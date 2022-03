De 21 de anii, Gral Medical se număra printre jucătorii importanți ce furnizează servicii medicale în piața românească. Aceștia au fost și primii care au deschis un spital oncologic în România - OncoFort. Astăzi, Gral Medical ne uimește cu un nou concept destinat să ajute, să vindece, să responsabilizeze și să educe.

Ne-am obișnuit deja cu orientarea celor de la Gral Medical către inovație, dar în special cu grija, dăruirea și respectul pentru pacienți. Ei bine, de la jumătatea lunii februarie 2022, Gral Medical ne uluiește din nou. Aceștia au îmbunătățit un serviciu medical integrându-l într-un concept unic în România: AUTORECOLTEAZĂ!.

Principalul scop al campaniei AUTORECOLTEAZĂ este de a oferi ajutor în susținerea sănătății persoanelor active sexual, dar și de responsabilizare în rândul cetățenilor, prin utilizarea unui test rapid, de tip PCR (oferă un diagnostic cert), TEST BTS.

BTSurile sunt afecțiuni înșelătoare, unele dintre ele pot genera simptome și astfel suntem intrigați să consultăm un specialist, dar în funcție de organism, în unele dintre cazuri, simptomele nu apar, iar purtătorul poate transmite către partener sau către alte persoane. Iar pentru că de cele mai multe ori acest subiect este delicat, Gral Medical a reușit să construiască un pachet prin care oricine se poate testa în propria locuință, iar în cel mult 24 h să afle un rezultat.

Ce este și cum funcționează această idee?

Conceptul AUTORECOLTEAZĂ are la bază ideea de prevenire, diagnosticare și tratare a bolilor cu transmitere sexuală, cunoscute și sub abrevierea de BTSuri sau ITSuri.

Specialiștii de la Gral au realizat un kit de colectare și testare pentru identificarea infectării cu 7 patogeni ce pot îmbolnăvii persoanele ce realizează activități sexuale fără utilizarea vreunei măsuri de protecție. Ceea ce face kitul atât de interesant este că recoltarea o faci chiar tu, în propria intimitate, în propriul cămin.

Beneficiile utilizării pachetului AUTORECOLTEAZĂ (TEST BTS) sunt multiple: economisești timp, știm cu toții cât este acesta de prețios, totul rămâne confidențial, transportul setului este gratuit, rezultatele sunt eliberare de laborator specializat, kitul conține recipientul de care ai nevoie și inclusiv indicații precise cu privire la modul de recoltare. Răspunsul cu privire la infectare îl primești online, pe e-mail sau în contul tău (de la Gral Medical).

Pachetul AUTORECOLTEAZĂ asigură testarea pentru 7 infecții, iar detalii cu privire la care sunt acestea, ce boli pot produce și care sunt consecintele ignorării lor, puteți găsi la secțiunea special creată de Gral și care poate fi accesată la https://www.gralmedical.ro/autorecoltare. Din același loc se poate comanda și kitul Test BTS.

Gral Medical încurajează testarea prin autorecoltare, și nu numai, mai ales că în secolul curent, în ciuda modernizării, rata de îmbolnăvire cu BTSuri este, de la an la an, tot mai crescută, mai ales în rândul tinerilor. Prin noul concept, AUTORECOLTEAZĂ, ce respectă dreptul la intimitate, compania Gral Medical dorește să ofere o mână de ajutor în scăderea ratei de infectare cu BTSuri, dar și în evitarea consecințelor ce pot apărea atât la nivel fizic (ex. o proaspătă mămică poate transmite bebelușului Chlamydia, iar acesta poate dezvolta conjunctivită sau chiar pneumonie), cât și la nivel psiho-social (întreruperea relațiilor, supunerea la concepții aspre, situații jenante).

AUTORECOLTEAZĂ este prezentat de către Gral Medical și în formă video, într-un ghid digital informativ, al cărui personaj principal este Alex. Acesta pare să fie infectat cu una dintre bolile cu transmitere sexuală și află despre kitul de autorecoltare.

De asemenea, Alex este bucuros să afle că, în cazul unui rezultat pozitiv al testelor, are posibilitatea să își programeze o vizită sau o consultație online (telemedicină), la un medic de specialitate din cadrul clinicii Gral Medical, prin apel telefonic la 021 323 0000 sau prin completarea formularului de programari de aici GRAL Medical - Programare online