5 lucruri pe care ar trebui sa i le spui mereu medicului ginecolog

Cand vine vorba de sanatatea sexuala si reproductiva, poate fi greu de stiut ce este „normal" si care ar putea fi un semn al unei potentiale probleme de sanatate. Chiar daca va simtiti jenate de anumite probleme, medicul vostru ginecolog a vazut si auzit totul si este acolo pentru a va ajuta, nu pentru a judeca. Astazi, dr. Silviu Istoc, sef de sectie obstetrica-ginecologie in cadrul Medicover Hospital, iti spune 5 lucruri pe care ar trebui neaparat sa i le spui medicului tau ginecolog atunci cand te confrunti cu ele. 1. Perioade menstruale dureroase „Pentru multe femei, menstruatia este o perioada neplacuta. Crampele, durerile de sani si durerile de cap sunt doar cateva dintre cele mai frecvente simptome ale menstruatiei. Dar pentru unele femei, durerile menstruale depasesc crampele si pot fi incredibil de severe. Daca menstruatia este foarte dureroasa sau s-a agravat in timp, poate fi un semn de endometrioza sau fibrom uterin. Este important sa discuti cu medicul tau despre acest lucru, deoarece afectiunile trebuie tratate prompt pentru a nu se agrava. Nu trebuie sa suferi in tacere", afirma dr. Silviu Istoc. 2. Miros vaginal neplacut Desi mirosul vaginal poate fi un subiect inconfortabil, este important sa discuti cu medicul tau daca exista un miros neplacut sau daca exista o schimbare fata de mirosul normal si care pare sa dureze de cateva zile. Desi a avea un anumit miros este normal, orice modificari sau mirosuri neplacute pot fi un semn de crestere excesiva bacteriana sau infectie vaginala, iar pentru acestea exista tratament. 3. Disconfort sexual Este foarte important sa discuti cu medicul tau despre disconfortul in timpului actului sexual. S-ar putea sa te simti inconfortabil sa-l aduci in discutie, dar medicul ginecolog te va ajuta sa iti tratezi problemele. Uscaciune vaginala: multe femei experimenteaza uscaciune vaginala in timpul actului sexual. Uscaciunea poate depinde adesea de varsta unei femei si de alti factori din viata ei. Daca o femeie mai tanara are aceasta problema si este sub tratament anticonceptional, este posibil ca nivelul de estrogen sa fie insuficient si ar putea fi nevoie de o modificare a tratamentului. Pentru o mama ocupata, este posibil sa nu acorde suficient timp pentru a se angaja in preludiu inainte de sex, ceea ce duce la uscaciune. Daca o femeie este in postmenopauza si se confrunta cu uscaciune, aceasta se poate datora unui nivel scazut de estrogen, iar medicul ei ginecolog poate prescrie estrogen vaginal. Durere in timpul sexului: este important sa discuti cu medicul tau daca te confrunti cu dureri in timpul actului sexual sau ai sangerari dupa actul sexual. Ar putea exista o afectiune ce trebuie tratata cat de curand pentru a nu se agrava. 4. Scurgeri urinare Intampinarea incontinentei urinare poate fi foarte stresanta si poate afecta calitatea vietii. Multe femei vor experimenta astfel de simptome dupa nastere, in special daca au avut un copil mare sau o nastere vaginala care s-a soldat cu rupturi. De asemenea, cand femeile intra la menopauza, aceste simptome se pot agrava. In functie de natura incontinentei, pot exista optiuni de gestionare medicala sau chirurgicala disponibile. Discutand cu medicul ginecolog, acesta poate determina protocoalele de tratament adecvate. 5. Libido scazut Desi un libido scazut este intalnit mai frecvent decat isi dau seama multe femei, este important sa vorbesti cu medicul ginecolog pentru a descoperi cauza ingrijorarii tale. Libidoul poate fi uneori afectat de medicamentele pe care le administrezi sau poate fi un semn al unei afectiuni medicale inca nedescoperita sau un efect secundar al unei afectiuni cunoscute. In aceste situatii, medicul ginecolog poate stabili ce interventii medicale pot fi necesare. Pentru alte femei, totusi, libidoul lor scazut poate fi legat de natura sexualitatii feminine - uneori, dorinta ta de a face sex sau de a fi intima poate fi afectata de lucruri in afara controlului tau, cum ar fi stresul sau munca. Femeile aflate in relatii de lunga durata sunt, de asemenea, mai putin susceptibile de a fi excitate spontan in comparatie cu etapele incipiente ale relatiei lor. Vizita regulata la ginecolog te va ajuta sa-ti mentii sanatatea sistemului reproductiv si, de asemena, te va ajuta sa obtii raspunsuri la toate indoielile cu privire la anumite lucruri pe care le traiesti si esti confuza daca sunt normale sau nu. Acest lucru te va ajuta foarte mult pe termen lung. Silviu Istoc este sef de sectie obstetrica-ginecologie in cadrul Medicover Hospital si coordonator al Compartimentului pentru Sarcina Incipienta. Cu o formare in Germania, Doctorul Silviu Istoc s-a intors acasa, pentru a ajuta pacientele din Romania, sa aduca pe lume copii sanatosi; marturie in acest sens, stau numeroasele interventii chirurgicale noninvazive pentru restabilirea fertilitatii.