Ce este mit si ce este realitate cand vine vorba de detoxifierea organismului? Functioneaza aceste diete?

Detoxifierea este la moda in zilele noastre – atat de la moda incat majoritatea persoanelor care decid sa urmeze o dieta ce implica detoxifierea organismului ajung sa isi faca mai multa rau decat bine. Desigur, problema nu este ca o asemenea dieta nu se potriveste majoritatii, ci faptul ca exista un mod corect de a o realiza – dar si produse concepute special pentru perioada in care te detoxifici.

In principal, o dieta pentru detoxifierea organismului are scopul de a elimina toxinele din interiorul corpului tau. Acest lucru este realizat, de regula, prin urmarea unui post, urmat mai apoi de o dieta destul de stricta bazata pe legume, fructe, sucuri 100% naturale si apa.

In acelasi timp, aceste diete (mai ales daca sunt promovate online) recomanda si utilizarea de suplimente si de ierburi si ceaiuri cu efect laxativ – pentru curatare completa. Desigur, mare parte din ce citesti online despre detoxifiere este un mit!

Ce trebuie sa stii despre detoxifierea organismului?

Nu trebuie sa apelezi la detoxifiere doar de dragul de a face asta, dupa cum s-ar spune – sau pentru ca simti nevoia de ceva nou. Acest lucru se datoreaza faptului ca ficatul tau produce un efect de detoxifiere constant in interiorul corpului.

Ficatul curata sangele de toxine in mod constant, fara pauza, filtrand pana la 380 de litri de sange zilnic pentru a elimina lucruri precum bacterii, virusi, paraziti, fungi si altele. Detoxifierea nu o faci doar de dragul de a o face, ci atunci cand nu te simti bine cu tine si stii ca este posibil sa te simti mai bine.

Desigur, exista si acel moment cand ficatul este suprasolicitat – prea multa mancare nesanatoasa, un stil de viata mult prea sedentar si altele contribuie la acest lucru. In momentul suprasolicitarii, o parte din toxinele care ar trebui filtrate de catre ficat ajung in muschi si la nivelul stratului de grasime – cauzand astfel oboseala, dureri de cap, dar mai ales luarea in greutate.

Evident, luarea in greutate este motivul principal pentru care foarte multi oameni apeleaza la detoxifierea organismului inainte de a incepe o dieta!

Ce este mit si ce este realitate?

Cateva dintre miturile aferente detoxifierii se refera la pierderea rapida, aproape ca prin magie a greutatii, imbunatatirea modului in care functioneaza sistemul digestiv, mai multa energie in timpul zilei, precum si imbunatatirea sistemului imunitar.

Pe de cealalta parte, exista si persoane (printre care si specialisti) care sustin faptul ca dietele concepute pentru detoxifierea organismului nu au niciun efect asupra corpului uman. Intr-un fel, aceasta afirmatie este adevarata.

Mai exact, daca ai un stil de viata sanatos, faci miscare si ai o alimentatie corespunzatoare, dietele de detoxifiere nu prea isi au rostul in viata ta – chiar daca vrei sa slabesti.

Totusi, daca nu te simti bine in corpul tau, apelezi des la fast-food ca si masa rapida si satioasa, nu faci miscare aproape deloc si ai vrea sa slabesti, ideal ar fi sa iti cureti organismul putin inainte de a incepe o dieta serioasa.

De exemplu, poti apela la pachetul conceput special pentru detoxifierea organismului marca NUPO. Acesta nu contine produse minune care pretind ca iti pot curata corpul in totalitate. In schimb, pachetul este realizat din produse incluse in orice dieta NUPO de pierdere in greutate.

Secretul consta in ingredientele din fiecare produs – anume vitamine, nutrienti si minerale de care corpul tau are nevoie zilnic, dar fara niciun alt element care poate fi considerat toxina.

Dieta DETOX NUPO dureaza 10 zile si implica consumul de produse specializate care au rolul de a-ti lasa ficatul sa respire putin, dupa cum s-ar spune.

