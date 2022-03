Iodura de potasiu: la ce folosește, cui îi este contraindicată și ce diferențe sunt față de administrarea iodului

Iodura de potasiu ne protejează împotriva radiațiilor nucleare? Există o diferența între iodura de potasiu și iod? Când ar trebui administrată iodura de potasiu și ce contraindicații prezintă? Aflați mai multe informații în articolul curent.

Înainte de toate, iodura de potasiu sau iodul NU se administrează decât STRICT sub recomandarea medicului, pentru că există reacții adverse care uneori pot fi grave sau chiar pot pune viața în pericol.

Iodura de potasiu NU se administrează preventiv, ci numai DUPĂ expunerea la radiațiile nucleare și sub recomandarea medicului.

Ce este iodura de potasiu?

Iodura de potasiu este utilizată după (și nu înainte) de expunerea la radiații, în cazul accidentelor nucleare sau accidentelor reactoarelor nucleare, având ca scop prevenirea absorbției de iod radioactiv de către tiroidă.

Glanda noastră tiroidă, situată la nivelul gâtului, imediat sub „mărul lui Adam”, sub laringe, poate fi palpată, fiind situată chiar sub piele. Această glandă este deosebit de sensibilă la astfel de radiații, captând iodul radioactiv.

Dacă iodura de potasiuse administrează imediat după accidentul nuclear, tiroida va capta iodul din pastilă și astfel nu se va mai încărca cu iodul radioactiv.

Care este doza de iodura de potasiu recomandată?

Pentru capsulele care conțin 65 mg de iodura de potasiu, dozele recomandate de către medic sunt acestea:

Adulţi, copii şi adolescenţi cu vârsta de 12 ani sau peste: 2 comprimate

Copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 12 ani: 1 comprimat

Copii cu vârsta cuprinsă între 1 lună şi 3 ani: 1/2 de comprimat

Nou-nascuţi şi copii mai mici de 1 lună: 1/4 de comprimat

Femei gravide (toate vârstele): 2 comprimate. Cu această doză, copilul dumneavoastră nenăscut este

de asemenea protejat.

Femei care alăptează (toate vârstele): 2 comprimate.

Care sunt persoanele cărora le este contraindicată iodura de potasiu?

Iodura de potasiu este contraindicată celor care:

Prezintă alergie la iodura de potasiu sau alte componente ale comprimatelor;

Suferă de dermatită herpetiformă van Dühring;

Suferă de hipertiroidie;

Prezintă vasculită hipocomplementemică;

Prezintă intoleranță la lactoză;

Alte atenționări și precauții:

Prezența unei tumori tiroidiene, a unei boli tiroidiene sau administrarea de tratamente pentru tiroidă;

În cazul anumitor afecțiuni respiratorii;

Probleme cu rinichii sau glande suprarenale;

Afecțiuni cardiace sau circulatorii;

Expunerea la căldură excesivă;

Administrarea unor medicamente: pentru tiroidă, pentru inima (antiaritmice, antihipertensive, diuretice), medicamente care cresc nivelul potasiului în sânge, chinidină etc.

Iodura de potasiu poate avea numeroase efecte adverse, de la erupții cutanate și tulburări endocrine, până la accelerarea ritmului cardiac, inflamarea glandelor salivare, cefalee, depresie, nervozitate, insomnie.

Care este diferența dintre iodura de potasiu și iodul?

Administrarea iodului înseamnă același lucru cu administrarea iodurii de potasiu?

Iodul în sine este un element chimic, pe când iodura de potasiu este un compus chimic care seamănă ca aspect cu sarea.

Multe alimente conțin iod, un conținut ridicat îl găsim în alge, fructe de mare, carnea de peste, dar și în lactatele, unele fructe și legume. Însă cantitatea de iod pe care o luăm din alimente este mult mai mică decât cea necesară în cazul unui accident nuclear.

Iodul ca atare este destul de instabil și tinde să formeze reacții cu elementele din mediu. Izotopii iodului sunt periculoși pentru oameni, dar atunci când acest iod este luat sub formă de KI (iodură de potasiu), el devine util omului.

Astăzi există și formule de iod care pot fi administrate oral, în special ca supliment alimentar, însă doza pentru o capsulă este foarte mică și insuficientă în caz de accident nuclear, de aceea medicii recomandă în aceste situații iodura de potasiu (65mg).

Suplimentele cu iod sunt însă utile pentru menținerea sănătății glandei tiroide la anumite persoane, tocmai pentru că au un conținut scăzut în iod și pot fi administrate, astfel, cu frecvență zilnică, fără a pune sănătatea în pericol. Chiar și așa, nu oricine poate lua iod, așadar este foarte important să cereți sfatul medicului înainte de a consuma medicamente sau suplimente alimentare.

