Decizia Guvernului de a suspenda internarile si interventiile chirurgicale din sistemul public pentru 30 de zile din cauza avalansei de pacienti COVID, poate fi justificata doar din perspectiva spitalelor de stat care gafaie sub povara pandemiei.

Din perspectiva pacientului insa, este un gest care va crea ca si anul trecut o ruptura intre nevoia pacientului si dreptul acestuia la servicii medicale. In acest context, e bine de stiut ca Centrul de Chirurgie Gral Medical este deschis si operational, si-a intregit echipa de chirurgie si vine in intampinarea pacientilor cu proceduri si interventii in conditii de maxima siguranta si profesionalism.

Centrul de Chirurgie Gral Medical are 2 Sali de operatie, 8 paturi ATI, unitatea de transfuzii de sange, 7 rezerve cu cate doua paturi iar echipa medicala opereaza atat laparoscopic cat si prin abort clasic si combinat. In plus, pentru interventiile oncologice se foloseste un aparat performant de tip laser Limax 120 care ofera precizie in rezectiile tumorale cu recuperare scurta si imbunatatire considerabila a calitatii vietii pacientilor.

O echipa de medici profesionisti, condusa de dr Dan Nicolau, medic primar de chirurgie toracică, medic specialist de chirurgie generală și cercetător atestat în chirurgia cardio-vasculară impreuna cu Dr. Gabriel Gogescu - medic primar chirurgie generală specializat în chirurgia oncologică a sânului, onco-ginecologică și în chirurgia oncologică digestive cu Dr. Victor Mirciulescu - medic primar urologie, doctor în științe medicale și cercetător științific, Dr. Râșcu Mihai Ciprian - medic primar ortopedie-traumatologie și deține competențe în chirurgia artroscopică și ecografia musculo-scheletală, Dr. Claudiu Anghel - medic primar chirurgie generală, specializat în chirurgia hepato-bilio-pancreatică, chirurgie oncologică şi compentenţă de laparoscopie, Dr. Virginia Lazăr - medic specialist Obstetrică-Ginecologie, Dr. Vladimir Roșca - medic primar urolog si Dr. Ahmad Alqadi - specialist ortopedie-traumatologie și deține competențe în osteosinteză, artroplastie și artroscopie, realizeaza interventii in conditii de maxima siguranta si cu atentie catre pacient.



Specialitati chirurgicale: Chirurgia generala (colecistomii, hernii), Chirurgia toracica, Chirurgia urologica (laparoscopica), Chirurgia artroscopică, ortopedie si traumatologie, Chirurgia tiroidei, Biopsia sub ghidaj imagistic, biopsia percutanata, Chirurgia oncologica (a sânului, onco-ginecologice și în chirurgia oncologică digestiva) si Camera implantabila - port-a-cath pentru tratamentul cu chimioterapie.

Pentru mai multe informatii si programari va rugam sa ne contactati la 021 323 0000.

Protocolul preoperator presupune o evaluare corecta din partea echipei de medici: consult chirurg, consult medic anestezist, consult medic cardiolog (daca e cazul), analize de laborator, imagistica, test PCR.