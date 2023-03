Despre cât este de scump să mergi la dentist în România se tot vorbește și deseori aceasta este o scuză pe care o folosesc pacienții, ascunzând poate lipsa de timp sau frica. Din păcate, această amânare vine la pachet cu o serie de probleme care se complică și devin dureroase, ba chiar periclitează starea de bine a oamenilor.

Medicul stomatolog Alin Gabor explică exact cum stau lucruri și distruge mitul acestor așa numitor investiții enorme despre care se tot face vorbire. Specialistul face o comparație, fără a judeca, între felul în care aleg oamenii să-și investească bugetul în consumabile, în detrimentul investițiilor în sănătatea lor, până la urmă.

„Ne vine foarte ușor, și aici mă includ și pe mine, să ne orientăm bugetul către cel mai nou model de telefon mobil, către o pereche de încălțări la modă sau către cea mai nouă poșetă lansată de brandul preferat, și lăsăm pe ultimul loc vizita la medic, fără să ne temem că, pe termen lung, acest lucru ne va aduce suferință fizică, de multe ori, extrem de greu de îndepărtat. Tratamentele stomatologice nu sunt scumpe, dacă ne-am impune educația medicală. Un control la 6 luni, un detartraj profesional și o intervenție minoră asupra unei carii, făcută în stadiu incipient, nu solicită bugetul cu mai mult de 400 de lei. Iată, o sumă care investită de maxim 2 ori pe an, devine simțitor mai mică decât cele despre care am făcut vorbire mai devreme.”, explică Alin Gabor, medic stomatolog.

Studiile arată că românii vizitează cel mai rar medicul stomatolog. Mai puțin de 3 din 10 români vizitează dentistul cel puțin o dată pe an.

Așadar, tratamentele stomatologice nu sunt scumpe dacă pacientul este dispus să viziteze periodic cabinetul stomatologic. Controlul periodic la medicul dentist este obligatoriu de cel puțin de două ori pe an pentru că:

Monitorizăm sănătatea orală și evaluăm evoluția problemelor care există sau cele care sunt pe cale să apară;

Igiena cavitații orale realizate prin detartraj (îndepărtează depunerile dure de la nivelul smalțului) asigura sănătatea gingiilor și previne apariția parodontozei;

Periajul profesional spre deosebire de cel normal este făcut cu paste de dinți mai abrazive decât cele de uz zilnic. Îndepărtarea plăcii bacteriene, realizate prin periaj, e primul pas în a obține un echilibru în sănătatea orală. Exclude apariția tartrului și păstrează gingiile sănătoase;

Periajul: realizat CORECT de două ori pe zi.

„Nu apăsăți, nu bruscați. 40% din suprafață dentară se află în spațiul interdentar, mai greu de accesat cu o periuță normală. De aceea, mai ales purtătorilor de aparate dentare și pacienților cu lucrări dentare, le recomandăm să folosească periuțele interdentare. Sunt de formă cilindrică, extrem de mici, cu peri moi și pătrund în spațiile dintre dinți, sub punctul de contact al acestora, dar și sub punți sau printre piesele aplicate pe dinți ale aparatului dentar fix. Ața dentară: pătrunde în locuri inaccesibile periuței, și este indicat să o folosiți după fiecare masă. Dușul bucal este recomandat cu tărie persoanelor cu coroane dentare, implanturi, punți, este cea mai bună metodă auxiliară de igienizare. Fluxul de apă cu presiune reglabilă pătrunde în toate locurile greu accesibile și previne acumularea de resturi alimentare sub lucrări sau în jurul implanturilor, condiție obligatorie pentru succesul tratamentului prin implant dentar. De asemenea, previne respirația urât mirositoare datorată acumulărilor de bacterii sub lucrări dentare. Dușul bucal se poate efectua atât la cabinetul stomatologic, cât și acasă, cu irigatoare.”, conchide dr. Alin Gabor.