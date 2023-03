Eficiența celulelor stem în lupta cu boala Lupus

Medicina modernă recunoaște astăzi peste 100 de boli autoimune, acestea fiind afecțiuni în care sistemul imunitar atacă în mod incorect organismul.

Una dintre cele mai cunoscute este boala Lupus, care poate afecta oricare parte a corpului, provocând inflamații în organism. Nu a fost stabilită cu exactitate cauza apariției sale și, din păcate, nici remediul. Cu toate acestea, există terapii care pot contribui la ameliorarea simptomelor și reducerea inflamațiilor.

Specialiștii Stem Cells Stem îți prezintă terapia cu celulele stem ca modalitate de ameliorare a simtomele provocate de Lupus.

Ce este boala Lupus?

Lupusul eritematos sistemic (LES) este afecțiune cronică autoimună cu afectare multisistemică. Este declanșată de o dereglare a sistemului imun care, din cauza autoanticorpilor produși, atacă celulele și țesuturile sănătoase ale organismului. Simptomele sunt diverse, de la cele fără risc vital (afectează pielea, articulațiile) până la manifestări clinice cu potențial sever (afectează pacientul la nivel neurologic, renal, cardiovascular).

Această boală este de 9 ori mai frecventă la femei decât la bărbați și afectează mai ales femeile fertile între 15 și 45 de ani. Poate fi observată la vârste mai înaintate sau mai timpurii, deși rar se crede că factorii hormonali joacă un rol în dezvoltarea acesteia. Ca și în cazul multor altor boli, se știe că diverși factori de mediu, cum ar fi lumina soarelui, virușii, substanțele chimice, alimentele și medicamentele joacă, de asemenea, un rol declanșator la persoanele cu predispoziție genetică.

Tratamentul depinde de severitatea bolii, însă toți pacienții diagnosticați au nevoie de monitorizare permanentă.

Rolul celulelor stem în ameliorarea bolii Lupus

În prezent sunt anuntațe 27 de studii clinice, în c are se folosesc atât celule stem hematopoietice (responsabile de formarea celulelor din sânge - leucocite, hematii și trombocit), cât și celule mezenchimale (cele care dau naștere altor celule – ex. osoase, musculare, nervoase), în vederea ameliorării simptomelor asociate bolii.

Baza ș tiinţifică pentru aceste studii este asemănătoare cu cea a studiilor pentru alte boli autoimune:

Tratamentul cu celule stem hematopoietice are ca ţintă refacerea sistemului imunitar, cu speranţa că în urma refacerii va dobândi un comportament neofensiv pentru organism.

Tratamentul cu celule stern mezenchimale vizează calmarea sistemului imunitar şi accelerarea mecanismelor de refacere a organismului.

În prezent, peste 50% din studiile clinice sunt studii de faza I, adică examinează siguranţa şi eficienţa tratamentelor pentru un număr limitat de pacienţi participanţi. Rezultatele anunţate indică necesitatea de a continua studiile clinice, o concluzie comună în această fază de cercetare.

Unul dintre studiile clinice a arătat o îmbunătățire a stării de sănătate a pacienților după doar 24 de săptămâni de la tratament. În timpul studiului de la Universitatea de Medicină din Carolina de Sud, șase pacienți cu Lupus eritematos sistemic au primit o injecție cu celulele stem mezenchimale (MSC) din cordonul ombilical. Cercetătorii au măsurat modul în care perfuzia a influențat sistemul imunitar al pacienților. În special, ei s-au concentrat pe tipuri de celule T și celule B care influențează/îngreunează funcția imunitară la persoanele care suferă de lupus.

La 24 de săptămâni după tratament, s-a demonstrat că aceste perfuzii ajută la reglarea activității celulelor B și a autoimunității. Celulele stem au redus în mod semnificativ numărul de celule B anormale de memorie și au crescut celulele B nereactive la patru dintre cei șase pacienți. La doi pacienți, tratamentul cu celule stem a fost asociat cu o ușoară creștere a celulelor T.

Date dintr-un studiu clinic asemănător efectuat în China indică faptul că pacienții cu Lupus care nu au răspuns pozitiv la alte forme de terapie, au rezultate bune, fără efecte secundare grave, după transplantul cu celule stem mezenchimale.

În afară de activitatea ştiinţifică curentă este încurajator faptul că terapiile celulare au atras atenţia celei mai mari fundaţii din SUA, a cărei zona de interes este chiar boala Lupus. Interesant este faptul că “Lupus foundation of America” a strâns 4 milioane de dolari pentru a cosponsoriza unul din studiile de faza a lI-a care va testa eficienţa tratamentului cu celule mezenchimale.

Care este rolul celulelor stem?

Celulele stem sunt responsabile de menținerea sănătății noastre. Cele recoltate la naștere din sângele ombilicoplacentar sunt celule stem adulte, pe deplin dezvoltate – fundamentale pentru sistemul nostru imunitar și pentru sânge. Fiind recoltate la naștere, acestea reprezintă cea mai pură formă de celule stem, nefiind afectate de îmbătrânire sau de alți factori externi. Celulele stem sunt extrem de importante pentru organismul uman, deoarece ele se pot dezvolta în alte tipuri de celule (musculare, sanguine, ș.a.), care pot forma la rândul lor țestuturi și organe în corpul uman.

„Deși celulele stem nu îmbătrânesc la fel de repede ca noi, totuși, probele recoltate și stocate încă de la naștere conțin celulele cu rezultatele cele mai bune în studii, pentru că nu sunt afectate de radiații, de toxinele alimentare pe parcursul vieții. De aceea, tratamentele cu celule stem recoltate la naștere au cele mai mari rate de succes”, explică dr. Gheorghe Gica, medic primar Ginecologie în cadrul MedLife Grivița, la Podcastul Medical. Vezi întregul podcast aici.

Citește și:

Serviciile Stem Cells Bank vin cu garanția MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania. Astfel, părinții au siguranța că celulele stem ale copilului sunt recoltate și stocate la cele mai înalte standarde de calitate.

În luna martie, Stem Cells Bank vă invită la cel mai important Târg online de primăvară. Sărbătorim Ziua Mamei cu REDUCERI SUBSTANȚIALE la pachetele de recoltare și stocare celule stem!

Înscrie-te la Târgul Online de Ziua Femeii și beneficiază de promoții speciale pentru familia ta! În plus, înscrierea la târg te califică automat pentru tragerea la sorți la care poți câștiga o pompă de sân electrică Spectra Q, iar garantat, vei primi un eBook gratuit cu sfaturi utile despre sarcină, naștere și îngrijirea bebelușului.

Citește și:

foto Giovanni Cancemi/ Shutterstock

Vizionare placuta