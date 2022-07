Vara înseamnă distracție și voie bună, e timpul pentru vacanță și relaxare, dar nu trebuie să uităm de confort și sănătate. Este și momentul în care trebuie să acordăm mai multă atenție menținerii igienei intime.

Vara e cald, și asta ne place. Dar mai multă căldură atrage și mai multă transpirație, inclusiv în zona intimă, care creează un mediu propice pentru înmulțirea bacteriilor, ducând la pierderea confortului, însă și la infecții sau iritații. Menținerea igienei intime este un mod sigur de prevenire a acestor neplăceri și îți va asigura confortul în orice moment. Cum faci ca să îți fie bine și să poți să experimentezi o vară sub semnul feminității? Cum poți reuși să fii o adevărată Eva a timpurilor moderne?

5 tipsuri utile pentru confortul intim

Ei bine, iată 5 sfaturi care te pot ajuta să-ți menții igiena intimă și să-ți faci vara mai plăcută și mai feminină.

Evită îmbrăcămintea strânsă - asta duce la transpirație în plus, menținând umezeala în zona intimă și creează un mediu favorabil pentru înmulțirea bacteriilor care pot provoca infecții vaginale.

Alege lenjerie intimă din texturi absorbante, cum ar fi bumbacul, pentru a limita cantitatea de umezeală.

Menține o igienă corectă în zona intimă - vaginul are propriul lui mecanism de curățare, așa că nu trebuie să mergem în profunzime, însă necesită o îngrijire suplimentară în timpul verii, mai ales în perioadele de menstruație, sarcină și postpartum.

Evită folosirea săpunurilor, șampoanelor, cremelor sau a oricăror articole parfumate, deoarece acestea pot perturba echilibrul pH-ului și pot provoca infecții vaginale. Poți folosi apă sau produse cu ingrediente naturale care să nu dezechilibreze flora vaginală! Sugestia noastră? Gama Eva Intima. Iată de ce:

Eva Intima are o gamă completă de produse pentru igienă intimă, care oferă o soluție pentru fiecare nevoie a femeii moderne. Aceste produse au fost create după modelul natural de acțiune, nu conțin hormoni sau substanțe chimice, ci doar ingrediente care se găsesc în mod natural în organism: lactobacili, acid hialuronic, colagen glicolgen, acid lactic, dar și extracte de plante tradiționale tămăduitoare (mușețel, aloe, cimbru, salvie etc), fitoestrogeni și vitamine esențiale, respectiv C și E.

9 categorii, peste 40 de produse

Aceste nouă game din portofoliul Eva Intima acoperă toate tipurile de nevoi de îngrijire intimă - îngrijirea zilnică, disconfort minor, afecțiuni, menstruație, îngrijirea tractului urinar, viață sexuală, controlul menonpauzei, depilare, constipație - oferind peste 40 de produse inovatoare, care aduc confort imediat în orice situație.

Iată doar câteva dintre cele 40 de produse, care te vor ajuta să ai o vară plăcută, iar feminitatea ta să fie la cele mai înalte cote:

EVA Intima Plasturele termic Menofix este conceput pentru dureri menstruale. Acesta conține fier, carbon și pudră de cuarț monzonit, ce aduc un aport de căldură de 50-60 grade, ce se menține până la 8 ore. Nu este recomandat în cazul ciclurilor abundente și nu se aplică direct pe piele, ci doar pe lenjeria intimă.

EVA Intima Balsam Bikini post epilare îngrijește și protejează pielea după orice metodă de epilare. Conține extreacte de gălbenele, malva, neem, salvie, aole, mușețel, cimbru, unt de sheea, hamamelis și vitamina B5, ce oferă regenerare și calmare imediată.

EVA Intima Spumă Bikini pentru ras – este o spumă blândă datorită extractelor de aloe, mușețel, arnică și echinaceea, ce asigură un epilare ușoară și rapidă, protejând în același timp împotriva iritațiilor. Se aplică pe pielea umezită și după ras se clătește foarte bine.

EVA Intima Cremă-gel Medival antiprurit – este creat pentru disconfortul minor și conține acid hialuronic, extracte de plante: Rosebay Willowherb, gălbenele, mușețel, aloe, mallow, panthenol și vitamina E. Ameliorează imediat mâncărimile și senzația de arsură din zona genitală. Este indicat în iritațiii, mâncărimi și senzație de arsură.

EVA Intima Gelul Wash Original pentru igiena intimă – este ideal pentru curățarea zilnică și protecția acestei zone sensibile. Conține extracte de Butcher’s-broom, gălbenele, malva, aloe, mușețel și panthenol, ce asigură confortul zonei intime.

EVA Intima Douche Chamomile – este un produs pentru îngrijirea zilnică, în caz de disconfort minor. Conține extract de mușețel, acid lactic și are un pH de 4.2. Este conceput pentru curățarea eficientă a vaginului și ameliorarea imediată a iritaților și inflamațiilor mucoasei vaginale. Folosit în asociere cu medicamente, el oferă o calmare imediat a itiațiilor, mâncărimilor și arsurilor provocate de vaginită. Se aplică o dată pe zi, timp de 2-3 zile, înainte de alt preparat vaginal. Se poate folosi preventiv cu 1-2 aplicări pe săptămână pentru a curăța și revitaliza vaginul.

EVA Intima Gelul Vagil lubrifiant este pe bază de apă și special conceput pentru a facilita actul sexual în cazul unei lubrifieri insuficiente, protejând astfel împotriva iritațiilor și rănilor. Conține mușețel, aloe și vitamina E, care contribuie la calmare ași rafacerea mucoasei vaginale. Este ideal pentru curățarea zilnică și protecția zonei sensibile intime. Conține extracte de butcher’s-broom, gălbenele, malva, aloe, mușețel, dar și panthenol și acid lactic cu pH 3.5.

EVA Intima Gel Wash Cransept pentru igiena intimă – Conține extract de merișoare, de rozmarin, cimbru, Butcher’s-broom, salvie, aloe, mușețel, vitamine care regenerează pielea, acid lactic, a-glucan și are un pH 3,5. Este recomandat pentru utilizarea zilnică, prevenirea infecțiilor urinare și ameliorarea oricăror iritații și inflamații ale sistemului urogenital. Este ideal dacă ai avut infecții recurente ale tractului urinar sau te confrunți chiar acum cu o astfel de infecție sau dacă ai pielea sensibilă.

Produsele din gama Eva Intima sunt disponibile online și în farmacii – atât lanțuri naționale, cât și regionale și independente (eMag, Tei, Bebetei, Sensiblu, Dr Max, Help Net, Remedium, Mattca, Morpheus, Nordpharm, Salofarm). Acestea au prețuri între 13 lei și 55 de lei.

