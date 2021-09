Ghid util despre medicina funcțională și integrativă: ce este și cum ne poate ajuta să fim mai sănătoși

Filozofia medicinei funcționale are la bază o abordare holistică a sănătății, în care pacientul este privit ca un întreg și în care sunt analizați toți factorii care îi pot influența sănătatea.

Medicina funcțională și integrativă este o ramură a medicinei care completează cu succes medicina convențională (alopata), cu beneficii susținute de numeroase cercetări stiintifice. Terapii complementare ca oxigenoterapia hiperbară, acupunctura, sau ozonoterapia, fitoterapia științifică (asocierea de suplimente alimentare) contribuie, alături de tratamentul convențional, alopat, la ameliorarea sau tratarea unui spectru larg de probleme medicale, precum și la mentinerea sănătatii.

Fie că te confrunți cu o afectiune concretă, sau că iti doresti o rutină de prevenție pe termen lung, poti apela cu incredere la serviciile de medicină funcțională și integrativă din clinica Verithera, lansata recent de Secom® în cadrul Enayati Medical City.

Filozofia medicinei funcționale are la bază o abordare holistică a sănătății, în care pacientul este privit ca un întreg și în care sunt analizați toți factorii care îi pot influența sănătatea (factorii genetici, istoricul medical, regimul alimentar, stilul de viață, nivelul de stres, familia, relațiile), iar soluțiile propuse sunt personalizate.

Obiectivul medicinei funcționale și integrative este acela de a ajuta pacientul să aibă o calitate bună a vieții, să abordeze cauzele bolilor, nu doar să trateze simptomele, dar și să aibă o abordare preventivă față de sănătate. De exemplu, o persoană stresată, letargică, anxioasă ar putea fi considerată o persoană sănătoasă, dacă este analizată convențional, strict după istoricul medical, chiar dacă cel mai probabil nu se simte bine și nu funcționează satisfăcător. În ultimele decenii, medicina funcțională și integrativă a devenit foarte populară în Statele Unite ale Americii, fiind practicată în instituții medicale prestigioase.

În cabinetul de medicină funcțională și integrativă, pacientul este analizat holistic, luând în considerare nu doar istoricul medical, tratamentele anterioare ci si alti factorii care îi pot influența starea de sănătate :, ci si mediul în care trăiește, regimul alimentar, locul de muncă, nivelul de stres, relațiile pe care le are etc pentru ca echipa medicala sa ii poata apoi prescrie terapii personalizate nevoii sale. Medicina funcțională și integrativă are, de asemenea, la bază dezvoltarea unui parteneriat terapeutic între medic și pacient, în care acesta din urmă este informat și orientat constant, identificând cauza și tratând efectele împreună.

Terapiile complementare nu sunt placebo

Pe lângă consultații și investigații personalizate, medicina integrativă se bazează și pe o serie de terapii și proceduri complementare celor alopate. De-a lungul timpului și îndeosebi în ultimul deceniu, numeroase cercetări au arătat că terapii complementare, precum acupunctura, terapia cu ozon sau cu oxigen hiperbar, pot fi integrate în planul de tratament general al unui pacient, cu beneficii evidente asupra sănătății: potențează efectele benefice ale tratamentului alopat, ajută pacientul să tolereze mai bine efectele unui tratament mai agresiv, dar necesar, contribuie la o mai bună sau rapidă recuperare în urma unei operații, tratează sau ameliorează durerea și îmbunătățesc starea de sănătate fizică și mentală.

Medicina funcțională și integrativă nu este un substitut al medicinei convenționale. Dimpotrivă, cele doua sisteme de asistență medicală funcționează optim împreună. Soluțiile oferite de medicina funcțională și integrativă nu sunt placebo și sunt sigure pentru sănătate. Toate procedurile și tratamentele complementare din cadrul Clinicii Vertihera au beneficii sustinute stiintific.

În plus, medicina functionala si integrativa este practicată de medici. La clinica Verithera echipa este formată din medici specialiști în recuperare medicală, în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, psihoterapeuți și alți terapeuți certificați.

Când apelăm la medicina funcțională și integrativă?

În primul rând, atunci când ne confruntăm cu o afecțiune medicală acută sau cronică. Terapiile complementare ajută la ameliorarea simptomelor si tratarea unui număr mare de afecțiuni, fie ca adjuvant (alături de tratamentul clasic, alopat), fie ca tratament de sine stătător. Acestea și-au dovedit efectele benefice în: afecțiuni pulmonare (emfizem pulmonar, fibroză pulmonară, pacienții care se recuperează după infecția cu COVID-19 etc.), afecțiuni ale circulației sângelui (prin optimizarea micro-circulației sângelui, activarea și îmbunătățirea sistemului limfatic, activarea sistemelor de drenaj pentru eliminarea toxinelor, oxigenarea țesuturilor periferice), afecțiuni cardiovasculare (îmbunătățirea funcțiilor cardiace), afecțiuni artro-reumatice (hernie de disc, lombosciatică, dureri cervicale, gonartroză, periartrită, artroza gleznei etc.), afecțiuni ale aparatului digestiv (diverticuloză, sindromul colonului iritabil etc.), în diabet, probleme dermatologice (acnee, psoriasis, micoze, vergeturi etc.), boala de decompresie, afecțiuni virale, favorizate de slăbirea sistemului imunitar (herpes, zona zoster), scleroză multiplă, Parkinson sau Alzheimer, depresie, stări anxioase, probleme de fertilitate sau traumatisme sportive.

Nu în ultimul rând, terapiile medicale integrative ajuta la imbunatatirea calitatii vietii și combat condițiile specifice vieții moderne. Reduc stresul și oboseala, conferă mai multă energie, reduc anxietatea, calmează durerea. De asemenea, medicina funcțională și integrativă oferă multiple soluții și în sfera prevenției. Medicul ghidează pacienții spre rutine de viață sănătoase pentru a trăi echilibrat și a preveni sau a încetini instalarea unor afecțiuni.

Ce terapii și proceduri certificate poți face în clinica Verithera

Verithera este o clinică modernă de medicină funcțională și integrativă, care păstrează standardul de calitate Secom®. În 2002, Secom®, a fost printre primele companii din Romania care au aplicat acest concept de medicină integrativă în cadrul Centrului Secom.

Clinica de Medicină Funcțională și Integrativă Verithera duce la nivelul următor experiența de peste 20 de ani a Secom într-o formulă dezvoltată, modernă – folosind aparatură de ultimă generație și oferind un portofoliu variat de servicii mediale, practicate la cel mai înalt nivel.

În prezent, în Clinica Verithera, pacienții au acces la consultații de medicină funcțională și integrativă, fitoterapie științifică, oxigenoterapie în cameră hiperbară medicală performanta cu efecte benefice inclusiv în recuperarea post COVID-19, ozonoterapie, terapie intravenoasă cu nutrienți, consultații de nutriție și boli metabolice, acupunctură, psihoterapie și health coaching, dar și teste de nutrigenetică și microbiom.

Terapiile sunt recomandate de medic, în urma unei consultații inițiale de medicină funcțională și integrativă extrem de minuțioase.

In urma acestei consultatii, medicul prescrie un program de tratament personalizat, care poate include suplimente alimentare (administrate conform principiilor fitoterapiei stiintifice) in asociere cu una sau mai multe terapii complementare, integrate altor tratamente urmate de pacient.

O cameră hiperbară ultra modernă, de uz medical

Clinica de Medicină Funcțională și Integrativă Verithera este dotată cu aparatură de ultimă oră, acreditată și certificată. Printre acestea, o cameră hiperbară modernă, de uz medical, cu oxigen pur 100% la o presiune crescută de până la 6 atmosfere. Aceasta aparține producătorului american Perry, numărul 1 în SUA și top producător mondial de camere hiperbare monoplace (cameră ce asigură tratarea simultană, sigură, a unui singur pacient).

Terapia hiperbară este indicată în multiple afecțiuni: respiratorii, cardiovasculare, circulatorii, pulmonare, neurologice, oftalmologice, complicații ale diabetului, arsuri, răni, boala de decompresie, precum și în medicina sportivă. De asemenea, pacienții care au suferit de COVID-19 și au rămas cu dificultăți de respirație, oboseală, dureri musculare au înregistrat o evoluție favorabilă în urma oxigenoterapiei, la nivel mondial. Camerele hiperbare cu presiune de cel puțin 2 atmosfere au fost recunoscute oficial și în țara noastră de Ministerul Sănătății drept dispozitive medicale pentru recuperarea post-COVID.

De ce să vii la clinica Verithera?

Clinica Verithera aplică principiile medicinei funcționale și integrative, care sustine practicile de medicină convențională (alopată), carora le asociaza sigur si eficient terapiile medicale complementare, punând în centru pacientul și nevoile sale.

Medicii și terapeuții au o abordare holistică a sănătății: privesc pacientul ca pe un întreg, luând în calcul toți factorii care îi pot influența starea de sănătate (genetici, de mediu, istoricul medical, regimul alimentar, locul de muncă, familia, relațiile etc). În același timp, analizează fiecare caz medical la nivel individual, conștienți că fiecare pacient este unic, pentru a prescrie terapii complementare croite pe nevoile fiecăruia.

Pe langa competenta profesionala ridicata, echipa Verithera dezvolta un parteneriat terapeutic cu pacientul, bazat pe empatie si ascultare, care contribuie major la succesul tratamentului.

Adresă și programări

