Nestlé lansează Planul NESCAFÉ 2030 pentru stimularea practicilor agricole regenerative

NESCAFÉ, cel mai mare brand de cafea Nestlé și una dintre cafelele preferate ale lumii, a anunțat astăzi planul de extindere a producției de cafea în mod sustenabil: Planul NESCAFÉ 2030. Brandul lucrează îndeaproape cu fermierii de cafea pentru a-i ajuta cu tranziția către practicile agricole regenerative, după deja un deceniu de activitate în cadrul NESCAFÉ.

Brandul investește peste 1 miliard de franci elvețieni până în 2030 în Planul NESCAFÉ 2030. Această investiție se bazează pe Planul NESCAFÉ existent, pe măsură ce marca își extinde activitatea de sustenabilitate. Acesta este susținut de finanțarea Nestlé pentru agricultura regenerativă, ca urmare a angajamentului grupului de a accelera tranziția către un sistem alimentar regenerativ și a ambiției de a atinge zero emisii nete de gaze cu efect de seră.

„Schimbările climatice pun sub presiune zonele de cultivare a cafelei”, a declarat David Rennie, Head of Nestlé Coffee Brands. „Pe baza experienței de 10 ani a Planului NESCAFÉ, ne accelerăm activitatea pentru a combate schimbările climatice și pentru a aborda provocările sociale și economice din lanțurile valorice NESCAFÉ”.

Creșterea temperaturilor va reduce suprafața potrivită pentru cultivarea cafelei până la 50% până în 2050[1]. În același timp, aproximativ 125 milioane de oameni depind de cafea pentru existența lor[2] și se estimează că 80% dintre familiile cultivatoare de cafea trăiesc în sau sub pragul sărăciei[3]. De aceea, sunt necesare acțiuni pentru a asigura sustenabilitatea cultivării cafelei.

„Din poziția de brand de cafea lider în lume, NESCAFÉ își propune să aibă un impact real asupra agriculturii cafelei la nivel global”, a declarant Philipp Navratil, Head of Nestlé’s Coffee Strategic Business Unit. „Vrem ca fermierii de cafea să prospere, la fel de mult pe cât ne dorim să avem un impact pozitiv asupra mediului prin cafeaua noastră. Acțiunile pe care le întreprindem pot ajuta și aduce schimbări majore în întreaga industrie a cafelei”.

Sprijinirea tranziției fermierilor către cultivarea regenerativă a cafelei

Agricultura regenerativă este o abordare a practicilor agricole cu scopul de a îmbunătăți sănătatea și fertilitatea solului, precum și de a proteja resursele de apă și biodiversitatea. Solurile mai sănătoase sunt mai rezistente la impactul schimbărilor climatice și pot crește producția, contribuind la îmbunătățirea mijloacelor de trai ale fermierilor.

NESCAFÉ va oferi fermierilor programe de training, asistență tehnică și plante de cafea de calitate pentru a favoriza tranziția la practicile regenerative de cultivare a cafelei. Câteva exemple de practici agricole regenerative includ următoarele:

Plantarea culturilor de acoperire, careajută la protejarea solului. De asemenea, ajută la adăugarea de biomasă în sol, ceea ce poate crește materia organică din sol și, astfel, stocarea carbonului în sol.

Încorporarea îngrășămintelor organice contribuie la fertilitatea solului, care este esențială pentru sănătatea solului.

Creșterea utilizării agrosilviculturii și a culturilor intercalate contribuie la conservarea biodiversității.

Tăierea arborilor de cafea existenți sau înlocuirea acestora cu soiuri rezistente la boli și schimbări climatice va ajuta la întinerirea parcelelor de cafea și la creșterea recoltelor pentru fermieri.

Concentrarea asupra surselor de unde NESCAFÉ își aprovizionează 90% din cafea

NESCAFÉ va lucra cu fermierii de cafea pentru a testa, învăța și evalua eficiența multiplelor practici agricole regenerative. Acest lucru se va realiza cu precădere în cele șapte zone cheie de unde brandul își aprovizionează 90% din cafea: Brazilia, Vietnam, Mexic, Columbia, Coasta de Fildeș, Indonezia și Honduras.

NESCAFÉ își propune ca:

proveniența cafelei să fie din surse 100% responsabile până în 2025

20% din cafea să provină din metode agricole regenerative până în 2025 și 50% până în 2023, ca parte a obiectivului Nestlé pentru ingredientele sale cheie

Pilotarea unei scheme de sprijin financiar în Mexic, Coasta de Fildeș și Indonezia pentru a accelera tranziția către agricultura regenerativă

NESCAFÉ își ia angajamentul să sprijine fermierii care își asumă riscurile și costurile asociate trecerii la agricultura regenerativă. NESCAFÉ va oferi programe cu scopul de a ajuta fermierii să își îmbunătățească veniturile, ca urmare a acestei tranziții. În Mexic, Coasta de Fildeș și Indonezia, NESCAFÉ va pilota o schemă de sprijin financiar pentru a ajuta fermierii să grăbească tranziția către agricultura regenerativă. Prin aceasta, NESCAFÉ, împreună cu fermierii de cafea, vor testa și învăța care este cea mai bună abordare din fiecare țară. Acestea ar putea include măsuri, precum:

stimulente în numerar condiționate pentru adoptarea practicilor de agricultură regenerativă

protecția veniturilor prin asigurare în caz de vreme rea

acces mărit la împrumuturi pentru fermieri

NESCAFÉ va urmări progresul și va evalua rezultatele programelor sale de teren cu fermierii de cafea prin parteneriatul de monitorizare și evaluare cu Rainforest Alliance. Eforturile sale vor fi completate de parteneriate noi și axate pe expertiză, cum ar fi cel cu Sustainable Food Lab pentru subiecte legate de evaluarea veniturilor cultivatorilor de cafea, strategia și urmărirea progresului.

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin captarea și stocarea unei cantități mai mari de carbon în sol

Agricultura regenerativă contribuie, de asemenea, la eliminarea dioxidului de carbon din atmosferă și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. De aceea, agricultura regenerativă este o parte cheie a parcursului Nestlé Zero Net. NESCAFÉ își propune să contribuie la angajamentul Zero Net al Nestlé de a reduce la jumătate emisiile de gaze cu efect de seră până în 2030 și de a ajunge la zero emisii nete de gaze cu efect de seră până în 2050. NESCAFÉ va colabora cu fermieri, furnizori și parteneri pentru a ajuta la protejarea terenurilor agricole, la creșterea biodiversității și la prevenirea defrișărilor. Brandul intenționează să ajute fermierii să planteze peste 20 de milioane de copaci în cadrul sau în apropierea fermelor lor de cafea.

“Afacerea cu cafea este diferită de oricare alta. Intrăm în casele și inimile a milioane de oameni din întreaga lume în fiecare zi, NESCAFÉ fiind unul dintre cele mai iubite branduri. Acest lucru înseamnă și o mare responsabilitate în tot ceea ce facem. Schimbările climatice reprezintă o provocare uriașă pentru toți partenerii din lanțul valoric, implicați în producția de cafea – însă grija față de mediu și față de ei, această atitudine, e parte din gustul unic al cafelei noastre. Pentru că, indiferent de rezultatele pe care le obținem, dacă ele nu se bazează pe alegerea noastră conștientă de a face lumea din jurul nostru un loc mai bun de a trăi, succesul nu va fi sustenabil”, spune Atana Skalko, BEO Beverages South East Market.

Evoluând construind pe o fundație puternică

Anunțul de astăzi se bazează pe eforturile deja existente de sustenabilitate ale NESCAFÉ în producția de cafea. Din 2010, marca a investit în sustenabilitate prin Planul NESCAFÉ și a făcut progrese semnificative:

Cafea din surse responsabile: 82% din cafeaua NESCAFÉ a fost obținută în mod responsabil în 2021

Plante de cafea: 250 de milioane de plante noi de cafea distribuite fermierilor din anul 2010

Monitorizare și evaluare: evaluarea impactului în parteneriat cu Rainforest Alliance în 14 țări

Emisii de gaze cu efect de seră: reducerea cu 46% a emisiilor de gaze cu efect de seră în fabricile de cafea solubilă (2020 față de 2010, pe tonă de produs)

Consumul de apă: cu 53% mai puțină extragere de apă în fabricile de cafea solubilă (2020 față de 2010, per tonă de produs).

