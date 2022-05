Reacțiile și acțiunile corpului nostru pot să fie conștiente sau inconștiente, voluntare sau involuntare. Există o serie de reacții și acțiuni asupra cărora avem un control satisfăcător, dat de gradul de antrenament (și atunci spunem că facem ce vrem noi) și o serie de reacții și activități automate (și atunci facem... ce vrea mușchiul nostru?). Nu putem controla chiar tot, și e bine așa: e nevoie ca activitățile de întreținere să se desfășoare automat pentru ca mintea noastră conștientă să fie liberă pentru alte acțiuni – de orientare, de decizie, de învățare, de căutare a plăcerii.

O parte dintre activitățile automate, chiar dacă nu pot fi controlate voluntar, pot fi conștientizate, și pe măsură ce înțelegem contextele în care apar, putem înțelege din ce în ce mai bine relația dintre ceea ce simțim fizic și ceea ce simțim emoțional.

Vă propun în continuare câteva tehnici/exerciții de introspecție, cu ajutorul cărora putem deveni din ce în ce mai conștienți despre relația dintre minte – emoții – corp.

Respirația conștientă și exercițiile de respirație

Dintre funcțiile automate ale corpului nostru, respirația e cel mai ușor de conștientizat, și chiar de controlat. Putem respira mai superficial sau mai profund, mai rapid sau mai lent… la voință; și ne modificăm respirația pentru a vorbi, a cânta sau a înghiți (aici o oprim automat și vă invit acum să mestecați ceva, să înghițiți și să deveniți conștienți de tot procesul).

În mod firesc, respirația e accelerată atunci când trăim emoții intense și liniștită atunci când suntem calmi. După ce devenim conștienți de asta, putem experimenta: atunci când suntem calmi să ne accelerăm conștient respirația și să fim atenți ce simțim și ce gândim atunci; apoi, la un nivel superior de conștientizare, în mijlocul unei furtuni emoționale să luăm o pauză și să respirăm lent și profund… iar când reușim asta tindem spre măiestie în gestionarea conflictelor emoționale interioare și exterioare, înainte ca ele să ne afecteze corpul.

Relaxarea ghidată

Folosiți orice tehnică de relaxare în care există un ghidaj exterior. Doar că… provocarea este de a relaxa corpul, păstrând mintea trează. Urmăriți cu atenția trează fiecare parte a corpului care se relaxează și insistați acolo unde senzațiile sunt mai intense. Apoi, reveniți și puneți-vă întrebări: ce se află acolo (în locul unde a apărut o durere, o tensiune, o rigiditate sau chiar o senzație de plăcere intensă)? De unde/de când a apărut acea senzație? Ce mi-ar spune dacă ar fi tradusă în cuvinte? Ce mesaj are pentru mine (aici, în momentul în care am scris, corectorul automat a scris masaj in loc de mesaj… iar eu am luat asta drept răspuns) și ce răspuns ar fi mai potrivit pentru acest mesaj?

Jurnalul alimentar

Ei, hai că la asta nu v-ați fi așteptat, nu? Jurnalul alimentar este un instrument folosit în controlul alimentației. În el, persoanele care vor să devină mai conștiente de alimentația lor, își notează zilnic tot ceea ce mănâncă. După câteva zile, notează și contextele în care mănâncă, iar apoi și gândurile și emoțiile care au precedat/însoțit/urmat fiecare masa sau gustare. Astfel, în scurt timp, persoanele care țin un jurnal alimentar ajung să înțeleagă relația dintre evenimentele din viața lor, gândurile și emoțiile care apar și foamea sau pofta care le însoțește.

Dacă vreți o conștientizare și mai intensă, vă invit ca, atunci când apare o poftă puternică, să vă opriți pentru un timp în fața ispitei și să fiți atenți la tot ceea ce trăiți. Cu cât rezistați mai mult, povestea devine mai interesantă… Apoi, după ce îi cedați, mai rămâneți o vreme cu starea de după. La modul ideal, scrieți ce simțiți și înainte și după. Iar pentru maximum de efect discutați despre ceea ce ați trait/scris, împreună cu un prieten sau cu un terapeut. Vă promit că după o astfel de experiență, relația cu propriul corp devine mai intensă și mai interesantă.

Acestea sunt doar câteva exemple din toată gama de posibilități. Orice tehnică sau exercițiu care crește gradul ce conștientizare ne ajută să devenim din ce în ce mai stăpâni pe corpul, emoțiile și gândurile noastre.

Jeanina Cârstoiu, psiholog și lector la Fundația Calea Victoriei unde susține cursul Poveştile Trupului – explorări psihosomatice.