, permite persoanei în cauză să devină donator de plasmă);

Stabilirea momentului contactului cu virusul – dacă boala este recentă sau veche;

Monitorizarea răpsunsului sistemului imunitar la persoanele care fac boala COVID-19;

Monitorizarea răspunsului imunitar la persoanele vaccinate anti SARS-CoV-2;

Stabilirea conduitei terapeutice pentru pacienții simptomatici, la care ARN-ul viral este nedetectabil, dar prezența anticorpilor IgM și/sau IgG indică suspiciunea infecției și necesită continuarea investigațiilor;

Monitorizarea pacienților asimptomatici, are au intrat în contact cu o persoană infectată și care au ARN-ul viral nedetectabil - prezența anticorpilor IgM și/sau IgG ajută la monitorizarea acestora;

În cercetare: urmărirea în dinamică a nivelului de anticorpi, alături de alte teste de laborator ajută la studierea răspunsului imun al organismului;

Mențiuni, atenționări și limite ale testelor pentru anticorpii anti SARS-CoV-2

Absența anticorpilor nu exclude prezența virusului. Dacă testul pentru anticorpi este realizat prea aproape de momentul contactului cu virusul, când este posibil ca anticorpii să nu fi fost încă sintetizați de organism, este posibil așadar ca anticorpii să nu fie încă depistați în sânge;

Adesea, testele serologice pentru depistarea anticorpilor nu sunt utilizate singure în diagnostic, deoarece există persoane cu diagnostic confirmat prin detecția ARN viral, la care prezența anticorpilor nu a putut fi evidențiată.

Există cazuri în care anticorpii de tip IgG pot să fie prezenți și în perioada activă a infecției

Există cazuri când anticorpii de tip IgM pot să fie prezenți până la câteva săptămâni după vindecare. Nu sunt prezenți doar în faza activă, contagioasa a bolii, de aceea specialiștii pot cere și alte teste asociate celor pentru anticorpi.

După prima doză de vaccin anti Covid-19 este posibil ca anticorpii anti SARS-CoV-2 IgG cantitativ, să nu fie detectați în sânge.

Toate aceste tipuri de teste pentru detectarea anticorpilor anti SARS-CoV-2 pot fi realizate la Gral Medical, cu răspuns în cel mai scurt timp. Pentru programări și informații suplimentare, puteți suna la 031 110 0000 sau trimite o solicitare la programari@gralmedical.ro

Foto articol: Innovative Creation/shutterstock.com