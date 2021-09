Pregătește-te de sezonul rece cu o imunitate puternică

Întodeauna sezonul rece vine cu provocări destul de serioase pentru sănătate, mai ales în contextul actual.

comunicat de presa

Dacă te-ai hotărât să te bucuri din plin de toamnă, dar fără a-ți pune în pericol sănătatea, ai grijă de sistemul imunitar! Capacitatea organismului de a se apăra de virusuri, bacterii sau toxine este influențată și de modul de viață, de mediu sau de cât de mult suntem expuși la comunități, aglomerație.

Pe lângă o alimentație corectă și un stil de viață sănătos, imunitatea poate fi ,,ajutată” cu un aport corect de vitamine și suplimente alimentare.

este o gamă de suplimente alimentare care pune la dispoziție toate vitaminele de care corpul tău are nevoie pentru a dezvolta o imunitate cât mai puternică.

Pentru că Vitamina C este un nutrient esențial de care organismul are nevoie, Immunity Forte susține aportul de Vitamina C prin 3 produse unice Ready to use sub forma de lichid oral sau orosolubil.

Immunity Forte C 500 – conține doza optimă de vitamina C ( 500 mg ). Întărește capacitatea naturală de protecție a organismului, contribuind la buna funcționare a globulelor albe. De asemenea, previne îmbolnăvirile prin ameliorarea simptomelor infecțiilor respiratorii și ajută la scăderea nivelului de colesterol.

– conține doza optimă de vitamina C ( ). Întărește capacitatea naturală de protecție a organismului, contribuind la buna funcționare a globulelor albe. De asemenea, previne îmbolnăvirile prin ameliorarea simptomelor infecțiilor respiratorii și ajută la scăderea nivelului de colesterol. Immunity Forte C 200 +1AN – produs destinat copiilor , contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, ajută la scăderea perioadei de boală și crește absorbția de fier, extrem de important pentru copii. Produsul este ușor de administrat cu gust plăcut, gata de băut.

– , contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, ajută la scăderea perioadei de boală și crește absorbția de fier, extrem de important pentru copii. Produsul este ușor de administrat cu gust plăcut, gata de băut. Immunity C 500 + Zn + D3 – conține o combinație de ingrediente ce acționează sinergic, fiind o triplă terapie antivirală. Suprimă replicarea virală și îmbunătățește apărarea imună. Totodată, reduce oboseala și protejează celulele împotriva stresului oxidativ. Susține funcționarea normală a sistemului muscular și nervos.

Numeroase studii clinice au demonstrat că vitamina C, singură sau în combinație cu alte tratamente, este eficientă în tratarea COVID-19. Asta se datorează faptului că vitamina C este un puternic antioxidant și un amplificator al sistemului imunitar.

Din gama Immunity Forte fac parte și:

Immunity Forte D3 + Omega-3 – conține cantitatea optimă de vitamina D (3000 Ul) combinată cu acizi grași omega 3 care asigură o absorbție mai bună a vitaminei. Mai mult, vitamina D în cantitate suficientă previne osteoporoza prin inducerea absorbției de calciu.

conține cantitatea optimă de vitamina D (3000 Ul) combinată cu acizi grași omega 3 care asigură o absorbție mai bună a vitaminei. Mai mult, vitamina D în cantitate suficientă previne osteoporoza prin inducerea absorbției de calciu. Immunity Forte GLUKAN – supliment alimentar ce susține imunitatea prin combinația vitaminelor B6, B12, D3 și mineralelor zinc, seleniu (protejează celulele de stresul oxidativ). Conține Beta-Glucan, cel mai puternic activator imunologic și Arabinogalactan, cel mai important prebiotic și imunomodulator. Produsul este recomandat pentru sistemul imunitar slăbit și pentru creșterea energiei.

Gama Immunity Forte se găsește online și în farmacii.

Te invităm și pe www.instagram.com/sanatate.smart

Vizionare placuta