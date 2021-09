Medic infectionist: Ai trecut prin COVID-19 sau esti vaccinat? Verifica-ti nivelul anticorpilor! 

“Cei care au trecut prin COVID-19 si nu sunt vaccinati trebuie sa isi verifice imunitatea, nivelul anticorpilor la 3-6 luni si daca valoarea scade, se impune a se vaccina. Cei care s-au vaccinat, trebuie sa isi verifice nivelul anticorpilor la 6 luni pentru a vedea evolutia. Dupa vaccinare este normal sa fie valori mari ale anticorpilor iar dupa un timp ei scad si ajung la platou”, ne-a declarat Dr Andrei Stangaciu, medic specialist boli infectioase in cadrul Clinicii de Diagnostic Gral Medical

“Cei care au trecut prin COVID-19 si nu sunt vaccinati trebuie sa isi verifice imunitatea, nivelul anticorpilor la 3-6 luni si daca valoarea scade, se impune a se vaccina. Cei care s-au vaccinat, trebuie sa isi verifice nivelul anticorpilor la 6 luni pentru a vedea evolutia. Dupa vaccinare este normal sa fie valori mari ale anticorpilor iar dupa un timp ei scad si ajung la platou”, ne-a declarat Dr Andrei Stangaciu, medic specialist boli infectioase in cadrul Clinicii de Diagnostic Gral Medical

Deja dupa un an si jumatate de viata paralizata de pandemie, unii suntem vaccinati, altii am trecut prin boala, altii ne uitam cu atentie in jur si asteptam sa vedem daca suntem sau nu imuni la acest virus.

Sunt sau nu imun la COVID-19 doar pentru ca m-am vaccinat sau am trecut prin boala?

Specialistii, tot mai multi care studiaza fenomenul, vorbesc despre raspunsul imun al organismului in fata COVID-19 indiferent de situatie, fie dupa vaccin, fie dupa trecerea prin boala, iar valul 4 este considerat valul nevaccinatilor. “Răspunsul imun este variabil de la o persoana la alta. Imunitatea după vaccin este specifică virusului SARS COV-2, inclusiv pt tulpinile noi, dar este mai puternică pentru tulpinile inițiale. Prin vaccinare celule specializate ale sistemului imunitar sunt pregătite pentru lupta cu virusul in cazul întâlnirii cu acesta”, ne-a declarat Dr Andrei Stangaciu.

De cati anticorpi am nevoie ca sa fiu pazit de COVID-19?

Dr Andrei Stangaciu: “Inca nu exista un titru protector de anticorpi standard, acesta fiind doar orientativ. Este bineînțeles util să știm că avem titrul de anticorpi peste valorile semnalate de laborator ca fiind neutralizante. Dar și dacă titrul de anticorpi ajunge la 0, acele celule specializate recunosc virusul când îl întâlnesc și îl neutralizează, secretând anticorpi specifici”. In cadrul clinicilor Gral Medical se efectueaza trei tipuri de testari:

21 Septembrie 2021 Echipa Kudika