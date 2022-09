Steablock, un supliment alimentar ce ajuta la protejarea ficatului si participa la diminuarea efectelor negative ale ficatului g

Steablock este un protector hepatic ce contribuie la buna functionare a celulelor hepatice si participa la regenerarea celulei hepatice in afectiuni precum hepatite sau ciroze hepatice. De asemenea diminueaza efectele negative ale steatozei hepatice in afectiuni precum sindromul metabolic, dislipidemii sau diabet. Poate fi cumparat sub forma de cutie cu un flacon a 60 capsule, respectiv necesarul de administrare pentru 2 luni de zile.

Steablock are o formula complexa — silimarina, acid alfa lipoic si seleniu — ce are la baza Tripla Terapie Antioxidanta. Este recomandat persoanelor care sufera de surmenaj fizic si mental, consum de alcool, fumat, stres, alimentatie dezechilibrata, consum cronic de medicamente, diabet, sindrom metabolic, dislipidemii, steatoza hepatica si hepatita.

Eficienta produsului SteaBlock a fost demonstrata clinic, prin studiu medical de mari dimensiuni realizat in Romania, studiu ce a inclus pacienti cu mai multe tipuri de afectare hepatica (steatoza, hepatita, ciroza). Studiul Steablock a avut o durata de 27 luni, a debutat in luna martie 2018 si ultimele date au fost colectate in luna mai 2020. Este probabil cea mai ampla cercetare de acest fel, cercetare care a inclus pacientii din toate domeniile afectarii hepatice, fara a impune un anume regim sau stil de viata.

Studiul se numeste “Tripla terapie antioxidanta, o alternativa pentru pacientii cu afectiuni hepatice cronice” si este un studiu de tip prospectiv, interventional, multicentric. La studiu au participat 1.718 de pacienti cu afectiuni hepatice cronice din Romania, timp de 6 luni fiecare, monitorizati de 145 medici, din 134 centre la nivel national. Dintre pacienti, 80% prezentau doar steatoza hepatica, 13% hepatita si 7% dintre acestia aveau si ciroza.

Studiul si-a propus sa demonstreze eficienta produsului Steablock in reducererea afectarii hepatice utilizand doar produsul Steablock. Datele obtinute in urma acestui studiu au aratat:

๏ Din totalul pacientilor diagnosticati cu steatoza hepatica, 9% au fost vindecati. Iar 60% dintre acestia au prezentat o regresie a steatozei.

๏ Scaderea semnificativa a TGP cu o medie de 22%. Este indicatorul de citoliza pe care il exploram cel mai frecvent, inclusiv pentru a detecta leziunile hepatice minime.

๏ Scadere a TGO cu o medie de 19%.

๏ Scadere a TGP de 15%, ce arata o imbunatatire a activitatii hepatice, fapt ce este esential pentru pacientii care prezinta afectiuni hepatice.

๏ Scadere medie de 15% a trigliceridelor.

Un beneficiu in plus este reducerea costurilor in cazul pacientilor cu boli hepatice cronice – terapia tripla antioxidanta (propusa de produsul Steablock) fiind mult mai avantajoasa financiar, fata de tratamentul cu interferon sau transplantul hepatic.

Despre ficat

Indiferent ca o persoana manifesta in prezent afectiuni hepatice cronice, este usor supraponderala sau doar traieste in societatea moderna de astazi, mentinerea unui nivel normal al functiei ficatului devine o necesitate. Responsabil pentru aproximativ 500 din functiile corpului, ficatul este esential pentru viata. Ficatul este organul central care produce, transporta, modifica si stocheaza grasimile din organism.

Anumite afectiuni pot perturba acest proces, conducand la depozitarea excesiva a grasimilor in ficat. Ficatul gras sau steatoza hepatica este o afectiune reversibila ce se manifesta prin acumularea trigliceridelor in celulele hepatice in timpul procesului numit steatoza: adica retinerea anormala a lipidelor in interiorul celulelor.

Aceasta afectiune se poate manifesta temporar sau pe termen lung, este nedureroasa, asimptomatica si se poate manifesta ca oboseala sau slabiciune.

